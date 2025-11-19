A főváros kész a tárgyalásra, de továbbra sincs egyeztetés a kormánnyal

Továbbra sincs egyeztetés a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzete ügyében, a főváros kész bármikor tárgyalni - mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen, szerdán az MTI tájékoztatása szerint.

Kiss Ambrus közölte: hétfőn megtartották a fővárosi szakszervezetek szervezésében összehívott első munkavállalói fórumot, és a kialakult helyzet miatt több ilyet is szerveznek a demonstrációs és sztrájkbizottság munkájában résztvevő érdekképviseletek.

A főigazgató úgy fogalmazott:

"mi készek vagyunk bármikor tárgyalni a kormánnyal".

Ha nincsen megállapodás a kormánnyal, és inkasszálják a főváros számláját, valamint, ha "nem fizetik ki a tartozásaikat, illetve nem adják oda a közösségi közlekedés normatíváját", akkor mínusz 33-35 milliárd forint körül zár a főváros - fejtette ki Kiss Ambrus hangsúlyozva: ez az a forgatókönyv, amelyet nem tudnak megoldani "semmilyen módon sem".

A főigazgató elmondta, a szolidaritási hozzájárulás ügyében, a Kúrián megszületett döntéssel megnyílnak a további pereknek a lehetőségei, de a polgári peres kártérítési eljárások lefolytatása sem tudja időben megoldani a problémát.

A bírósági út nem tudja ezt a folyamatot lezárni. Tehát, ha azt gondolja a kormány, hogy elég arra várnia, hogy mi legyőzzük őt a bíróság előtt, az időbeliség miatt nem tud összejönni

- fogalmazott Kiss Ambrus.

Kérdésekre válaszolva a főigazgató kiemelte: "az a fajta mértékű, konfiskáló jellegű elvonás, amit a szolidaritási hozzájárulás jövő évi pénze kapcsán gondol a kormány, az számunkra továbbra is elfogadhatatlan". Tehát van egy mérték és egy eljárási vitánk egyszerre - mutatott rá Kiss Ambrus.

Hozzátette: a főváros alaphozzáállása, hogy nettó befizető ne lehessen egy önkormányzat, azaz a kötelező feladatai ellátására adott pénznél többet ne lehessen elvonni szolidaritási hozzájárulásként.

A főigazgató úgy fogalmazott: "az egész főváros likviditási helyzete recseg-ropog", mivel húzódik a kormánnyal való megállapodás. Nem is segítséget várunk, hanem azt, hogy ne vigyék el azokat a pénzeket, amelyek megítélésünk szerint nem járnak nekik - tette hozzá. Kiss Ambrus azt mondta, ha nem tudják lezárni az év végén a főváros folyószámla-hitelét, akkor január elején nem nyílik meg a következő, és "onnantól kezdve kiszámíthatatlan a dolog": nem tudnának béreket fizetni a fővárosi költségvetési intézményekben, majd nem tudnának fizetni a cégeiknek.

Tehát januárban nem tudnánk bért fizetni több ezer dolgozónak, valamint a szállítói számlák kifizetése hiányában leállhatna az üzemanyag-ellátás - mutatott rá.



Kiss Ambrus közölte: a főváros számláján jelenleg 2,5 milliárd forint van. Ha november végén megjön az inkasszó, akkor "negatívba csúszunk, és onnan folyamatosan megyünk lefele" - tette hozzá.

A Sziget Fesztivál ügyéről szólva beszámolt arról is, a Főváros Közgyűlés jövő szerdán zárt ülésen tárgyal a fesztivál közterület-használati szerződéséről, miután hétfőn a tulajdonosi bizottság közös megegyezéssel megszüntette az előző szerződést. Így megnyílt az út arra, hogy az új tulajdonosok beadják az új közterület-használati kérelmet - magyarázta Kiss Ambrus, majd közölte:

arról születhet döntés, hogy 2026-tól - várhatóan 10 éven keresztül - milyen feltételekkel adják bérbe, vagy oda az érintett területet a fesztivál szervezőinek.

