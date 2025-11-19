  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Holnap csak a dízel ára változik - írja a holtankoljak.

Csütörtökön kisebb mértékű áremelkedésre készülhetünk a gázolaj esetében, bruttó 3 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár.

A benzin ára továbbra sem változik.

2025.11.19-én az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 597 Ft/liter
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

