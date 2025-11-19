Robbanásszerűen terjed és szedi áldozatait a sárgaság

A tavalyi négyszeresére nőtt az idén a súlyos sárgaságos (hepatitisz A) megbetegedések száma Csehországban: november közepéig 2600 esetet mutattak ki. A sárgaságnak idén már 29 halálos áldozata is van, tavaly ketten haltak meg - közölte szerdán a cseh Állami Egészségügyi Intézet (SZÚ).

A sárgaságos megbetegedések és a halálos áldozatok száma az 1989-es rendszerváltás óta az idén a legmagasabb Csehországban.

Az áldozatok többsége férfi. Az átlagos életkor 55 év, a kimutatások szerint több mint 300 hajléktalan, 239 drogfüggő és 34 bebörtönzött személy van a betegek között.

A megbetegedések többségét Prágában regisztrálták: az ottani 1108 eset az összes megbetegedés 42 százalékát teszi ki.

A betegek több mint 90 százaléka kórházi kezelésre szorult.

Az orvosok eddig több mint 200 ezer személyt oltottak be a tavalyi 66 ezer után. Egy vakcina 1500 koronába (24 ezer forint) kerül, az immunitás megszerzéséhez két adagra van szükség. Az oltóanyagot az érintettek fizetik, de utólagosan az egészségbiztosítók számla ellenében automatikusan megtérítik az árát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images