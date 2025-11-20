  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: Készülünk az idei első hóesésre
Karácsony Gergely: Készülünk az idei első hóesésre

Portfolio
Hétvégén megérkezhet az idei első hó Budapestre. A jelenlegi előrejelzések szerint november 21-én, pénteken, és a rákövetkező napokban akár jelentős mennyiségű havazásra is számíthatunk. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek arra kéri a budapesti autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak, mert ezzel saját maguk és a többi közlekedő biztonságát is védik – közölte Facebook-oldalán a főpolgármester.

„A havazás idején aki teheti, válassza a közösségi közlekedést. A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója készül a síkosságmentesítésre, és a munkát a jogszabályban meghatározott sorrendben végzi:

először a hidak, felüljárók, autópályák bevezető szakaszai és fő közlekedési útvonalak kerülnek sorra, majd a hegyvidéki buszvonalak és egyéb közösségi közlekedési utak, ezután pedig az egészségügyi intézményekhez és logisztikai bázisokhoz vezető útszakaszok.

A mellékutak takarítása csak ezután kezdődhet meg.

A BKV folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzéseket, és igyekszik a lehetőségekhez mérten megelőzni az időjárás okozta kellemetlenségeket, baleseteket. A megállóhelyek síkosságmentesítését a BKV szerződéses partnere végzi. A BKV saját üzemeltetésű hótakarító gépeit felkészítették a téli időszakra, a téli ügyeleti rend alapján a nap bármely időszakában bevethetők.

A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy utazásuk megkezdése előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről,

hiszen ilyenkor még folyamatos takarítás és forgalomszervezés mellett is számítani kell fennakadásokra. A forgalmi helyzettel kapcsolatos legfrissebb információk elérhetők a BudapestGO alkalmazásban, a BKK weboldalán, valamint a társaság közösségi felületein. Fontos, hogy az autósok a téli időben kiemelten figyeljenek járművük állapotára, mert az elakadt vagy megcsúszott autók nemcsak a közlekedést, hanem a hóeltakarító járművek munkáját is akadályozzák. Kérik továbbá, hogy a járművezetők legyenek türelmesek a közterületen dolgozó munkatársakkal, és ne előzzék meg a síkosságmentesítő gépeket, amelyek mögött értelemszerűen jobb útviszonyok várhatók.

A járdák síkosságmentesítése továbbra is az ingatlanok tulajdonosainak és üzemeltetőinek kötelessége, társasházaknál pedig a lakóközösség feladata.

Vigyázzunk egymásra a következő napokban, és készüljünk fel a téli közlekedésre.” – írta Karácsony Gergely.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

