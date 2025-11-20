Milliárdos áfacsalást fülelt le a NAV, 10 ember letartóztatását rendelték most el

Tíz gyanúsított letartóztatását rendelték el az autóversenyzőkhöz köthető milliárdos áfa-csalási ügyben a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírái csütörtökön - tudatta a Budapest Környéki Törvényszék közleményben.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága indított eljárást bűnszervezetben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az eljárás eddigi adatai szerint több mint egymilliárd forint adót csaltak el autóversenyzéssel foglalkozó, illetve hozzájuk köthető személyek. Az ügyben megközelítőleg 50 fő érintett.

Az elsőrendű gyanúsított rallyversenyzőként, lánya, a másodrendű gyanúsított pedig navigátorként tevékenykedett. Az autóversenyzéssel kapcsolatban reklámügynöki és kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásaik keretében

több tucat valós gazdasági tevékenységet végző partner részére nyújtottak reklámszolgáltatást.

Az üzlet jövedelmezővé vált, így a gyanúsítottaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett befizetniük az államkasszába, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették azt. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautó javításhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették "papíron" az adót.

A nyomozás szerint további gyanúsítottak működtettek egy hierarchikus, konspiratív, többszintű bűnszervezetet, amely valótlan tartalmú számlák kiállításából és az adófizetési kötelezettségeik jogosulatlan csökkentése érdekében a bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő "megrendelőiknek" való eljuttatásából tett szert rendszeresen jogtalan haszonra.

A bűnszervezet többszintű, ténylegesen kereskedelmi-gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságokból álló cégláncolatokat hozott létre. Ebben az első szinten a továbbszámlázásra alapított cégeket működtették, míg második szinten a pénz átutalására, harmadik szinten pedig a készpénz felvételére szolgáló cégeket. Ezeket a társaságokat színlelt alvállalkozóként vonták be, "strómanok" nevére íratták és időszakonként mind a vezető tisztségviselőket, mind magukat a cégeket lecserélték.

A bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő, számlabefogadó gazdasági társaságok a szervezet által kiállított, valótlan tartalmú, a felek között ténylegesen meg nem valósult gazdasági eseményekről szóló számlák befogadásával és adóbevallásaikban szerepeltetésével csökkentették a valós gazdasági tevékenységük során keletkező áfa-fizetési kötelezettségüket, amely alapján a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoztak, továbbá a piaci szereplőkkel, versenytársakkal szemben is kedvező helyzetbe kerültek.

A bűnszervezet tagjaiként együttműködő gyanúsítottak a központi költségvetésnek

1 milliárd 158 millió forint vagyoni hátrányt okoztak

az eljárás eddigi adatai szerint.

A Budakörnyéki Járásbíróság kényszerintézkedések ügyében eljáró nyomozási bírái a gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének, illetve tanúk befolyásolásának, tárgyi bizonyítékok elrejtésének és bűnismétlés veszélye miatt indokoltnak tartották az ügyészi indítvány szerinti letartóztatásokat, és csütörtökön elrendelték 10 gyanúsított letartóztatását, továbbá egy gyanúsított bűnügyi felügyeletét - közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images