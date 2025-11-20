Milliárdos áfacsalást fülelt le a NAV, 10 ember letartóztatását rendelték most el

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága indított eljárást bűnszervezetben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az eljárás eddigi adatai szerint több mint egymilliárd forint adót csaltak el autóversenyzéssel foglalkozó, illetve hozzájuk köthető személyek. Az ügyben megközelítőleg 50 fő érintett.
Az elsőrendű gyanúsított rallyversenyzőként, lánya, a másodrendű gyanúsított pedig navigátorként tevékenykedett. Az autóversenyzéssel kapcsolatban reklámügynöki és kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásaik keretében
több tucat valós gazdasági tevékenységet végző partner részére nyújtottak reklámszolgáltatást.
Az üzlet jövedelmezővé vált, így a gyanúsítottaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett befizetniük az államkasszába, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették azt. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautó javításhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették "papíron" az adót.
A nyomozás szerint további gyanúsítottak működtettek egy hierarchikus, konspiratív, többszintű bűnszervezetet, amely valótlan tartalmú számlák kiállításából és az adófizetési kötelezettségeik jogosulatlan csökkentése érdekében a bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő "megrendelőiknek" való eljuttatásából tett szert rendszeresen jogtalan haszonra.
A bűnszervezet többszintű, ténylegesen kereskedelmi-gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságokból álló cégláncolatokat hozott létre. Ebben az első szinten a továbbszámlázásra alapított cégeket működtették, míg második szinten a pénz átutalására, harmadik szinten pedig a készpénz felvételére szolgáló cégeket. Ezeket a társaságokat színlelt alvállalkozóként vonták be, "strómanok" nevére íratták és időszakonként mind a vezető tisztségviselőket, mind magukat a cégeket lecserélték.
A bűnszervezet szolgáltatásait igénybe vevő, számlabefogadó gazdasági társaságok a szervezet által kiállított, valótlan tartalmú, a felek között ténylegesen meg nem valósult gazdasági eseményekről szóló számlák befogadásával és adóbevallásaikban szerepeltetésével csökkentették a valós gazdasági tevékenységük során keletkező áfa-fizetési kötelezettségüket, amely alapján a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoztak, továbbá a piaci szereplőkkel, versenytársakkal szemben is kedvező helyzetbe kerültek.
A bűnszervezet tagjaiként együttműködő gyanúsítottak a központi költségvetésnek
1 milliárd 158 millió forint vagyoni hátrányt okoztak
az eljárás eddigi adatai szerint.
A Budakörnyéki Járásbíróság kényszerintézkedések ügyében eljáró nyomozási bírái a gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének, illetve tanúk befolyásolásának, tárgyi bizonyítékok elrejtésének és bűnismétlés veszélye miatt indokoltnak tartották az ügyészi indítvány szerinti letartóztatásokat, és csütörtökön elrendelték 10 gyanúsított letartóztatását, továbbá egy gyanúsított bűnügyi felügyeletét - közölte a Budapest Környéki Törvényszék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket
Lecsaptak az amerikai hatóságok.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Részvényeket visznek tőzsdére Balogh Petyáék - Irány a Standard kategória
Mutatjuk a részleteket!
Bemondta a neves pénzember: tényleg buborék van a tőzsdén, de egy dolog még kell a kiszálláshoz
Nincs még itt az ideje az eladásnak - véli Ray Dalio.
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Hamarosan folytatódnak az egyeztetések.
Karácsony Gergely: Készülünk az idei első hóesésre
Tanácsokkal látta el a lakosságot a főpolgármester.
Beindítja a katonai mozgósítást az egész EU-ban Brüsszel, militarizálják a schengeni övezetet
Hadbaálltak az európai biztosok, három nap alatt engedélyezhetik a mozgósítást.
MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak
A jövedelmezőségük is csökkent, de emelkedni fog.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.