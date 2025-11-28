Visszatáncolt a kormány? Kivettek egy terméket az árrésstop alól

Mégsem lesz árrésstopos a félkemény sajt – olvasható ki egy pénteken megjelent rendeletből, mely a tejipar megsegítéséről szól. Emellett a kormány importbejelentési kötelezettséget vezet be bizonyos tejtermékekre.

A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg a kormány 367/2025. (XI. 28.) rendelete a tejágazat megsegítésével összefüggő módosításokról.

E rendelet célja az importbejelentési kötelezettség kiterjesztése a tejre és a tejtermékekre, valamint az élelmiszerárak csökkentésére bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos döntés módosítása

- olvasható.

A rendeletnek két különálló része van:

A kormány importbejelentési kötelezettséget vezet be néhány tejtermék esetében, melyeket a mellékletben sorolnak fel.

Az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet 1. melléklete módosul. A hivatkozott rendelet az árrésstopokra vonatkozik, az érdekesség, hogy két hete elvileg már megjelent az intézkedés kiterjesztéséről szóló jogszabály.

A mostani mellékletben az egyetlen változás, hogy

nem a korábban bejelentett 14, csak 13 új termékkör kerül be decembertől az intézkedés hatálya alá, az eredetileg bejelentetthez képest kikerül a félkemény sajt.

Vagyis, ha helyesen értelmezzük a rendeletet, akkor a tervekkel szemben a félkemény sajt mégsem lesz árrésstopos hétfőtől. A tejágazat megsegítéséről szóló rendeletcím alapján a változtatás valószínűleg az iparég kérésére történt.

