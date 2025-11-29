Elcsúszott a gyógyszerkassza, beavatkozik a kormány

A kormány ismét jelentős, több tízmilliárd forintos átcsoportosításokat hajtott végre a költségvetésben. A legnagyobb tétel a gyógyszertámogatások keretének 64 milliárd forintos megemelése lett, azonban az átirányított összeg forrását a dokumentum nem jelölte meg. Ezzel párhuzamosan 2,3 milliárd forinttal átléphetővé tették az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár, vízhiány és vízminőség kárelhárítására szolgáló keretet, amelyből 1,3 milliárdot személyi kiadásokra kell fordítani.

További 58 milliárd forintot csoportosítottak át, főként a Központi Maradványelszámolási Alapból. Ebből 15 milliárd jut a Paks II beruházás tőkeemelésére, 28 milliárd az állami Beruházási Alapba, míg a Bethlen Gábor Alap 3 milliárd forintot kap nemzetpolitikai célú támogatásokra. Támogatást kapott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ is, amely 280 millió forintot fordíthat személyi és működési kiadásokra, továbbá az Építési és Közlekedési Minisztérium 1,6 milliárdot használhat fel kulturális és örökségvédelmi fejlesztésekre.

Békéscsaba 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott pályázat nélkül, a turisztikai fejlesztések kerete pedig 1,2 milliárddal nőtt. Az agrárminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy a Magyar Falu Program keretében legfeljebb 20 milliárdos pályázatot írjon ki.

A kormány meghatározta, hogy a 2026-os World Athletics Ultimate Championships rendezéséhez kapcsolódó szervezetek 2 milliárd forint értékű adómentességet vehetnek igénybe, valamint ismét külön matricát kapnak a járműveik, amelyekkel a buszsávot is használhatják. Döntés született arról is, hogy a Budapesten és Pest megyében szolgáló rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásban részesülnek, az ehhez szükséges forrás biztosításáról pedig a nemzetgazdasági miniszternek kell gondoskodnia.

