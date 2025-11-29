Elcsúszott a gyógyszerkassza, beavatkozik a kormány

A kormány ismét jelentős, több tízmilliárd forintos átcsoportosításokat hajtott végre a költségvetésben. A legnagyobb tétel a gyógyszertámogatások keretének 64 milliárd forintos megemelése lett, azonban az átirányított összeg forrását a dokumentum nem jelölte meg. Ezzel párhuzamosan 2,3 milliárd forinttal átléphetővé tették az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár, vízhiány és vízminőség kárelhárítására szolgáló keretet, amelyből 1,3 milliárdot személyi kiadásokra kell fordítani.
További 58 milliárd forintot csoportosítottak át, főként a Központi Maradványelszámolási Alapból. Ebből 15 milliárd jut a Paks II beruházás tőkeemelésére, 28 milliárd az állami Beruházási Alapba, míg a Bethlen Gábor Alap 3 milliárd forintot kap nemzetpolitikai célú támogatásokra. Támogatást kapott a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ is, amely 280 millió forintot fordíthat személyi és működési kiadásokra, továbbá az Építési és Közlekedési Minisztérium 1,6 milliárdot használhat fel kulturális és örökségvédelmi fejlesztésekre.
Békéscsaba 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott pályázat nélkül, a turisztikai fejlesztések kerete pedig 1,2 milliárddal nőtt. Az agrárminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy a Magyar Falu Program keretében legfeljebb 20 milliárdos pályázatot írjon ki.
A kormány meghatározta, hogy a 2026-os World Athletics Ultimate Championships rendezéséhez kapcsolódó szervezetek 2 milliárd forint értékű adómentességet vehetnek igénybe, valamint ismét külön matricát kapnak a járműveik, amelyekkel a buszsávot is használhatják. Döntés született arról is, hogy a Budapesten és Pest megyében szolgáló rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásban részesülnek, az ehhez szükséges forrás biztosításáról pedig a nemzetgazdasági miniszternek kell gondoskodnia.
Címlapkép forrása: Eric Yang via Getty Images
Globális káosz a repülésben - Kényszerjavításra küldték az Airbus legfontosabb géptípusát
Járattörlések, menetrendmódosítások világszerte.
Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van
Vlagyimir Putyinnal egyeztetett a magyar miniszterelnök.
Hashtagből hozam? Így formálja a közösségi média az algoritmikus tőzsdei kereskedést
A hivatalos jelentések előtt jelezhetik egy cég piaci megítélésének változását.
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Régóta figyelmeztetnek a disszidensek a veszélyre.
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!
Nem változtattak.
Visszatáncolt a kormány? Kivettek egy terméket az árrésstop alól
Érdekes módosítás jelent meg.
Betiltja a magyar kormány a műhúst
Potenciális veszélyeket rejtenek a kabinet szerint.
Döntött a kormány: új kriptoszabályok jönnek Magyarországon
Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.