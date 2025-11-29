  • Megjelenítés
Itt az előrejelzés a következő hetekre: kiderült, mikor köszönt be igazán a tél Magyarországon
Itt az előrejelzés a következő hetekre: kiderült, mikor köszönt be igazán a tél Magyarországon

December első két hetében még biztosan nem köszönt be az igazi tél Magyarországon. A nyugati, délnyugati áramlás miatt enyhe, csapadékos idő ígérkezik, havazásra és tartós fagyokra egyelőre nincs esély - írta meg az Időkép.

Sokan már az igazi, decemberi télre készülnek, ám a meteorológiai modellek szerint

legalább két hétig hiába várjuk a tartós hideget és a havat.

Bár az elmúlt hétvégén rövid időre megmutatta magát a tél, a folytatás ismét enyhébb lesz.

December első felében Európa nagy részén, így Magyarországon is nyugati, délnyugati légáramlás dominál. Ez a helyzet megakadályozza, hogy az Északi-sarkvidék felől érkező hideg légtömegek délebbre törjenek. A hideghullámok inkább Észak-Amerikában okozhatnak szélsőséges időjárást.

A hónap elejét többnyire szürke, borongós napok jellemzik majd, gyakori lesz a sűrű köd és a magas páratartalom. Ha csapadék érkezik, az enyhe hőmérséklet miatt országszerte esőre számíthatunk valószínűleg.

Emellett jelentős hőmérséklet-különbségek is kialakulhatnak.

A naposabb tájakon akár 10 Celsius-fokig melegedhet a levegő, a tartósan ködös, párás vidékeken viszont 5 fok alatt maradhat a maximum.

Enyhe fagy csak derült éjszakákon fordulhat elő; nappal mindenhol fagypont felett marad a hőmérséklet.

A télkedvelők számára legkorábban december második felében, a karácsony közeledtével mutatkozhat kedvező fordulat - bocsátotta előre az Időkép.

