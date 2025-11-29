Közel 30 éves nyugdíjtervet vehetnénk elő a fiókból - Ez lehetne az új magyar reform?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A nyugdíjrendszer szerkezeti hibái az 1997-es átfogó reform, majd annak 2010-es részleges visszavonása és az időközben végrehajtott számtalan ad hoc módosítás ellenére – vagy éppen ezek miatt – ugyanazok maradtak, mint évtizedekkel ezelőtt voltak. A háromrészes cikksorozatom első részében azt mutattam be, hogy miként váltak a nyugdíjasok a rendszerváltozás legnagyobb veszteseivé. Ebben a cikkben pedig az egykori nyugdíjbiztosítási önkormányzat közel 30 évvel ezelőtti koncepciójára térek ki, amelyet egy leendő nyugdíjreform tervezése során érdemes lenne elővenni. Továbbá rámutatok a jelenlegi nyugdíjrendszer égető anomáliáira is.

Régi, de korszerű javaslat

Az 1997-es nyugdíjreformot megelőző vitákban az akkori nyugdíjbiztosítási önkormányzat – mai szemmel – meglepően korszerű javaslatot terjesztett elő az állami nyugdíjrendszer átalakítására. Végül nem ez a javaslat futott be, hanem az akkori Pénzügyminisztérium által a Világbank javaslataival összhangban preferált magánnyugdíjpénztári rendszer indult el.

Mindenesetre a nyugdíjbiztosítási önkormányzat javaslata szerint a kötelező állami nyugdíjrendszert két részrendszer alkotta volna.

Az első részrendszer adóbevételekből fedezett alapnyugdíjat biztosított volna állampolgári (alanyi) jogon .

. A második részrendszer lett volna a járulékarányos munkanyugdíj. Ebben a rendszerben a nyugdíj összegét egyéni járuléknyilvántartásra épített pontrendszer határozta volna meg, amelynek aktuális értékét minden évben közölték volna minden biztosított személlyel.

Ez a megoldás kizárta volna a nyugdíjképlet utólagos manipulálását, és mindenkor a járulékfizetéssel arányos nyugdíjakat biztosított volna. A nettó keresetek alakulása alapján az Országgyűlés évente meghatározta volna a nyugdíjpont értékét.

A részrendszer ráadásul rugalmas nyugdíjkorhatárral párosult volna, méltányos növelést és csökkentést számítva az elhalasztott, illetve előrehozott nyugdíjaztatásért.

Egy leendő magyar nyugdíjreform tervezése során ezt a koncepciót feltétlenül érdemes elővenni.

Már csak amiatt is, mert hasonló koncepcióra épül a német vagy az osztrák állami nyugdíjrendszer.

A német nyugdíjrendszer nyugdíjpontokra épül, a reformot 2001-ben vezették be.

Az osztrák nyugdíjrendszer pedig az egyéni nyugdíjszámlákon alapul, a reformot 2005-ben vezették be.

Inkább a részleges tőkefedezetesítést választották

A magyar nyugdíjbiztosítási önkormányzat 1996-ban dolgozta ki a javaslatait. A történelem tanúsága szerint ezek az elvek megfeleltek a német és osztrák rendszereknek, a magyarnak viszont nem, így inkább elindult 1997-ben a nyugdíjrendszer részleges tőkefedezetesítése.

A magánnyugdíjpénztári láb, mint az állami nyugdíjrendszer tőkefedezeti részrendszere persze akár tökéletesen is működhetett volna, ha lett volna idő kijavítani a gyermekbetegségeit és kapkodó kényszerrel nem államosították volna vissza 2010-ben.

A nyugdíjbiztosítási önkormányzat 1997-es alternatív javaslatában a kettős (alapnyugdíj + munkanyugdíj) rendszert úgy határozták volna meg, hogy a két részrendszerből kapható nyugdíj együttes átlagos összege a mindenkori átlagos nettó kereset 60%-a legyen. A modellszámítások szerint ez a kettős rendszer a demográfiailag kedvező 1995 és 2015 közötti két évtizedben (a magyar demográfiai osztalék aranykorában) elegendő tartalékot halmozhatott volna föl a 2020-2040 közötti egyre szűkebb esztendőkre. Nem ez történt.

A történelem szokásos keserű iróniája, hogy a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítása – azaz a megreformált nyugdíjrendszer reformmentesítése – és a demográfiai osztalék bealkonyulása után megint visszatérhetünk a kiindulópontra és szembesülhetünk ugyanazokkal a rendszerszintű problémákkal, mint az 1990-es években.

Hamar korrigálni kellett

Nem sokan emlékeznek már rá, de a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005-ös törvény bevezetője a következőképpen fogalmazott: „Az Országgyűlés a nyugdíjak között kialakult aránytalanságok vállalható mérséklése céljából, annak érdekében, hogy az érintett nyugdíjak arányaiban jobban kifejezésre jussanak az aktív korban teljesített szolgálati időben és az elért, a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetekben meglevő különbségek, enyhüljenek az e téren a nyugdíjas évek során létrejött ellentmondások, azzal a szándékkal, hogy mérséklődjenek ezen nyugdíjak összegeiben a nyugdíjazás éve szerinti eltérések, ugyanakkor figyelembe véve a nyugdíjak korrekciójának jelentős, csak több egymást követő évben vállalható, illetve megtervezhető forrásigényét, a következő törvényt alkotja.” Vagyis

1997-et követően már kevesebb mint egy évtizeden belül korrigálni kellett az öregségi és hozzátartozó nyugdíjak értékét, olyan drámai mértékben szakadtak el egymástól és szakadtak le az aktív keresetektől.

E korrekciós törvényt követően eltelt újabb két évtized, de a törvény preambulumában foglalt kényszerítő indokok ma is fennállnak, sőt, tovább erősödtek:

a nyugdíjak között kialakult aránytalanságok egyre vállalhatatlanabbak , a medián nyugdíj értékénél (idén 216 ezer forint) akár 10-15-ször, a 17. éve változatlan minimálnyugdíj összegénél (28.500 forint) akár százszor nagyobb nyugdíjakat is megállapíthatnak,

, a medián nyugdíj értékénél (idén 216 ezer forint) akár 10-15-ször, a 17. éve változatlan minimálnyugdíj összegénél (28.500 forint) akár százszor nagyobb nyugdíjakat is megállapíthatnak, az érintett nyugdíjak arányaiban továbbra sem jutnak megfelelően kifejezésre az aktív korban szerzett szolgálati időben meglevő különbségek (az első húsz év kétszer annyit ér mind a mai napig, mint a második húsz év, miközben az egyes évek értékének rángása továbbra is fennáll),

(az első húsz év kétszer annyit ér mind a mai napig, mint a második húsz év, miközben az egyes évek értékének rángása továbbra is fennáll), az érintett nyugdíjak arányaiban – a járulékfizetési plafon 2013-as eltörlése következtében – túlságosan is kifejezésre juthatnak az aktív korban elért, járulékfizetés alapjául szolgáló keresetekben meglevő különbségek , amelyet a degresszió 2013 óta változatlan keretrendszere semmilyen módon nem tud kordában tartani,

, amelyet a degresszió 2013 óta változatlan keretrendszere semmilyen módon nem tud kordában tartani, a nyugdíjak összegeiben nemhogy nem mérséklődtek a nyugdíjazás éve szerinti eltérések, hanem egyenesen drámaivá fokozódtak.

A magyar nyugdíjrendszer továbbra is áttekinthetetlen.

Senki nem látja előre az élete során azt, hogy miképpen, milyen időtartamok, keresetek, járulékok alapján nő a nyugdíja, hogyan épülnek föl évről-évre a jogosultságai, s ezek ismeretében mennyi plusz járulékot érdemes fizetnie vagy milyen nyugdíjcélú előtakarékossági programba érdemes belevágnia.

Az átláthatóság hiányát az előzőekben kifejtett súlyos történelmi örökségek mellett elsősorban az az előírás okozza, hogy a magyar rendszerben idestova 37 évre visszanyúlva (1988-tól) a bruttó kereseteinkből számol nettó nyugdíjat a rendszer, emiatt olyan bonyolult számítás-sorozat szükséges a nyugdíj összegének meghatározásához, amit a nyugdíjigénylő egyszerűen nem tud követni és ellenőrizni.

Hasonló életpályák – eltérő összegű nyugdíjak

A közelmúltbeli és a jelenlegi nyugdíjrendszer talán legnagyobb méltánytalansága – ami továbbra is meglepően kevés nyugdíjast háborít föl – abból ered, hogy hasonló életpályák, hasonló szolgálati időtartamok, hasonló keresetek mellett is drámai mértékben eltérő összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg attól függően, hogy melyik évben igényelte a jogosult a nyugdíját. Ennek a jelenlegi oka, hogy a nyugdíjszámítás során a korábbi évekre kiszámított nettó éves kereseteket a nyugdíjbavonulás évét megelőző év átlagos kereseti szintjéhez kell igazítani (valorizálni), s miután az utóbbi években nagyon meglódult a nemzetgazdasági átlagbér növekedése, a valorizációs mértékek is megugrottak.

A jelenlegi nyugdíjemelés az előre jelzett éves infláció mértékétől függ, és semmi mástól.

A kilencvenes évek előtt minden emelés ad hoc jellegű volt,

a kilencvenes években a nettó keresetek alakulásától függött (amely zuhanórepülésben volt),

függött (amely zuhanórepülésben volt), aztán következett a svájci indexálás (különböző arányokban a 30-70 %-tól az 50-50 %-ig),

(különböző arányokban a 30-70 %-tól az 50-50 %-ig), majd ezt megszüntetve jött az inflációs emelés.

Az utóbbi években nem attól kell félni a nyugdíjasoknak – mint a kilencvenes években –, hogy a nyugdíjak abszolút vásárlóértéke is beszakad, hanem attól, hogy a nyugdíjak relatív vásárlóértéke zuhan. Ha az infláció alacsony, miközben a nemzetgazdasági átlagbér növekedése magas, akkor a nyugdíjak vásárlóértéke az aktív korúak keresetének vásárlóértékéhez képest hihetetlenül gyorsan lemarad.

Szegényedik minden nyugdíjas a többiekhez képest minden évben, amíg az infláció alacsony, a bérnövekedés pedig magas.

Hogyan lehet mindezt orvosolni? A valódi megoldás a szomszédos államok utóbbi években végrehajtott nyugdíjemelési reformjaiban rejlik: a nyugdíjakat megemelik az infláció teljes mértékével – ez tartja szinten a nyugdíjakat –, majd ezt követően megemelik a nyugdíjakat a reálbér-növekedés meghatározott százalékával (25, 33, 50%-ával az adott országtól függően). Olyan évben, amikor reálbér-növekedés nem volt vagy éppen csökkentek a reálbérek, akkor ez az emelés nulla százalékos lesz, vagyis az inflációval mindenképpen karbantartják a nyugdíjak értékét. Ezzel a megoldással Magyarországon is érdemben csökkenthető lenne a nyugdíjasok relatív elszegényedése.

Ha ezeket a valóban égető rendszerszintű anomáliákat sikerül kijavítani (ez a választások után minimális törvényhozói erőfeszítéssel is megvalósítható), akkor kezdődhet a valódi munka: megtalálni a folyó finanszírozású magyar nyugdíjrendszer, továbbá az idősödő társadalom minden tagját érintő egészségügyi és szociális ellátórendszer hosszú távú fenntarthatóságának és fejlesztésének valós lehetőségeit.

A cikksorozat harmadik részében a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának és fejlesztésének valós lehetőségeit vázolom fel.

