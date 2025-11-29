Orbán Viktor: Ukrajna legyen pufferország, elkerülhetetlen a területvesztés

Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak adott interjút, a magyar miniszterelnök szerint a háború menetét tekintve a helyzet egyre inkább Oroszországnak kedvez, ezért Orbán elkerülhetetlennek tartja, hogy Ukrajna területeket adjon át Moszkvának, és a jövőben ismét pufferállamként működjön a NATO és Oroszország között.

Orbán Viktor szerint

Ukrajnának be kellene látnia, hogy a háború folytatása egyre nagyobb veszteségeket okoz, ezért elkerülhetetlenek a területi engedmények Oroszország javára.

A magyar miniszterelnök úgy véli, hogy a háború végén Oroszország megtarthatná azokat a területeket, amelyeket egy nemzetközi békekonferencia számára kijelöl, míg Ukrajna területe az így meghúzott vonaltól nyugatra maradna, és ismét pufferállamként szolgálna a NATO és Oroszország között. Orbán azt is elfogadhatónak tartja, hogy a NATO és Oroszország közösen állapodjon meg a háború utáni ukrán haderő méretéről és felszereltségéről, amely a pufferzónában működhetne tovább.

Orbán szerint a valóság az eredeti, 28 pontos amerikai béketervet igazolja, amelyet azért kritizáltak az európai szövetségesek, mert túlzottan alkalmazkodott Moszkva érdekeihez. A magyar kormányfő a békejavaslat azon elemeit emelte ki, amelyek szerint Oroszországot vissza kellene engedni a világgazdasági folyamatokba, a szankciókat fokozatosan fel kellene oldani, és az eddig befagyasztott vagyonokat amerikai orosz beruházási alapokban kellene hasznosítani. Orbán hozzátette, hogy Európának be kell ismernie, minden Ukrajnának adott támogatást teljes egészében európai adófizetők finanszíroztak, és ez a jövőben sem lesz másképp.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem számíthat tartós rendezésre anélkül, hogy visszatérne ahhoz a szerephez, amelyet korábban is betöltött, vagyis, hogy

két nagyhatalom közötti ütközőállam legyen.

Szerinte minél tovább húzódik a konfliktus, annál több területet és emberéletet veszít Ukrajna, ez pedig elkerülhetetlenné teszi a kompromisszumokat Oroszországgal.

