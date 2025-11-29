Vasárnap hajnalban mínusz hét fok is lehet

A hétvégét és a jövő hét elejét is többnyire felhős, borongós, helyenként tartósan ködös idő határozza meg, miközben csak kevés helyen bukkan elő a nap, és több térségben szitálásra, kisebb esőre, sőt hajnalonként ónos szitálásra is készülni kell. A hőmérséklet napközben többnyire 1 és 10 fok között változik, a naposabb részeken lesz enyhébb az idő.

Szombaton gyakran lesz erősen felhős, időnként borult az ég a térségben, de csapadék nem várható. Általában gyenge marad az északnyugati szél. Kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet, írja az Időkép.

Vasárnap az ország nyugati felén számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol felhős, borongós időben lesz részünk. Keleten, északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Reggelre többfelé képződik pára, köd, mely elsősorban északkeleten, keleten tartósabban is megmaradhat. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás.

Hajnalban -7 és +3, kora délután 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a naposabb dunántúli tájakon lesz melegebb.

Hétfőn sokfelé lesz párás, ködös a reggel, és többfelé napközben is párás, nyirkos, szürke maradhat az idő. Viszont lesznek olyan tájaink is, ahol pár órára kisüt a nap. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan szitálás, északkeleten gyenge eső hajnalban ónos szitálás kialakulhat. Továbbra sem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 1 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk, a tartósan nyirkos tájakon lesz a leghidegebb napközben.

Kedden és szerdán sokfelé erősen felhős, borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös időben lesz részünk. Csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Több tájegységünkön is számítani kell szitálásra, esőre, de hajnalonként, reggelente ónos szitálás, gyenge ónos eső is előfordulhat. A keleti, délkeleti szél csak néhol a Dunántúlon élénkülhet meg. A naposabb tájakon 8-10 fok körüli értékeket is mutathatnak kora délután a hőmérők, a tartósan nyirkos, szürke országrészekben viszont 5 fok alatt maradnak a maximumok.

Címlapkép forrása: Tatiana Maksimova via Getty Images