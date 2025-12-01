Kiderültek a részletek Donald Trump MRI-vizsgálatáról

A Fehér Ház hétfőn nyilvánosságra hozta Donald Trump októberi MRI-vizsgálatának részleteit, miután kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, miért volt szükség a fejlett képalkotó eljárásra a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban.

Karoline Leavitt sajtótitkár a napi sajtótájékoztatón felolvasott egy összefoglalót, amely szerint

az MRI-vizsgálat Trump "átfogó elnöki kivizsgálásának" része volt,

és azért rendelték el, mert az elnök korcsoportjába tartozó férfiak esetében

előnyös a szív-érrendszeri és hasi egészség alapos értékelése.

A Fehér Ház közleménye szerint a vizsgálat rutinszerű és megelőző jellegű volt, célja a potenciális problémák korai azonosítása és az általános működés megerősítése. Dr. Sean Barbabella, Trump orvosa szerint

a szív-érrendszeri képalkotás nem mutatott ki artériás szűkületet, károsodott véráramlást vagy rendellenességeket a szívben vagy a főbb erekben.

Az orvos megállapította, hogy a szívkamrák normál méretűek, az érfalak simák és egészségesek, valamint nincs jele gyulladásnak vagy vérrögképződésnek. Dr. Barbabella azt is közölte, hogy minden főbb szerv egészségesnek és jól ellátottnak tűnik, akut vagy krónikus problémák nem voltak kimutathatók. Barbabella az elnök szív-érrendszerét "kiváló egészségi állapotúnak" minősítette.

Bár Leavitt részletesen ismertette az MRI-vizsgálatot, és nyilvánosságra hozták Dr. Barbabella eredményeket összefoglaló feljegyzését, a Fehér Ház nem tette közzé a vizsgálatok képanyagát.

