Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa

Szűk két évtizednyi dinamikus gazdasági növekedés után súlyos válságba került Németország. Bár sokak számára úgy tűnhet, hogy a kereskedelmi háború és a Kínával szemben fennálló hatalmi és gazdasági konfliktus robbantotta ki a krízist, valójában évtizedes gazdaságpolitikai hibák, elhibázott külgazdasági lépések, szerkezeti egyensúlytalanságok és elmaradt reformok árát fizeti most meg Európa legnagyobb gazdasága. Bár a jövőre induló állami gazdaságélénkítő program némileg enyhítheti a tüneteket, az egyensúlyi növekedési pályára való visszatéréshez átfogó strukturális reformokra van szükség, amik viszont várhatóan csak évek múltán hoznak majd igazi fellendülést.

Németország a 2000-es évek első két évtizedében dinamikus növekedésen ment keresztül, amivel megerősítette helyét Európa és a világ egyik meghatározó gazdasági nagyhatalmai között. A folyamatot a kormány strukturális intézkedései (oktatási rendszer, infrastruktúrafejlesztés, külkereskedelmi kapcsolatok) és a vállalatok versenyképessége egyaránt támogatták, amely lehetővé tette az exportorientált gazdasági modell megvalósítását. Ezekben az években a német vállalatok globális méretűvé nőttek és olyan külföldi piacokon vetették meg a lábukat, amelyek hosszú évtizedekre biztosították a stabil és eredményes működést. Ilyen volt például a kínai felvevőpiac, ahonnan a nagy autógyártó vállalatok bevételének 30-40 százaléka érkezett.

Az elmúlt hat évben azonban mintha valami megtört volna a német gazdaságban, jelenleg pedig már a legtöbb szektorban látszanak a mély, strukturális válság jelei. A GDP az elmúlt két évben gyakorlatilag nem bővült, az ipar - és különösen annak legnagyobb húzóágazata, az autóipar - termelése pedig folyamatosan esik - idén szeptemberben a 2005-ös szintre süllyedve.

Bár a válság gócpontja a jelenleg globálisan is küszködő autóipar, a német gazdaság problémái ennél sokrétűbbek:

a munkaerőpiaci és demográfiai folyamatok, a kormányzati és vállalati gazdaságpolitika, a romló infrastruktúra, valamint a külkereskedelmi pozíció megromlása egyaránt rontja a kontinens legnagyobb gazdaságának kilátásait.

Cikkünkben a Németországot egyre jobban érintő gazdasági válság tényezőit vizsgáljuk meg.

A felszínen a külső sokkok hatása látszik

Első látásra úgy tűnhet, hogy a német gazdaság elmúlt évekbeli romló teljesítményét külső, világgazdasági sokkok okozták. Németország az elmúlt két évtizedben globalizációra épülő, exportorientált stratégiát követett, az elmúlt hat évben azonban jelentősen megváltoztak a világkereskedelmi viszonyok. Először a koronavírus-járvány okozott keresleti és ellátási sokkokat, majd a globális inflációs rezsimváltás (amikor a 2010-es évek alacsony, kiszámítható árdinamikáját felváltotta egy sokkal magasabb és bizonytalanabb állapot), újabban pedig Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája és a kereskedelmi háború állítja kihívás elé Németország és Európa vállalatait.

Az amerikai exportra kivetett vámok az év második felétől érezhetően visszafogják a német vállalatok kivitelét, igazi visszaesést ugyanakkor nem az USA-ba, hanem a Kínába irányuló export mutat már évek óta, ami főként strukturális és versenyképességi okokkal indokolható.

A mélyebb szerkezeti problémák tárgyalása előtt le kell szögezni, hogy rövid távon az amerikai export visszaesése (amely az év első 9 hónapjában 7,4 százalékos volt) erősen fékezi a német gazdasági növekedést, mindez ráadásul főként az egyre mélyebb válságba kerülő feldolgozóipart érinti. Az ipari termelés volumene idén szeptemberre a 2005-ös szintre csökkent, a szektor vállalatait viszont a vámok mellett a deglobalizáció, az ellátásbiztonság romlása, valamint a kínai konkurencia erősödése is szorítja.

A gazdaság szerkezete felszínre hozta a versenyképességi gondokat

Az elmúlt két évtizedben olcsó nyersanyagokra és energiára, szakképzett munkaerőre, globális ellátási láncokra és külföldi piacokra támaszkodó német ipar az elmúlt években komoly válságba került. Ennek egyik fő oka az ellátásbiztonság romlása volt, amely a rendszerint nagyon alacsony készletszint mellett működő cégek esetén szinte azonnal hiányt és termelésleállást tud eredményezni. A korábban jelentős anyagi megtakarítást hozó globális termelési stratégiák (a leginkább elterjedt lean vagy a just-in-time menedzsment a beérkező nyersanyagok gyors feldolgozásán és alacsony raktárkapacitásokon alapult) kockázatai felerősödtek, a gazdasági és geopolitikai konfliktusok pedig manapság nyersanyaghiánnyal, kiszámíthatatlan működéssel és gyakori leállásokkal fenyegetnek.

Németország gazdasági sikereit az elmúlt két évtizedben a csúcstechnológia és az olcsó energia határozta meg, ez a versenyelőny azonban mostanra eltűnni látszik. Az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok az elmúlt években jelentős energiaársokkokat okoztak, amelyek megemelték az erre épülő német autóipari, vegyipari, fémipari, papír- és textilipari, illetve építőipari vállalatok költségeit. Németországban a hagyományos iparágak továbbra is dominálják a gazdaságot (a technológiai és a mesterséges intelligencia-alapú vállalatok aránya kicsi), amelynek energiafüggőségét nem sikerült érdemben csökkenteni az elmúlt években.

Az elmúlt években ráadásul egyre inkább erősödött egy másik költségoldali probléma is, a bérnyomás. A 2010-es években a munkaerőállomány szűkülése jelentős bérnövekedést indított el a német gazdaságban, amit azonban a termelékenység képtelen volt lekövetni. Márpedig az alapvető közgazdasági elméletek szerint tartósan és egyensúlyban a reálbérek a termelékenység bővülését követik.

Németországban a munkaerő termelékenysége a 2000-es évek elején dinamikusan emelkedett, 2010-től kezdődően azonban az OECD adatai szerint az ütem lelassult, az elmúlt öt évben pedig lényegében stagnált. Ehhez leginkább a beruházások alacsony mértéke, a ledolgozott munkaórák csökkenése, az energiaár-sokkok, valamint a munkaerő-összetétel változása (kevesebb magas termelékenységű munkavégzés) járult hozzá.

Bár Európa legnagyobb gazdaságában a reálbérek nemzetgazdaságot tekintve enyhén mérséklődtek 2019 óta, a legalacsonyabb jövedelmi csoportok esetében 10 százalékot is meghaladó emelkedés volt tapasztalható.

Ez főként a német gazdaság alapját jelentő kis- és középvállalkozásokat érintette súlyosan, akik az elmúlt években növekvő költségek és stagnáló/romló termelékenység mellett voltak kénytelenek működni.

Az elmúlt két évtizedben a gazdasági növekedés motorját jelentő feldolgozóipari családi, kis- és középvállalkozások tehát komoly versenyhátrányba kerültek a multikkal szemben az alacsonyabb automatizáltság és a munkaintenzitás miatt.

A minimálbér gyors emelése ágazatokat tekintve is különböző hatást fejt ki, ilyen szempontból az eredendően magas munkaintenzitású szolgáltatási ágazatok (kiskereskedelem, turizmus, logisztika, személyi szolgáltatások) a leginkább érintettek. Azaz főleg azon vállalatok, amelyek termelékenysége amúgy is csak alacsony mértékben képes növekedni.

Kedvezőtlen fordulatot vett a külkereskedelem is

A költségek emelkedése mellett a német ipar technológiai oldalról is egyre komolyabb kihívásokkal kell szembenéznie, amit főleg a kínai konkurencia erősödése okoz. Az elmúlt tíz évben ugyanis a kínai vállalatok versenytársakat messze felülmúló mértékű állami támogatással óriási technológiai fejlődésen mentek keresztül, jelenleg pedig minőségben már sok esetben felülmúlják nyugati társaikat (árban már régóta meg is verik őket).

A kínai vállalatok versenyképességének gyors erősödése a világpiaci folyamatokat is megváltoztatta, a nyugati vállalatok ugyanis már nemcsak a kínai piacokról szorulnak ki, hanem harmadik országokban (például az afrikai kontinensen) is csökken a részesedésük Kína rovására.

Németország kormánya és vállalatai a Kínával való jó viszony fenntartása érdekében az elmúlt tíz évben nem reagáltak érdemben a problémára (fontosabb szempontnak tartották a piacok és a magas vállalati profit megtartását), az ázsiai ország technológiai alárendeltségébe vetett tévhit árát pedig most kell megfizetni.

A helyzetet nehezíti, hogy importoldalon nagyon jelentős Kína-függőség alakult ki Európában és Németországban, ami leginkább az autóipari vállalatok számára jelent fenyegetést. A termeléshez szükséges ritkaföldfémek tekintetében nem ritka a 80-90 százalékos kínai importhányad, de a chipek esetén is nagyon komoly kínai függésről lehet beszélni, amit a Nexperia körüli botrányok és ellátási problémák az elmúlt két hónapban meg is mutattak. Az esetről részletesen alábbi cikkekben írtunk:

A kínai importfüggéssel való szembe nem nézés rávilágít a német kormányzat és vállalatok azon komoly stratégiai hibájára is, hogy csak akkor reagálnak egy krízisre, amikor már az iparág vagy a gazdaság összeomlása a tét.

Ahogy Moritz Schularick, a Kieli Világgazdasági Intézet vezetője nyilatkozott:

Csak akkor vagyunk képesek cselekedni, amikor a válság már nem tagadható.

A ritkaföldfémeket érintő importfüggést például 2010-ben és 2022-ben is igyekezett enyhíteni az Európai Unió és a német kormány, a rövid távú probléma enyhülésével azonban megszűnt a projektek vállalati támogatása, a cégek pedig visszatértek a kockázatosabb, de olcsóbb kínai beszállítókhoz.

A vállalatok és a kormány gazdaságpolitikai hibái (ebbe a külpolitika is beletartozik), az elmaradt gazdasági szerkezetváltás, az olcsó energia megszűnése, a globális ellátási kockázatok megugrása, valamint a kihívásokra való lassú, vagy elmaradó reagálás mostanra mély gazdasági válságot okoztak, amelynek a kereskedelmi háború csak az utolsó lökést adta meg. Az autóipari vállalatok piacrészesedése és profitja összeomlott (a három legnagyobb gyártó 2025 első 9 hónapjában elért profitja például 46 százalékkal maradt el a 2024-es nyereségtől), a probléma súlyosságát legjobban talán mégis az jelzi, hogy az iparvállalatok körében elkezdődött a munkaerő leépítése. A vállalatok ezzel elismerik, hogy a gondok tartósak, a jelenlegi munkaerőköltségeket pedig sokáig nem lesznek képesek kigazdálkodni.

Az elbocsátások mellett Németország exportadatai is jól tükrözik az elmúlt évek mélyülő válságát. Az export volumene az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent, jelenlegi szintje pedig mintegy 15-20 százalékkal elmarad a 2019-estől. Ez szintén a hagyományos ipar romló versenyképességét és szerkezeti problémák súlyosbodását támasztja alá.

A felszín alatt láthatatlan erők rombolják a versenyképességet

A mostanra nyilvánvalóvá vált szerkezeti problémák mellett van három olyan makrogazdasági hatás is, amely láthatatlanul, de évről évre rontja Németország gazdasági kilátásait.

Ezek a krónikus alulberuházottság, a munkaerőpiac szűkülése, valamint a gazdaságot támogató állami szerepvállalás hibái, amelyek a romló infrastruktúrában és a nagy bürokratikus terhekben mutatkoznak meg.

Az elmúlt 10-15 évben Németország következetesen kevesebbet költött infrastruktúrára, technológiai fejlesztésre, valamint innovációra, mint az EU többi gazdasági nagyhatalma, amely bár fegyelmezett költségvetési politikát és alacsony finanszírozási költségeket biztosított, ezzel együtt azonban lassította a termelékenység bővülését és nehezítette a gazdasági sokkokhoz - főleg a szerkezeti átalakulást elindító sokkokhoz, mint például a Covid, vagy az AI elterjedése - való alkalmazkodást.

A nemzetgazdasági beruházások volumenét megfigyelve jól látszik, hogy Németország a korábbi vezető pozíciójából mostanra az EU 5 legnagyobb gazdaságát tekintve az utolsó helyre csúszott vissza. Főleg a közelmúlt trendje adhat okot aggodalomra, a 2019 óta eltelt időszakban ugyanis Németországon kívül a kontinens meghatározó gazdaságai növelni tudták beruházásaikat, Európa vezető gazdasági hatalmában ugyanakkor egyértelműen visszaesés volt tapasztalható.

A lemaradás akkor is szembetűnő, ha a hatékonyságot és termelékenységet legjobban emelő magánszektorbeli beruházások alakulását figyeljük meg. Itt az látszik, hogy míg az elmúlt 5-6 évben a kontinens legnagyobb gazdaságai anticiklikusan (azaz a növekedés dinamikájával ellentétes irányban) növelték beruházásaikat, addig Németországban visszafogott maradt a költekezés. Ennek negatív hatásai ma már egyértelműen érezhetőek a romló infrastruktúrában (például a vasúthálózat állapotában), az alacsony fokú digitalizációban, valamint a túlterhelt energiahálózatban.

Hosszú távon szintén nagy problémát jelent a munkaerőpiaci tartalékok kimerülése, amelyeket a társadalom elöregedése idézett elő.

Németországban az elmúlt 60 évben a nyugdíjaskorú lakosság aránya 10 százalék közeléből 25-re emelkedett. Az öregedő munkaerőállományt a német kormány befogadó migrációs politikája sem volt képes érdemben orvosolni, a 10 évvel ezelőtti bevándorlók gazdasági integrációja ugyanis még mostanra sem zajlott le teljesen, a betelepült emberek pedig alacsony szaktudásuk (és a nyelvtudás hiánya) miatt nem tudtak még érdemben hozzájárulni a gazdaság bővüléséhez.

A demográfiai előrejelzések szerint a helyzet a következő 10-20 évben számottevően romlani fog, a munkaerőállomány pedig a jelenlegi 46 millió főről 2060-ra 40 millióra csökkenhet. Ez majdnem 15 százalékos visszaesést jelentene.

Az aktív dolgozók fogyása hosszú távon növeli a kormány szociális kiadásait és csökkenti adóbevételi bázisát, bérnyomást és termelékenységi gondokat, valamint társadalmi feszültségeket okoz

- írta Jagodics Bálint, a VIG alapkezelője friss elemzésében.

A potenciális munkaerőállomány várható alakulása az Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kutatása szerint. A narancssárga sáv 66 százalékos konfidenciaintervallumot jelöl. Forrás: IAB.

Az előrejelzések szerint most kezdődő trendforduló a foglalkoztatottsági adatokból is kiolvasható, bár az elmúlt három évben a foglalkoztatás enyhe csökkenését a munkanélküliségi ráta emelkedése kísérte. Utóbbi mutató a 2022-es 5 százalékos mélypontról mostanra 6,3 százalékig emelkedett. Mindez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac nemcsak a kínálati korlátok miatt szűkül, hanem a munkalehetőségek csökkenése miatt is. Ez arra enged következtetni, hogy a strukturális-versenyképességi gondok rövid távon felülmúlják a munkaerőpiac kínálati problémáit, a cégek jelentős része pedig költségszempontokat mérlegelve a leépítés mellett dönt. Minderre a legjobb példa az autóipar, ahol az elmúlt 12 hónapban 6,3 százalékkal csökkent a foglalkoztatottak létszáma.

A munkanélküliség emelkedése azt jelzi, hogy a német gazdaságban az extenzív termelési tényezőket (tőke- és munkaerőállomány) tekintve van tartalék,

a korábban említett strukturális gondok miatt azonban a felszabaduló munkaerő átképzése és átcsoportosítása nehéz és időigényes folyamatnak ígérkezik.

A válság okai sokrétűek, ezért a problémák orvoslása nehéz és időigényes folyamatnak ígérkezik

A német gazdaság növekedését az elmúlt években egyre jobban fékezi az infrastruktúra romló állapota is, amely a közlekedésben (vasúthálózat romló állapota) és az ingatlanpiacon mutatkozik meg. Az elmúlt évek alacsony beruházásait a drága és nehéz finanszírozás, az állami szerepvállalás alacsony foka, valamint a megbillent árstabilitás idézték elő. A magánszektor kereslete krónikusan alacsony, az állami beruházások pedig hamar felhajtják az árakat. Bár a német kormány következő 10 évre meghirdetett állami gazdaságélénkítő programja jelentős infrastrukturális beruházásokat tartalmaz, nagysága messze elmarad az igényektől, a fejlesztések nagy részéért felelős tartományok és önkormányzatok pedig krónikus forráshiánnyal küzdenek - írja már a Financial Times friss ipari elemzésében.

Végezetül pedig meg kell említeni a német vállalatokat sújtó adminisztratív és bürokratikus terheket, amelyek az elmúlt években megfojtották az innovációt és lassították a termelékenység bővülését. Az energiatermelő- és ipari szektorban a bonyolult és gyakran változó szabályozások visszavetették az innovatív beruházások megtérülését, valamint megnehezítették az innovatív vállalatok működését, akik inkább az ilyen szempontból megengedőbb USA-ban vetették meg lábukat. Bár idén ősszel a német kormány egy átfogó törvénymódosítással igyekezett csökkenteni a vállalatokat - főleg a feltörekvő startupokat - érintő adminisztratív akadályokat, a széttagolt tőkepiacok és az amerikainál konzervatívabb bankrendszer továbbra is gátolja az új technológiák és innovatív megoldások európai meghonosodását.

Összességében tehát az látszik, hogy

Németország szűk két évtized dinamikus gazdasági növekedés után mély strukturális válságba került, amelyet főként nem globális hatások, hanem szerkezeti problémák és évtizedes gazdaságpolitikai-stratégiai hibák okoztak.

A következő évtizedben megvalósuló kormányzati gazdaságélénkítő program, valamint konkrét szabályozói reformok bár a jó irányba mutatnak, jelenlegi méretükben még várhatóan nem elégségesek a szerkezeti problémák orvoslásához.

Bár a szakértők szerint 2026-ban Németország végre maga mögött hagyja az immár öt éve tartó recessziós időszakot, félő, hogy a kormányzati beavatkozás csak tüneti kezelésre lesz elegendő, a valós problémák megoldására nem.

A növekedési pályára való tartós visszatéréshez ugyanis mélyreható szerkezeti és strukturális reformok kellenek (amelynek fókuszában az ellátásbiztonságnak, a termelékenységnek és a beruházásoknak kell állniuk), ezeknek azonban egyelőre csak apró jelei látszanak Európa legnagyobb gazdaságában. A szakértők szerint Németország csak lassan lesz képes helyreállítani a gazdasági növekedést, ami nem jelent jó hírt sem Európa, sem a német kilátásoktól erősen függő Magyarország számára.

Címlapkép forrása: Getty Images