Küszöbön a béke? Ha ez tényleg megtörténik, az a befektetéseidre is hatással lesz

Úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban eltökélt, hogy békét teremt Ukrajnában, megpróbálja közelíteni az orosz és az ukrán álláspontokat. Ez pedig kedvező hatással van a piacokra is,
a szakemberek szerint egy kézzelfogható békekötés a közép-kelet-európai devizáknak is új lendületet adhatna.
A forint már így is 2024 eleje óta nem látott szintet ostromol, ha pedig további pozitív fejlemények jönnének, akkor a 380-as újabb lélektani határt is könnyen átvihetné az euróval szemben. A békevárakozások mellett továbbra is a magas, 6,5%-os kamatszint az, ami támogatja a magyar fizetőeszközt.
