Küszöbön a béke? Ha ez tényleg megtörténik, az a befektetéseidre is hatással lesz

Az utóbbi hetekben több békejavaslat is született az orosz-ukrán háború lezárására, óvatosan a piacok is elkezdték beárazni, hogy lezárulhat a majdnem négy éve folyó háború. Ez tükröződik többek között a forint árfolyamában is, a magyar deviza szinte folyamatosan majdnem kétéves csúcsot ostromol. Ha további kedvező hírek jönnek a béketárgyalások kapcsán, az újabb lendületet adhat a régiós részvényeknek és devizáknak is. A héten is elsősorban erre figyelhetnek a befektetők az érkező makroadatok mellett.

Úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban eltökélt, hogy békét teremt Ukrajnában, megpróbálja közelíteni az orosz és az ukrán álláspontokat. Ez pedig kedvező hatással van a piacokra is,

a szakemberek szerint egy kézzelfogható békekötés a közép-kelet-európai devizáknak is új lendületet adhatna.

A forint már így is 2024 eleje óta nem látott szintet ostromol, ha pedig további pozitív fejlemények jönnének, akkor a 380-as újabb lélektani határt is könnyen átvihetné az euróval szemben. A békevárakozások mellett továbbra is a magas, 6,5%-os kamatszint az, ami támogatja a magyar fizetőeszközt.