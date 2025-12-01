  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
A hónap első átváltozásánál is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája - írja a holtankoljak.

A gázolaj nagykereskedelmi ára ezúttal bruttó 5 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin ára azonban most sem változik.

Amennyiben ez a változás beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy december 2-től az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a hzzai kutakon:

  • 95-ös benzin: 572 Ft/liter
  • Gázolaj: 580 Ft/liter 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

