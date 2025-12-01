  • Megjelenítés
Nagy a baj az Airbusnál
Portfolio
Az Airbus ipari minőségi problémát észlelt több tucat, az A320-as családba tartozó repülőgép törzspaneljein, ami egyes átadásokat késleltethet.

Iparági források szerint

a feltételezett gyártási hiba késleltet néhány átadást,

ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy a már szolgálatban lévő gépeket érintené.

A hiba eredetét még vizsgálják. Az ügy akkor került előtérbe, amikor a gyártó fokozza erőfeszítéseit az évre kitűzött, ambiciózus átadási célok teljesítéséért.

Iparági értesülések szerint a vállalat novemberben 72 repülőgépet adott át, így az éves összesített darabszám 657. Az idei, nagyjából 820-as cél eléréséhez decemberben több mint 160 gép átadására lenne szükség, ami rekordot igényelne.

Az eddigi decemberi csúcs 2019-ben 138 átadás volt.

A hírre a vállalat részvényei 10 százalékot estek.

AIR_2025-12-01_13-04-01

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

