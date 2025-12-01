Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe novemberben 48,2 pont volt az előző havi 48,7 pont után (várakozás: 48,6 pont). Ezen belül a foglalkoztatottsági komponens 46 pontról 44 pontra csökkent, az új megrendelések 49,4 pontról 47,4 pontra változtak. Az árkomponens 58 pontról 58,5 pontra emelkedett (várakozás: 59,5 pont).
A feldolgozóipar esetében sajnos már megszokhattuk, hogy recessziós jeleket küld. A mostani adat is magasan ragadt árnyomás és romló munkarőpiaci kilátásokról árulkodik. Az USA-ban viszont a szolgáltatások súlya hatalmas, így a részvénypiacok és a gazdaság szempontjából is az a fontosabb, hogy abban a szemgmensben mi uralkodik.
Ilyen értelemben a mai adat megerősítette azt a feldolgozóiparról, amit eddig is tudtunk, de
a legfontosabb kérdésre továbbra sincsen válaszunk. A munkaerőpiac gyors romlásától, vagy árnyomástól kell-e félni jobban?
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szomorú statisztika látott napvilágot - Tovább szedik áldozataikat a gyilkos eszközök
Több mint hatezer áldozat.
Szijjártó: a szankcionált orosz cégek helyén két magyar nagyvállalat is pozíciót szerezhet
Elismerte az egyeztetést.
Magyar magánklinika kerül a Mészáros Csoport érdekeltségébe
Bővül a vállalatcsoport portfóliója.
Eddig tartott a lakáspiaci Otthon Start-őrület: nagyot estek az adásvételek
Egy év alatt 15,7%-ot csökkent a havi lakástranzakciók száma.
Láthatatlan erő emészti fel a világ legnépesebb országának gazdaságági növekedését
Vészjósló jeleket látnak a szakértők.
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára
Ennek ellenére hatékony lehet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.