Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar
Továbbra is padlón az amerikai feldolgozóipar

A vártál rosszabb lett az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe. Ami aggasztó, hogy az árnyomás magas maradt, a de a foglalkoztatottsági kilátások romlottak.

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe novemberben 48,2 pont volt az előző havi 48,7 pont után (várakozás: 48,6 pont). Ezen belül a foglalkoztatottsági komponens 46 pontról 44 pontra csökkent, az új megrendelések 49,4 pontról 47,4 pontra változtak. Az árkomponens 58 pontról 58,5 pontra emelkedett (várakozás: 59,5 pont).

A feldolgozóipar esetében sajnos már megszokhattuk, hogy recessziós jeleket küld. A mostani adat is magasan ragadt árnyomás és romló munkarőpiaci kilátásokról árulkodik. Az USA-ban viszont a szolgáltatások súlya hatalmas, így a részvénypiacok és a gazdaság szempontjából is az a fontosabb, hogy abban a szemgmensben mi uralkodik.

Ilyen értelemben a mai adat megerősítette azt a feldolgozóiparról, amit eddig is tudtunk, de

a legfontosabb kérdésre továbbra sincsen válaszunk. A munkaerőpiac gyors romlásától, vagy árnyomástól kell-e félni jobban?

