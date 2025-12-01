Zsiday: csak most jöhet az igazi kamatemelés az USA-ban

Az elmúlt egy év kamatvágásai ellenére valójában tovább szigorodhatnak a monetáris feltételek az Egyesült Államokban – állítja Zsiday Viktor. Szerinte a régi, ultraolcsó hitelek kifutása és a drágább refinanszírozás miatt a vállalatok és a háztartások átlagos kamatterhe nő, ami a K-alakú gazdaság, a lassuló konjunktúra és a késve ható monetáris politika egyik kulcsmagyarázata lehet.

Zsiday Viktor szerint az elmúlt egy év látványos jegybanki kamatcsökkentései – köztük a Fed vágásai – nem azt jelentik, hogy a monetáris kondíciók érdemben lazultak volna. Sőt,

Zsiday úgy látja, hogy bizonyos szegmensekben inkább további szigorodás zajlik, és ez jól illeszkedik a „K-alakú” gazdaság képébe:

az AI-kapcsolt cégek hatalmas beruházási boomot élnek meg, miközben a gazdaság többi része stagnál vagy szenved, a munkanélküliség lassan emelkedik, és a vállalatok nem igazán érzékelnek fellendülést.

Zsiday emlékeztet arra, hogy az amerikai gazdaság erősen tőkepiac-központú: a cégek nagyrészt a kötvénypiacon keresztül finanszírozzák magukat, a lakossági jelzáloghitelek hozama is a piac által meghatározott, és mindez jellemzően hosszú lejáraton történik (5–10 éves vállalati kötvények, 30 éves jelzálogok). A 2010-es évek tartósan alacsony kamatkörnyezete miatt a vállalatok és a háztartások tömegesen adósodtak el nagyon olcsó hitelekkel, így a teljes hitelállomány átlagos kamatszintje rendkívül alacsonyra süllyedt.

Zsiday azt hangsúlyozza, hogy bár 2021–22-től megugrottak a hozamok, és a nagy jegybankok már több mint egy éve vágják az irányadó rátákat, a piaci hozamszintek még mindig jóval magasabbak, mint a „régi szép időkben”. A régi, ultraolcsó adósság fokozatosan kifut, az új hiteleket pedig csak jóval magasabb kamaton lehet felvenni, ezért

a teljes, átlagos kamatszint folyamatosan emelkedik – miközben a jegybank papíron épp lazít.

Az általa készített, BBB minősítésű vállalati kötvényekre épülő ábra is ezt illusztrálja: hiába csökken a rövid kamat, a cégek kamatterhe tovább nő.

Forrás: zsiday.hu

Ugyanez a logika a lakosságnál még erősebben érvényesül Zsiday szerint: a 30 éves jelzáloghitelek átárazódása sok évig elhúzódik, így az átlagos jelzálogkamat még sokáig felfelé kúszik. Ez az egyik oka annak, hogy az amerikai lakáspiac gyenge marad, noha a Fed már vág. A probléma gyökere, hogy a hosszú időn át nullaközeli kamatok mellett „túl jól járt” a hitelfelvevő tömeg, és most – még kamatvágási ciklusban is – rosszabb feltételekkel kell megújítaniuk az adósságot.

Összességében Zsiday úgy értelmezi a helyzetet, hogy

a jegybanki kamatcsökkentések ellenére a monetáris politika de facto szigorító hatású:

a gazdasági lassulás és a munkanélküliség emelkedése ennek részben a következménye. Mivel a régi, olcsó hitelek kifutása és az új, drágább refinanszírozás folyamata még jó ideig tart, szerinte egyáltalán nem lenne meglepő, ha az amerikai gazdaság – a méretes AI-szektort leszámítva – recesszióba csúszna, és a Fedet 2026-ban még agresszívebb kamatvágásokra kényszerítené.

Forrás: zsiday.hu

Zsiday ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez az értelmezés spekulatív, nem „kőbe vésett meggyőződés”, inkább egy gondolatkísérlet. De szerinte érdemes eljátszani azzal a lehetőséggel, hogy a fejlett országokban – különösen ahol sok a hosszú, fix kamatozású hitel – a monetáris politika a szokásosnál is hosszabb és elnyújtottabb csatornákon keresztül hat. Vagyis a felszínen látható kamatvágási ciklus mögött továbbra is egy lassan, de kitartóan szorító hiteldinamika dolgozik.

Címlapkép forrása: Portfolio