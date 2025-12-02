2x2 sávosra bővítik a 47-es főutat

A 47-es főútat Berettyóújfalu és Békéscsaba között 2x2 sávosra bővítik, ez jelenleg az előkészítés szakaszában jár, a cél egy gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású közúti kapcsolat kialakítása a dél- és észak-alföldi térségek között.

A beruházás célja egy nagy kapacitású, biztonságos, gyors közúti kapcsolat kiépítése Szeged és Debrecen között, amely egyben a dél- és észak-alföldi térségeket is közvetlenebbül összeköti, írta Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebookon. A projekt már jóváhagyást kapott, és kormányhatározat biztosítja a kiviteli szintű tervezés finanszírozását, tehát a megvalósítás előfeltételei rendelkezésre állnak.

A szakaszok előrehaladása különböző ütemben zajlik. A Berettyóújfalu–Körösladány közötti 45,7 kilométeres rész tervei és környezetvédelmi engedélyei várhatóan 2026 második negyedévére készülnek el. A Körösladány elkerülő szakaszán már elkészültek a bírálati engedélyezési tervek, és a teljes engedélycsomag 2027 második negyedévére várható. A Köröstarcsa és Mezőberény elkerülők esetében jelenleg a tervek bírálata zajlik, mindkét szakasz megvalósításához szükséges engedélyek 2026 negyedik negyedévére készülhetnek el. A Mezőberény és Békéscsaba 12,7 kilométeres szakasz pedig várhatóan 2027 végére jut el az engedélyezési készültségig.

