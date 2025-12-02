Egy kontinensnyi ország megy szépen lassan csődbe, nagy a baj Ázsiában

Dél-Ázsia a világ egyik legsúlyosabban eladósodott régiójává vált: a teljes adósságállomány már megközelíti a 4000 milliárd dollárt, és több ország – Sri Lanka, Pakisztán, a Maldív-szigetek – az elmúlt években a fizetésképtelenség szélére sodródott.

A krónikus költségvetési hiány, a szűk adóalap, a protekcionista gazdaságpolitikák és a turizmusra, remittanciákra épülő sérülékeny gazdasági szerkezet együtt tették tartóssá a régió adósságcsapdáját.

A régió több országa már ma is elvesztette gazdaságpolitikai autonómiájának jelentős részét.

Sri Lankában 2026-ra a kormányzati kiadások fele kamatfizetésre megy, Pakisztán pedig váltakozva Kínára és az IMF-re támaszkodik – ami kiszolgáltatja külpolitikáját is. A belső finanszírozás sem megoldás: a hazai állampapír-finanszírozás kiszorítja a magánszektort, miközben a feltételekhez kötött IMF-programok tovább szűkítik az országok gazdaságpolitikai mozgásterét.

Az adósságválság az indo–csendes-óceáni geopolitikában is látványosan megjelent. India – stratégiai érdekei miatt – 2022-ben 4 milliárd dollárral segítette Sri Lankát, és Japánnal, valamint Franciaországgal közösen vezette a nemzetközi hitelezők koordinációját. Kína ugyanakkor külön utat járt:

bár a sri lankai államadósságon belüli részesedése viszonylag alacsony volt, a 2017-es Hambantota-kikötő átvétele és a késlekedő finanszírozási garanciák jól mutatják Peking befolyásszerzési módszereit.

A térség számára a kilábalás kulcsa a fiskális fegyelem helyreállítása, a bevételek növelése és a kereskedelmi nyitás lehet. A régióban a legalacsonyabb az országok közötti kereskedelem aránya a világon, és a globális értékláncokba való bekapcsolódás nélkül az exportbevételek továbbra is sérülékenyek maradnak.

A Diplomat elemzése szerint csak a költségvetési stabilizáció, az átláthatóbb államműködés, a mérsékeltebb külső hitelfelvétel és az érdemi kereskedelmi liberalizáció csökkentheti Dél-Ázsia adósságfüggőségét és növelheti gazdasági szuverenitását.

