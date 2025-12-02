  • Megjelenítés
Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából
Gazdaság

Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából

Portfolio
Az Európai Unió 2026-ban legalább 3 milliárd eurót mozgósítana a kritikus nyersanyag-ellátás biztosítására és a kínai importfüggőség csökkentésére - írja a Bloomberg.

Az EU a következő évben legalább 3 milliárd eurót (mintegy 3,5 milliárd dollárt) különít el a Kínától való nyersanyag-függőség mérséklésére, amely kulcsfontosságú a modern technológiákhoz és a katonai felszerelésekhez. A finanszírozás több forrásból érkezne egy, a Bloomberg által megismert dokumentumtervezet szerint.

Az egyik uniós program 2026 és 2027 között várhatóan 2 milliárd euróval támogatja a nyersanyagokhoz kapcsolódó beruházásokat, míg egy másik uniós alap jövőre 700 millió eurót biztosít az ellátási láncok kiépítésére és a klímabarát technológiák támogatására.

A Bizottság szerdán mutatja be a javaslatot, a számok addig még változhatnak.

A vállalások a "RESourceEU" terv részei. Ennek keretében létrejön az Európai Kritikus Nyersanyagok Központja, amely felügyeli és irányítja a beruházásokat, segíti a készletezés kiépítését, és összehangolja a közös beszerzéseket. A csomag a körforgás erősítésével – újrahasznosítással és újrafelhasználással – több nyersanyagot tartana az uniós határokon belül.

Még több Gazdaság

Bekeményít a NAV: célkeresztben a külföldi tőkejövedelem

Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Az erőfeszítések hátterében az áll, hogy Európában egyre nagyobb az aggodalom a Kína által ellenőrzött kulcsfontosságú nyersanyagokhoz kapcsolódó geopolitikai kockázatok miatt. Peking nemrég korlátozta a ritkaföldfémek kivitelét, ami rávilágított a globális ipar kínai ellátástól való túlzott függésére.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet

Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa

Emellett rövid időre megtiltotta az autógyártók számára nélkülözhetetlen chipek exportját a hollandiai székhelyű Nexperia B.V.-nek, ami termelésleállásoktól való félelmeket keltett.

Kapcsolódó cikkünk

Chiphiány miatt leállhat a termelés az európai autóiparban

Egyetlen holland cég miatt kőkemény ütést kap a világ autógyártása

Néhány héten belül teljesen földbe áll az európai autógyártás, Magyarországon is aggódhatnak

Fontos döntés született: fellélegezhetnek az európai autógyártók

A válaszunknak meg kell felelnie a kockázatok léptékének ezen a területen. Európa nem teheti ugyanazt, mint eddig. Az energiánál fájdalmasan megtanultuk a leckét; nem ismételjük meg ezt a kritikus nyersanyagoknál.

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke októberben, amikor előzetesen ismertette a készülő tervet. A Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a tervezetet.

A terv bemutatását az Európai Beruházási Bank (EIB) és a tagállamok vállalásai kísérik: négy olyan projekt pénzügyi támogatását jelentik be, amelyek az EU nyersanyag-hozzáférésének stabilizálását szolgálják. Ezek között van egy, a védelmi ipart ellátó grönlandi bánya, valamint egy lítiumkitermelő projekt Csehországban. A terv emellett azt ígéri, hogy az EIB évente 2 milliárd euró finanszírozást nyújt az uniós belső piac megerősítésére ezen anyagok terén.

A kritikus nyersanyagok új központja 2026-ban indul, és a japán kormány felügyelete alatt működő, az energia- és fémpiacokat monitorozó független intézmény mintájára épül. Japán évtizedes erőfeszítései a kínai függőség csökkentésére inspirációul szolgáltak az EU számára.

Kapcsolódó cikkünk

Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét

Majdnem leállt az európai autógyártás, most Brüsszel lép közbe

Kritikus területen került nagy hátrányba Brüsszel: új központi szerv alakul

Az orosz leválásnál is drágább manőverre készül az EU, nem lesz olcsó a versenyben maradni

A finanszírozás és a koordináció mellett a Bizottság jövőre olyan tervet is előterjeszt, amely korlátozná az acélhulladék és a mágneshulladék kivitelét, hogy több alapanyag maradjon uniós területen.

Emellett bővíteni kívánja a blokk kritikus nyersanyag-beszállítóinak körét: már megkezdődtek a tárgyalások Brazíliával egy partnerségről.

A 2024-ben elfogadott, a kritikus nyersanyagokról szóló uniós jogszabály finomítását is javasolja a hazai újrahasznosítás ösztönzésére és a felhasználó gyártók támogatására.

Mindezek mellett a Bizottság egy olyan javaslat véglegesítésén is dolgozik, amely előírná, hogy bizonyos külföldi vállalatok technológiát adjanak át az EU-nak, vagy közös vállalatot hozzanak létre helyi partnerekkel, ha hozzá akarnak férni az uniós piachoz. A javaslat elvben globálisan érvényes, de elsősorban a kínai beruházásokat célozza.

Európa túl sokáig várt a szükséges lépések tényleges végrehajtására és arra, hogy kézzelfoghatóan segítse a szükséges értékláncok kiépülését. De pontosan tudjuk, mit kell tenni

– mondta Bernd Schäfer, az EIT RawMaterials vezérigazgatója, a Bizottság által támogatott legnagyobb köz-magán kritikus nyersanyag-hálózat vezetője. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility