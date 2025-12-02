Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából

Az EU a következő évben legalább 3 milliárd eurót (mintegy 3,5 milliárd dollárt) különít el a Kínától való nyersanyag-függőség mérséklésére, amely kulcsfontosságú a modern technológiákhoz és a katonai felszerelésekhez. A finanszírozás több forrásból érkezne egy, a Bloomberg által megismert dokumentumtervezet szerint.

Az egyik uniós program 2026 és 2027 között várhatóan 2 milliárd euróval támogatja a nyersanyagokhoz kapcsolódó beruházásokat, míg egy másik uniós alap jövőre 700 millió eurót biztosít az ellátási láncok kiépítésére és a klímabarát technológiák támogatására.

A Bizottság szerdán mutatja be a javaslatot, a számok addig még változhatnak.

A vállalások a "RESourceEU" terv részei. Ennek keretében létrejön az Európai Kritikus Nyersanyagok Központja, amely felügyeli és irányítja a beruházásokat, segíti a készletezés kiépítését, és összehangolja a közös beszerzéseket. A csomag a körforgás erősítésével – újrahasznosítással és újrafelhasználással – több nyersanyagot tartana az uniós határokon belül.

Az erőfeszítések hátterében az áll, hogy Európában egyre nagyobb az aggodalom a Kína által ellenőrzött kulcsfontosságú nyersanyagokhoz kapcsolódó geopolitikai kockázatok miatt. Peking nemrég korlátozta a ritkaföldfémek kivitelét, ami rávilágított a globális ipar kínai ellátástól való túlzott függésére.

Emellett rövid időre megtiltotta az autógyártók számára nélkülözhetetlen chipek exportját a hollandiai székhelyű Nexperia B.V.-nek, ami termelésleállásoktól való félelmeket keltett.

A válaszunknak meg kell felelnie a kockázatok léptékének ezen a területen. Európa nem teheti ugyanazt, mint eddig. Az energiánál fájdalmasan megtanultuk a leckét; nem ismételjük meg ezt a kritikus nyersanyagoknál.

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke októberben, amikor előzetesen ismertette a készülő tervet. A Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a tervezetet.

A terv bemutatását az Európai Beruházási Bank (EIB) és a tagállamok vállalásai kísérik: négy olyan projekt pénzügyi támogatását jelentik be, amelyek az EU nyersanyag-hozzáférésének stabilizálását szolgálják. Ezek között van egy, a védelmi ipart ellátó grönlandi bánya, valamint egy lítiumkitermelő projekt Csehországban. A terv emellett azt ígéri, hogy az EIB évente 2 milliárd euró finanszírozást nyújt az uniós belső piac megerősítésére ezen anyagok terén.

A kritikus nyersanyagok új központja 2026-ban indul, és a japán kormány felügyelete alatt működő, az energia- és fémpiacokat monitorozó független intézmény mintájára épül. Japán évtizedes erőfeszítései a kínai függőség csökkentésére inspirációul szolgáltak az EU számára.

A finanszírozás és a koordináció mellett a Bizottság jövőre olyan tervet is előterjeszt, amely korlátozná az acélhulladék és a mágneshulladék kivitelét, hogy több alapanyag maradjon uniós területen.

Emellett bővíteni kívánja a blokk kritikus nyersanyag-beszállítóinak körét: már megkezdődtek a tárgyalások Brazíliával egy partnerségről.

A 2024-ben elfogadott, a kritikus nyersanyagokról szóló uniós jogszabály finomítását is javasolja a hazai újrahasznosítás ösztönzésére és a felhasználó gyártók támogatására.

Mindezek mellett a Bizottság egy olyan javaslat véglegesítésén is dolgozik, amely előírná, hogy bizonyos külföldi vállalatok technológiát adjanak át az EU-nak, vagy közös vállalatot hozzanak létre helyi partnerekkel, ha hozzá akarnak férni az uniós piachoz. A javaslat elvben globálisan érvényes, de elsősorban a kínai beruházásokat célozza.

Európa túl sokáig várt a szükséges lépések tényleges végrehajtására és arra, hogy kézzelfoghatóan segítse a szükséges értékláncok kiépülését. De pontosan tudjuk, mit kell tenni

– mondta Bernd Schäfer, az EIT RawMaterials vezérigazgatója, a Bizottság által támogatott legnagyobb köz-magán kritikus nyersanyag-hálózat vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images