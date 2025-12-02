Februárban átadhatják a Budapest–Belgrád vasút magyar szakaszát

Lázár János azzal kezdte beszámolóját, hogy könnyen lehet, ebben a minőségében utoljára találkozik a gazdasági bizottsággal, mivel szerinte a 2026-os választások eredménye döntheti el, folytathatja-e miniszterként. Megköszönte az elmúlt évek együttműködését, majd rátért a legfontosabb közlekedési ügyekre.

Bejelentette, hogy

a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal magyarországi szakasza a tervek szerint február 20-án elkészül és átadhatóvá válik.

A kínai hitelszerződés részletei továbbra is üzleti titoknak számítanak, azok csak a felek közös döntésével hozhatók nyilvánosságra.

A miniszter kitért arra az átfogó vizsgálatra is, amely az összes állami beruházás alvállalkozói szerződéseit érinti. Arról is beszélt, hogy az Európai Beruházási Bank befogadott egy hitelkérelmet, amely közel 800 milliárd forintnyi vasútfejlesztést tehet lehetővé. Elmondása szerint célja, hogy Magyarország kitörjön a közepes fejlettségű országok sorából, és ehhez minisztériuma és az alá tartozó cégek jelentős szerepet játszanak.

Lázár saját eredményei között említette a közbeszerzési rendszer hatékonyságát a 2015 és 2025 közötti időszakban, valamint azt, hogy az olcsóbb jegyek bevezetése óta többen használják a MÁV és a Volán szolgáltatásait. Hangsúlyozta, hogy az utasok 75–80 százaléka már felújított mosdókat használhat, amely szerinte fontos minőségi előrelépés.

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az állami utak csaknem fele kritikus állapotban van és azonnali beavatkozást igényel. Hosszabb távú feladatként említette a budapesti HÉV-vonalak megújítását, ahol elsőként a szentendrei vonal teljes körű felújítása indulna el.

A főváros felé fennálló tartozások ügyében azt mondta, hogy az év végéig rendezik a kifizetéseket. Hozzátette, ha egy önkormányzat fizetésképtelenné válik, akkor ugyanúgy meg kell indítani az eljárást, mint más településeknél. Megerősítette, hogy nemcsak a fővállalkozói, hanem az alvállalkozói szerződéseket is át kívánja vizsgálni, mert fontosnak tartja látni, hogyan számolnak el az állami projekteken.

A Pázmány Campus kapcsán arról beszélt, hogy a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert egy nagy egyetemi negyed formálódik, ahol a beruházások miatt jelentősen emelkedhetnek a lakásárak. A pályaudvarok felújításáról azt mondta, erre csak akkor lesz forrás, ha magáncégeket is bevonnak, mivel a MÁV-nak a következő 20 évben nem lesz elegendő saját pénze erre.

