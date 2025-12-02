  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap a benzin és a dízel ára is csökkenni fog - írja a holtankoljak.

A héten szerdán már a benzin nagykereskedelmi ára is csökken bruttó 2 forinttal, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.

2025.12.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon: 

  • 95-ös benzin: 572 Ft/liter
  • Gázolaj: 582 Ft/liter 
Olyan történik a benzin árával, amit négy éve nem láttunk

