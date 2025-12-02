  • Megjelenítés
Nagy változás jön a horvátországi szálláshelyeknél
Jövő júniustól minden horvátországi szálláshely egyedi regisztrációs számot kap az új EU-s szabályozás értelmében, amely az illegális szálláshelyek visszaszorítását és a rövid távú bérleti piac átláthatóságát célozza - közölte a Croatia Week.

Az új azonosító egyfajta személyi azonosító kódként fog működni minden szálláshely esetében, hasonlóan a horvát személyi azonosító számhoz (OIB), de ingyenesen igényelhető lesz.

Lorena John, az Isztriai Megyei Családi Szálláshelyek Egyesületének elnöke szerint az intézkedés nem a legális szállásadók terheit növeli, hanem az ellenőrzést szigorítja.

Nem a legális bérbeadókat érintő nagy változásokról van szó, hanem a piac fokozottabb ellenőrzéséről és a szürkezóna, valamint az illegálisan működők visszaszorításáról

- nyilatkozta a HRT-nek.

Az olyan népszerű platformokat, mint az Airbnb és a Booking.com, régóta kritizálják, amiért nem megfelelően kategorizált vagy adót nem fizető tulajdonosok lakásait is hirdetik. Az új szabályok szerint ez sokkal nehezebbé válik.

Mindennek összhangban kell lennie a platformokkal. Ha nincs regisztrációs szám, akkor a szálláshely nem felel meg a törvényi előírásoknak, és nem lehet majd hirdetni

- mondta Milovan Popović, az Umagi Turisztikai Hivatal igazgatója.

A szállásadókat előzetesen tájékoztatják és végigvezetik a regisztrációs szám megszerzésének folyamatán. Bár a helyi turisztikai hivatalok üdvözlik az új EU-s szabályozást, sokan úgy vélik, hogy ez csak részben oldja meg a problémát.

Umag például jelentős kihívásokkal néz szembe az úgynevezett "nem kereskedelmi szálláshelyekkel" - olyan nyaralólakásokkal és házakkal, amelyek rendszeresen fogadnak turistákat bejelentés nélkül. A helyi tisztviselők szerint körülbelül 20 000 ilyen ágy van a területen.

Külföldi platformokon és közösségi médiában hirdetik ezeket. Még azt is tudjuk, melyik benzinkutakon cserélnek kulcsot a váltási napokon

- jegyezte meg Popović.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

