Óriási beruházás indul Lengyelországban - nagy rohamot várnak a német szélerőműpiacon
Óriási beruházás indul Lengyelországban - nagy rohamot várnak a német szélerőműpiacon

Portfolio
A Vestas bejelentette, hogy megduplázza lengyelországi szárazföldi turbinalapát-gyárának kapacitását. A lépés elsősorban a németországi szélerőművi kereslet kielégítését szolgálja majd - írja a Reuters.

A dán vállalat hétfő késő este közölte, hogy az európai kereslet erősödésére reagálva

bővíti a Lengyelországban található gyártókapacitásait,

és több mint 300 új munkavállalót vesz fel.

A Vestas szeptemberben vette át a goleniowi üzemet az LM Wind Power-től. A fejlesztés részeként egy második gyártósor épül, amely a V172-7,2 MW-os turbinához készít lapátokat.

A termelés elsősorban a növekvő német piacot szolgálja ki

- mondta a cég szóvivője a Reutersnek.

A WindEurope adatai szerint Németország 2025 első felében 2,2 gigawatt szárazföldi szélerőmű-kapacitást telepített, ami 67%-os éves növekedés. A teljes évre 5,1 GW új szárazföldi (onshore) kapacitást várnak, amellyel Németország lesz Európa legnagyobb piaca.

A Vestas jelenleg tíz üzemet működtet Európában, és mintegy 2300 embert foglalkoztat Lengyelországban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

