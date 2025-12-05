Európa madarai menekülnek: évente fél métert "másznak" feljebb a hegyekben

Egy új kutatás 177 madárfajt vizsgált négy nagy európai hegységben: az Alpokban, a Pireneusokban, a Skandináv-hegységben és a Brit-felföldön. A vizsgált fajok 63%-a felfelé mozdult a hegyoldalakon,
átlagosan mintegy fél métert évente a 2000-es években.
A Global Ecology and Biogeography folyóiratban megjelent tanulmány nyolc európai ország 2001 és 2021 közötti madármegfigyelési adatain alapul. A leggyorsabb változást Skandináviában és az Alpokban mérték – például a hantmadár átlagosan 33 méterrel költözött feljebb a Skandináv-hegységben 2001 óta.
Nagy-Britanniában és a Pireneusokban nem figyeltek meg jelentős felfelé irányuló elmozdulást, ami arra utal, hogy az élőhelyváltozások mögött álló okok – például az éghajlatváltozás intenzitása és az emberi földhasználat – régiónként eltérőek.
A hegyvidéki területeken a helyi éghajlati viszonyok, vagy mikroklímák, jelentősen eltérhetnek akár kis távolságokon belül is. Az északi hegyoldalak például kevesebb napfényt kapnak, mint a déliek, ami hűvösebb és nedvesebb körülményeket eredményez, befolyásolva a fajok élőhelyeit.
"A napos lejtők magasabb tengerszint feletti magasságokba vonzzák a madarakat, mivel a növényzeti zónák és a táplálékforrások is magasabban helyezkednek el. Ugyanakkor a madarak az árnyékos lejtőkön is ugyanolyan ütemben költöznek felfelé, ami arra utal, hogy a melegedő hőmérséklet a teljes hegyvidéki tájat érinti" – magyarázza Joséphine Couet, a Helsinki Egyetem Finn Természettudományi Múzeumának PhD-kutatója.
Az eredmények azt mutatják, hogy a szélesebb körű éghajlati trendek késztetik a madarakat arra, hogy Európa-szerte felfelé költözzenek a hegyekben. A napfénynek kevésbé kitett lejtők menedékként szolgálhatnának, de ezek a kisléptékű előnyök nem elegendőek a nagyléptékű felfelé irányuló mozgások ellensúlyozására.
"A hegyvidéki területek nemcsak fenséges tájak, hanem a biodiverzitás forrópontjai is, otthont adva számos olyan fajnak, amelyek specifikus éghajlati és élőhelyi feltételektől függenek. Ez az információ kulcsfontosságú a természetvédelmi tervezés szempontjából az olyan összetett terepeken, ahol a helyi körülmények nagymértékben változnak" – hangsúlyozza Couet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
