Kellemetlen meglepetés: itt a Fitch döntése Magyarországról

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az eddigi BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását péntek este a Fitch Ratings, az ehhez rendelt stabil kilátást viszont negatívra rontották. Ezzel lezárult a 2025-ös felülvizsgálatok sora, legközelebb várhatóan jövő tavasszal jönnek majd vizsgálódni a nagy hitelminősítők.

A minősítés és a kilátás mögött az alábbi tényezők állnak:

A Fitch jelentősen rontotta a magyar költségvetésre vonatkozó előrejelzését a 2026-os parlamenti választások előtt bejelentett lépések hatására. A cég szakemberei szerint az idén a GDP 5%-a lehet a hiány, majd ez 2026-ban 5,6%-ra hízhat. Közben a BBB besorolású országok mediánja ebben a mutatóban 3%.

Az elemzők szerint a költségvetési lazító intézkedések hatása 2025-ben a GDP 0,3%-a, majd ez jövőre 1,2%-ra emelkedik, ráadásul ezek nagy része tartósan beépül a büdzsébe. Kiemelik, hogy a kormány meghosszabbította a szektorális adók hatályát, illetve emelte a bankok terheit. Ráadásul

nem zárják ki, hogy 2026 elején további kiadásnövelő intézkedések jönnek.

A fiskális politika kapcsán kiemelik azt is, hogy

a kormányzati célok gyakori felülvizsgálata rontja a kiszámíthatóságot és növeli a kockázatokat.

Korábban a kormány egyensúlyi elsődleges egyenleg mellett tartotta fenntarthatónak a csökkenő adósságrátát, most viszont a Fitch az idén a GDP 0,4%-ának, jövőre pedig 1,4%-ának megfelelő elsődleges deficitet vár, ami az adósságot emelkedő pályára teheti. A hitelminősítő előrejelzése szerint a 2024-es 73,5%-ról 2027 végére 74,6%-ra emelkedhet az államadósság a GDP arányában, ami érdemben meghaladja a BBB besorolású országok 61,5%-os mediánját.

Az eddig vártnál rosszabb kiinduló helyzet nehezebbé teheti a kormány számára, hogy a jövő tavaszi választások után megfordítsa a negatív költségvetési trendet – emelik ki az elemzők. Szerintük 2027-ben csak a GDP 5%-ára csökkenhet a hiány a visszafogott növekedési kilátások és a nehéz politikai döntések miatt.

A kilátás rontását indokolja a vártnál gyengébb növekedési kép, a Fitch szerint 2025-ben mindössze 0,3%-kal bővülhet a magyar gazdaság, a 2023-25-ös évek átlaga pedig 0% lehet. Ezen belül a beruházások zsinórban a harmadik évben zsugorodhatnak a szigorú monetáris politika és az uniós források hiánya miatt. Jövőre 2,3%-ra gyorsulhat a növekedési ütem, aminek fő hajtóereje a fogyasztás lehet, míg 2027-ben még egy kis élénkülés jöhet 2,6%-ra.

Ugyanakkor a hitelminősítő kiemeli, hogy a strukturális mutatókban továbbra is jól áll Magyarország a hasonló besorolású országokhoz képest, ilyen például az egy főre eső GDP. A magas adósságráta és az unortodox gazdaságpolitikai lépések ugyanakkor ellensúlyozzák ezt. További negatívum a magyar gazdaság sérülékenysége a külső gazdasági sokkok esetén, emellett az orosz energiafüggőség továbbra is kockázat a szállítások esetleges fennakadásai esetén.

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy a jövő áprilisi választások eredménye egyelőre bizonytalan, ráadásul a magyar választási rendszer sajátosságai miatt a közvéleménykutatások eredményeit nehéz parlamenti mandátumokra lefordítani.

A választási eredmények hatással lehetnek a magyar gazdaságpolitikára és a külső kapcsolatokra

- hangsúlyozzák.

A Fitch arra számít, hogy a kormány 2026 közepétől fokozatosan vezeti majd ki az árkorlátozó intézkedéseket. Az átlagos infláció az idei 4,5%-ról 2026-ban 3,5%-ra eshet, majd 2027-ben 4,4%-ra gyorsulhat újra, miközben a BBB-országok mediánja 2,9%. A cég szakemberei arra számítanak, hogy még a jövő év végén is 6% lehet az alapkamat, vagyis mindössze 50 bázispontos lazításra lesz tere az MNB-nek.

A folyó fizetési mérleg egyenlegének javulása csökkenti az ország sérülékenységét, az idei 1,8% után arra számítanak, hogy a következő két évben átlagosan a GDP 2,1%-a lehet a többlet, miközben a hasonló besorolású országoknak átlagosan 0,6%-os hiányuk van.

Az elemzés végén kiemelik, milyen fejlemények vezethetnének egy esetleges leminősítéshez:

A költségvetési hiány tartósan magasan ragadása és az adósságráta emelkedése.

Olyan politikai vagy gazdaságpolitikai fejlemények, melyek negatív gazdasági vagy piaci hatással járnak.

Tartósan gyenge GDP-növekedés például a gazdaság strukturális kihívásai miatt.

Ezzel szemben pozitív lépést, első körben a kilátás javítását indokolnák az alábbiak:

Az adósságráta középtávú fenntartható csökkenése például a vártnál gyorsabb költségvetési konszolidáció eredményeként.

Olyan gazdaságpolitikai lépések, melyek élénkítik a növekedést.

Címlapkép forrása: Shutterstock