Kellemetlen meglepetés: itt a Fitch döntése Magyarországról

A minősítés és a kilátás mögött az alábbi tényezők állnak:
A Fitch jelentősen rontotta a magyar költségvetésre vonatkozó előrejelzését a 2026-os parlamenti választások előtt bejelentett lépések hatására. A cég szakemberei szerint az idén a GDP 5%-a lehet a hiány, majd ez 2026-ban 5,6%-ra hízhat. Közben a BBB besorolású országok mediánja ebben a mutatóban 3%.
Az elemzők szerint a költségvetési lazító intézkedések hatása 2025-ben a GDP 0,3%-a, majd ez jövőre 1,2%-ra emelkedik, ráadásul ezek nagy része tartósan beépül a büdzsébe. Kiemelik, hogy a kormány meghosszabbította a szektorális adók hatályát, illetve emelte a bankok terheit. Ráadásul
nem zárják ki, hogy 2026 elején további kiadásnövelő intézkedések jönnek.
A fiskális politika kapcsán kiemelik azt is, hogy
a kormányzati célok gyakori felülvizsgálata rontja a kiszámíthatóságot és növeli a kockázatokat.
Korábban a kormány egyensúlyi elsődleges egyenleg mellett tartotta fenntarthatónak a csökkenő adósságrátát, most viszont a Fitch az idén a GDP 0,4%-ának, jövőre pedig 1,4%-ának megfelelő elsődleges deficitet vár, ami az adósságot emelkedő pályára teheti. A hitelminősítő előrejelzése szerint a 2024-es 73,5%-ról 2027 végére 74,6%-ra emelkedhet az államadósság a GDP arányában, ami érdemben meghaladja a BBB besorolású országok 61,5%-os mediánját.
Az eddig vártnál rosszabb kiinduló helyzet nehezebbé teheti a kormány számára, hogy a jövő tavaszi választások után megfordítsa a negatív költségvetési trendet – emelik ki az elemzők. Szerintük 2027-ben csak a GDP 5%-ára csökkenhet a hiány a visszafogott növekedési kilátások és a nehéz politikai döntések miatt.
A kilátás rontását indokolja a vártnál gyengébb növekedési kép, a Fitch szerint 2025-ben mindössze 0,3%-kal bővülhet a magyar gazdaság, a 2023-25-ös évek átlaga pedig 0% lehet. Ezen belül a beruházások zsinórban a harmadik évben zsugorodhatnak a szigorú monetáris politika és az uniós források hiánya miatt. Jövőre 2,3%-ra gyorsulhat a növekedési ütem, aminek fő hajtóereje a fogyasztás lehet, míg 2027-ben még egy kis élénkülés jöhet 2,6%-ra.
Ugyanakkor a hitelminősítő kiemeli, hogy a strukturális mutatókban továbbra is jól áll Magyarország a hasonló besorolású országokhoz képest, ilyen például az egy főre eső GDP. A magas adósságráta és az unortodox gazdaságpolitikai lépések ugyanakkor ellensúlyozzák ezt. További negatívum a magyar gazdaság sérülékenysége a külső gazdasági sokkok esetén, emellett az orosz energiafüggőség továbbra is kockázat a szállítások esetleges fennakadásai esetén.
Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy a jövő áprilisi választások eredménye egyelőre bizonytalan, ráadásul a magyar választási rendszer sajátosságai miatt a közvéleménykutatások eredményeit nehéz parlamenti mandátumokra lefordítani.
A választási eredmények hatással lehetnek a magyar gazdaságpolitikára és a külső kapcsolatokra
- hangsúlyozzák.
A Fitch arra számít, hogy a kormány 2026 közepétől fokozatosan vezeti majd ki az árkorlátozó intézkedéseket. Az átlagos infláció az idei 4,5%-ról 2026-ban 3,5%-ra eshet, majd 2027-ben 4,4%-ra gyorsulhat újra, miközben a BBB-országok mediánja 2,9%. A cég szakemberei arra számítanak, hogy még a jövő év végén is 6% lehet az alapkamat, vagyis mindössze 50 bázispontos lazításra lesz tere az MNB-nek.
A folyó fizetési mérleg egyenlegének javulása csökkenti az ország sérülékenységét, az idei 1,8% után arra számítanak, hogy a következő két évben átlagosan a GDP 2,1%-a lehet a többlet, miközben a hasonló besorolású országoknak átlagosan 0,6%-os hiányuk van.
- Az elemzés végén kiemelik, milyen fejlemények vezethetnének egy esetleges leminősítéshez:
- A költségvetési hiány tartósan magasan ragadása és az adósságráta emelkedése.
- Olyan politikai vagy gazdaságpolitikai fejlemények, melyek negatív gazdasági vagy piaci hatással járnak.
- Tartósan gyenge GDP-növekedés például a gazdaság strukturális kihívásai miatt.
Ezzel szemben pozitív lépést, első körben a kilátás javítását indokolnák az alábbiak:
- Az adósságráta középtávú fenntartható csökkenése például a vártnál gyorsabb költségvetési konszolidáció eredményeként.
- Olyan gazdaságpolitikai lépések, melyek élénkítik a növekedést.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Már Hollandiát is meghódítják a tigrisszúnyogok
Pár év és nem lehet őket kiirtani!
"Civilizációs eltörlés" fenyegeti Európát - Ez lehet Trump nagy stratégiája
Európának sürgősen változnia kell.
Évszázados hagyományt törne meg Donald Trump, ezen sokan kiakadnak majd
A legfelsőbb bíróság döntésén múlik.
Trump felfegyverezné a szövetségeseit, hogy megakadályozza a fenyegető konfliktust
Kiszivárgott a terv.
Újabb részvénykibocsátásra készül Elon Musk - Tényleg az űrbe rakétázhat a SpaceX
A világ legértékesebb cége születhet meg.
Négyes baleset az M1-es autópályán - 14 ember érintett
Károlyháza térségében ütköztek.
Hatalmas felvásárlás készülődik a sport világában
A Liverpool focicsapatát is érintheti.
Rekordot döntött a Notre-Dame
Nagyon sokan voltak rá kíváncsiak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .