Már Hollandiát is meghódítják a tigrisszúnyogok

A Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (RIVM) és a Holland Élelmiszer- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NVWA) értékelése szerint a tigrisszúnyog hamarosan állandó fajjá válik az országban. Jan Anthonie Bruijn egészségügyi miniszter parlamenti levelében közölte, hogy a tigrisszúnyog

képes olyan trópusi betegségek terjesztésére, mint a dengue-láz és a chikungunya, így állandó jelenléte közegészségügyi kockázatot jelenthet.

A miniszter szakértői tanácsot kért a faj megfigyelésének és ellenőrzésének leghatékonyabb módszereiről. A múlt nyáron az NVWA számos tigrisszúnyogot észlelt és kezelt lakónegyedekben, a védekezési csapatoknak azokra a területekre kellett összpontosítaniuk, ahol a szúnyogok megtelepedése a legvalószínűbb volt.

A tigrisszúnyog 2005 óta jelenik meg rendszeresen Hollandiában, kezdetben használt gumiabroncsok és szerencsebambusz növényi dugványok importjával érkezett. Az utóbbi években egyre gyakrabban terjed autók és teherautók közvetítésével olyan európai országokból, ahol nagy szúnyogpopulációk élnek, köztük Olaszországból, Spanyolországból és Franciaországból.

Mivel a tigrisszúnyog nappal csíp, a hagyományos védekezési módszerek, mint az ablakháló vagy a szúnyogháló, amelyek hatékonyak az éjszakai szúnyogok ellen, kevés védelmet nyújtanak.

Az NVWA szerint a tigrisszúnyog teljes kiirtása, akár globálisan, akár Hollandiában, egyre kevésbé reális. A jelenlegi stratégia célja a megtelepedés késleltetése, amennyire csak lehetséges, miközben a hangsúlyt a megfigyelésre és a gyors beavatkozásra helyezik.

