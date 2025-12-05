Több európai kormányfő megtartaná a hibrid járműveket, köztük Orbán Viktor is

Orbán Viktor magyar, Georgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária vezetői írták alá azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság elnökségének, az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának, a dán EU-elnökségnek és az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának címeztek. A dokumentum az autók kibocsátásának korlátozásáról szóló uniós rendeletben
a hibrid járművek 2035 utáni megtartását és a bioüzemanyagok zéró emissziós üzemanyagként való elismerését szorgalmazza.
Az Európai Bizottság az elkövetkező napokban vizsgálja felül a szén-dioxid-kibocsátású autók 2035-től történő betiltásáról szóló rendeletet.
"Az EU-nak egyszer és mindenkorra fel kell adnia azt az ideológiai dogmatizmust, amely egész termelési ágazatokat kényszerít térdre, anélkül, hogy ez a globális kibocsátás tekintetében kézzelfogható előnyökkel járna. Elengedhetetlen a technológiai semlegesség elvének teljes körű alkalmazása" - áll a levélben, amelynek másolatát az ANSA olasz hírügynökség is megtekintette.
"Véleményünk szerint az ETS jövőbeli felülvizsgálata, a CBAM, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó CO2-normák és a közelmúltban benyújtott ETS2-javaslat mellett elengedhetetlen, hogy a személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó normákat meghatározó 2019/631 rendelet közelgő felülvizsgálata megerősítse a 2035 utáni időszakra is a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) és az üzemanyagcella-technológia szerepét, és bevezesse a hatótávolság-növelő elektromos járművek (ERV) elismerését, valamint más olyan jövőbeli technológiákét, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez" - írja a dokumentum.
"A javaslatnak különösen el kell ismernie a nulla kibocsátású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megújuló üzemanyagok szerepét a közlekedés - beleértve a közúti közlekedést is - dekarbonizációjában, és a 2023/851 rendelet (11) preambuluma szerint még 2035 előtt is a bioüzemanyagokat (megújuló üzemanyagokat) 'nulla kibocsátású üzemanyagokként' kell besorolni" - szögezik le egyebek között a levélben.
"A Bizottság javaslatának elsősorban a bevált gyakorlatokra, az adóösztönzőkre és a támogatási programokra kell összpontosítania, és technológiasemleges megközelítést kell tükröznie az alacsony és nulla kibocsátású járművekre való átállás előmozdításában" - hangsúlyozzák. Rámutatnak arra is, hogy "a vállalati járműparkok kizárólag nulla kibocsátású járművekre korlátozása aláásná a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások versenyképességét, és új gazdasági és adminisztratív terheket róna rájuk".
"Az Európai Unió autóiparának és autóalkatrész-iparának, valamint az európai éghajlat-politikai intézkedéseknek egyaránt fordulópontján állunk. Éghajlati célunkat hatékonyan lehet és kell is megvalósítanunk anélkül, hogy versenyképességünket veszélyeztetnénk, hiszen az ipar leépítésének semmi köze a környezetvédelemhez" - zárul a levél.
Címlapkép forrása: Shutterstock
