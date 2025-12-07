Az amerikai pénzügyminiszter szerint 3 százalékkal nőhet idén az USA gazdasága

"A gazdaság jobban teljesített a vártnál.
Több negyedévben is 4 százalékos GDP-növekedést értünk el
– mondta a CBS News Face the Nation című műsorában, hozzátéve: "az év végére 3 százalékos reál GDP-növekedéssel számolunk."
A Gazdaságelemző Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a bruttó hazai termék még 0,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, a második negyedévben viszont már 3,8 százalékos növekedést mértek. Az atlantai Federal Reserve december 5-i becslése alapján a harmadik negyedéves növekedés mintegy 3,5 százalék körül alakulhat.
A fogyasztók – akiknek költése a GDP közel 70 százalékát adja – ugyanakkor továbbra is borúlátóak. A Michigani Egyetem decemberi fogyasztói hangulatindexe 53,3 pont lett, ami 4,5 százalékkal meghaladja a novemberi értéket, de 28 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól.
A kormányzati leállás miatt késve közzétett inflációs jelentés szerint a fogyasztói árak szeptemberben 3 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, az élelmiszerek ára pedig 3,1 százalékkal nőtt.
Donald Trump elnök mindeközben visszautasította, hogy az amerikaiak anyagi nehézségekkel küzdenének. "A 'megfizethetőség' szó demokrata átverés" – jelentette ki egy keddi kabinetülésen.
Az NBC News friss felmérése szerint ugyanakkor a regisztrált szavazók mintegy kétharmada elégedetlen a Trump-kormányzat gazdaságpolitikájával és az árak alakulásával. Bessent az elnök szavaira reagálva a Biden-kormányzattól örökölt inflációs problémákra és a média szerepére hivatkozott. "
Az amerikaiak nincsenek tisztában azzal, milyen jó helyzetben vannak
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a demokraták energiapolitikája és túlszabályozása okozta a jelenlegi megfizethetőségi gondokat, de jövőre már a fellendülés időszakára számít.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
