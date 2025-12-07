Extrém időjárás közelít Magyarország felé: ritka jelenségnek lehetünk szemtanúi, íme a térképek

A jövő hét közepétől

Közép-Európa térségében rendkívüli mértékű felmelegedés várható, amely meteorológiai szempontból is kiemelkedően ritka jelenség.

Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön az Alpok keleti részén, mintegy másfél kilométeres magasságban

a levegő hőmérséklete 10–12 Celsius-fokkal is meghaladhatja az ilyenkor szokásos értékeket.

A háttérben a nyugat-európai ciklontevékenység felerősödése és kelet felé tolódása áll. Ez az időjárási helyzet kedvez annak, hogy észak-afrikai eredetű, rendkívül meleg légtömegek gyakorlatilag akadálytalanul áramoljanak térségünk fölé.

Magyarország síkvidéki területein a hőmérséklet várhatóan meghaladja a 10 Celsius-fokot, jóllehet ebben az időszakban a napsugárzás intenzitása közel jár az éves minimumhoz. Elméletileg, optimális légköri keveredés mellett 20–25 fokos értékek sem lennének kizárhatók, ám a téli időszak sajátosságai miatt ennek valószínűsége minimális.

Az alpesi térségben különösen súlyos következményekkel járhat a szokatlanul erős enyhülés. A fagyhatár 3000 méter fölé emelkedik, így a november végén lehullott hótakaró az osztrák Alpok szinte teljes területén olvadásnak indulhat. Ez komoly kihívást jelent a téli turisztikai szezonnak, és veszélyeztetheti számos síközpont zavartalan működését.

Az előrejelzések alapján a nyugati áramlás dominanciája a következő időszakban is fennmarad Európa nagy részén. Ez azt jelenti, hogy bár a délről érkező meleg levegő beáramlása valamelyest mérséklődhet, az óceáni eredetű légtömegek továbbra is viszonylag enyhe időjárást biztosítanak. Jelentősebb lehűlés, illetve tartósan télies idő a karácsonyt megelőző napokig nem valószínű Magyarországon.

Az elemzés a NCEP (GFS), a DWD Opendata Portal (ICON-EU) és a Copernicus Climate Change Service (ERA5) modelladataira támaszkodik, a vizualizációt pedig a The Weather on Maps szolgáltatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images