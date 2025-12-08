  • Megjelenítés
A Spar kivonul egy újabb európai országból
Gazdaság

A Spar kivonul egy újabb európai országból

Portfolio
A dél afrikai SPAR Group tárgyalásokat folytat brit üzletágának eladásáról, miközben a fő piacaira összpontosít és új növekedési formátumokat vezet be - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Megválunk a brit üzletágtól. Jelenleg is tárgyalunk az értékesítésről

- nyilatkozta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek. A dél-afrikai vállalat, amely a holland SPAR Group több országos licencének tulajdonosa, az elmúlt két pénzügyi évben már kivonult Svájcból és Lengyelországból, most pedig az Egyesült Királyságban működő Appleby Westward egységétől készül megválni.

A csoport magasabb finanszírozási költségekkel szembesült a Dél-Afrikában átvállalt lengyelországi adósság miatt, ami nem levonható kamatot és magasabb effektív adókulcsot eredményezett.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

