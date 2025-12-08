Csődbe ment a légitársaság: 30 millió dollárért adja el a kapuit

A Spirit Airlines 30 millió dollárért átad két repülőtéri kaput az American Airlinesnak, miután a New York-i csődbíróság hétfőn jóváhagyta a légitársaság erre vonatkozó kérelmét.

A Spirit augusztusban másodszor is csődvédelmet kért, miután megcsappant a készpénztartaléka és egyre nőttek a veszteségei.

Azóta 14 repülőtérről vonult ki, és több mint 80 repülőgép lízingszerződését mondta fel.

Hálózatának átalakítása részeként a Spirit úgy döntött, hogy a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtéren meglévő négy elsőbbségi kapujából csak kettőre tart igényt, a másik kettőt pedig átengedi az American Airlinesnak.

A légitársaságnak korábban csúcsnapokon mintegy 32 járata indult O’Hare-ről, ez a szám azóta nagyjából a felére csökkent.

A felek a kapunkénti 15 millió dolláros árat a jelenlegi piaci körülmények és a hosszas, jóhiszemű tárgyalások alapján is elfogadhatónak tartják.

Forrás: Reuters