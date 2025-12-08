  • Megjelenítés
Nyugat-Európában is spórolni kényszerülnek a családok
Nyugat-Európában is spórolni kényszerülnek a családok

A gazdasági nehézségek miatt a brit vásárlók idén jóval korábban kezdték a karácsonyi bevásárlást, és az ünnepi éttermi vacsorák helyett egyre inkább otthon ünnepelnek – mondta hétfőn az Aldi brit leányvállalatának vezetője.

A fogyasztói bizalom továbbra is törékeny az Egyesült Királyságban a kormány múlt havi, adóemeléseket tartalmazó költségvetése után, miközben a háztartások kiadásai folyamatosan nőnek. Giles Hurley, az Aldi UK vezérigazgatója a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a vásárlók

igyekeznek időben jobban elosztani a karácsonyi költéseiket.

Az Aldi – amely a Tesco, a Sainsbury's és az Asda mögött a negyedik legnagyobb brit élelmiszerlánc – az év ezen szakaszában már több szezonális terméket adott el, mint tavaly ilyenkor.

Az éttermeknek is nehéz

A vezérigazgató szerint a vendéglátóipar nehéz időszakot él át, mivel az emberek inkább otthon ünnepelnek, és kevesebbet költenek éttermi vacsorákra. A nem alapvető élelmiszerek iránti kereslet is visszaesett.

A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére az Aldi a "valaha volt legnagyobb karácsonyára" számít, ami részben az új üzletnyitásoknak, részben pedig az inflációnak köszönhető.

Az Aldi jelenleg 10,6 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, és a harmadik helyen álló, 11,6 százalékos Asda pozíciójára pályázik. Az év végére 1081 üzletük lesz, a következő két évben pedig további 80 új áruház nyitását tervezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

