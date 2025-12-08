Trump megdöbbentő bejelenése: enyhítenek a környezetvédelmi előírásokon

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy kormánya a mezőgazdasági gépek drágulása miatt a környezetvédelmi előírások enyhítésével kíván segítséget nyújtani a traktorgyártó cégeknek.

Trump szerint a mezőgazdasági gépek túlzottan megdrágultak, ezért a kormány a gyártók terheinek csökkentésére készül bizonyos

környezetvédelmi szabályok eltörlésével.

"Enyhíteni fogunk a John Deere-re és a többi mezőgazdasági gépgyártóra vonatkozó környezetvédelmi korlátozásokon. Ezek a szabályok nevetségesek" – mondta Trump a Fehér Házban tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Az eseményen a vámpolitikája által sújtott gazdáknak szánt támogatásokat is bejelentette.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images