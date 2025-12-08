Trump megdöbbentő bejelenése: enyhítenek a környezetvédelmi előírásokon

Trump szerint a mezőgazdasági gépek túlzottan megdrágultak, ezért a kormány a gyártók terheinek csökkentésére készül bizonyos
környezetvédelmi szabályok eltörlésével.
"Enyhíteni fogunk a John Deere-re és a többi mezőgazdasági gépgyártóra vonatkozó környezetvédelmi korlátozásokon. Ezek a szabályok nevetségesek" – mondta Trump a Fehér Házban tartott kerekasztal-beszélgetésen.
Az eseményen a vámpolitikája által sújtott gazdáknak szánt támogatásokat is bejelentette.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images
