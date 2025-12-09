Egy év után tért vissza a célsávba az infláció – Itt a jegybank reakciója!

A novemberi inflációs adat a legutóbbi inflációs jelentésben felvázolt pályánál alacsonyabb lett, ugyanakkor az alapfolyamatok megfelelnek az MNB várakozásainak – olvasható a jegybank keddi elemzésében. A reggel közölt adatok szerint az áremelkedési ütem egy év után először került a jegybanki célsávba.

Novemberben 3,8% volt az infláció, ez az utóbbi egy év legalacsonyabb adata, illetve szintén tavaly november óta az első alkalom, hogy az MNB célsávjába (3 plusz-mínusz 1 százalékpont) került az áremelkedési ütem.

Az októberben mért 4,3 százalékhoz képest az éves áremelkedés üteme 0,5 százalékponttal csökkent. A maginfláció 0,1 százalékponttal mérséklődött októberhez képest és 4,1 százalékon alakult.

A bejövő inflációs adat alacsonyabban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésénél, míg az alapfolyamatok a prognózisunkkal összhangban alakultak

- olvasható az MNB elemzésében.

A jegybank értékelése szerint az éves bázisú fogyasztóiár-index mérséklődését elsősorban az üzemanyagok és a feldolgozatlan élelmiszerek inflációjának csökkenése magyarázza. A maginfláción belül minden főcsoport esetében mérséklődött az éves bázisú árdinamika.

A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasabban alakulnak, mint az inflációs cél elérésének időszakában – szögezte le az MNB. A kiskereskedelmi értékesítési árakra vonatkozó vállalati árvárakozások enyhén emelkedtek, míg a szolgáltatásokra vonatkozó árvárakozások mérséklődtek. Mindkét mutató továbbra is visszafogott szinten tartózkodott novemberben.

Azt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy a mostani inflációs adat továbbra is az árkorlátozó intézkedések (árrésstop, önkéntes árbefagyasztások) hatását is tartalmazza, ezek nélkül becslések szerint mintegy 1,5 százalékponttal lehetne magasabb az érték. Ez pedig szinte biztosan megfontolásra készteti majd a jegybankot a következő hónapokban, kivárás jellemezheti a monetáris politikát.

Címlapkép forrása: Shutterstock