Franciaország a szakadék szélén: 13 szavazattal mentette meg magát a kormány, de a végső csata még hátravan

A francia törvényhozók kedden szűk többséggel jóváhagyták a 2026-os társadalombiztosítási költségvetést. Sébastien Lecornu miniszterelnök ezzel fontos győzelmet aratott, ám ennek súlyos politikai és pénzügyi ára van, amely továbbra is veszélyben hagyja amúgy is ingatag kormányát.

A nemzetgyűlés mindössze 13 szavazatnyi különbséggel fogadta el a tervezetet. Ez jól mutatja a kabinet kiszolgáltatott helyzetét a megosztott alsóházban, ahol egyetlen párt sem rendelkezik stabil többséggel - emeli ki tudósításában a Reuters hírügynökség.

Lecornu kockázatos stratégiája, amellyel igyekezett megnyerni a szocialista képviselőket, végül eredményesnek bizonyult. Az ehhez szükséges engedmények azonban feldühítették centrista és konzervatív szövetségeseit.

A szocialisták azt követően álltak a javaslat mellé, hogy a miniszterelnök beleegyezett: a kormány 2027-ig, az elnökválasztásig befagyasztja Emmanuel Macron 2023-as nyugdíjreformjának végrehajtását.

"Ez a költségvetés kétségkívül lehetővé teszi, hogy a kormány és Emmanuel Macron elnök még egy ideig hatalmon maradjon, de egyenesen a falnak vezeti Franciaországot" – jelentette ki Bruno Retailleau, a konzervatív Republikánusok frakcióvezetője.

A most elfogadott terv biztosítja az egészségügyi ellátás, a nyugdíjak és a szociális juttatások finanszírozását, ugyanakkor mintegy 20 milliárd eurós hiánnyal számol. A társadalombiztosítás önmagában a francia állami kiadások több mint 40 százalékát teszi ki.

Lecornu megkönnyebbülése azonban rövid életű lehet.

A képviselők még ebben a hónapban szavaznak az átfogó állami költségvetésről is.

A kormány célja, hogy a már most is az euróövezet egyik legmagasabbjának számító költségvetési hiányt jövőre a GDP 5 százaléka alá szorítsa.

A költségvetés körüli csatározások már három kormány bukásához vezettek azóta, hogy Macron a tavalyi előrehozott választáson elveszítette parlamenti többségét. Az áldozatok között volt Michel Barnier kabinetje is, amelyet a tavalyi büdzsé miatt benyújtott bizalmatlansági indítvány buktatott meg.

