Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!

Novemberben éves alapon 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kicsivel elmarad az előzetes várakozásoktól is – közölte kedd reggel a KSH. Ezzel szintén tavaly november óta először fordult elő, hogy a jegybank célsávján belülre csökkent az infláció, bár az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy ebben még benne van az árrésstopok hatása.

Az elemzők előzetesen 4%-os inflációs adatra számítottak a Portfolio szokásos felmérésében, ehhez képest a KSH által közölt 3,8 százalékos adat enyhe pozitív meglepetés. Ugyanakkor az elemzők nagyjából fele 4%-os, másik fele az alatti inflációra számított, így a konszenzus a becslések „teteje” volt. Mindössze egyetlen alacsonyabb előrejelzés érkezett, mint ami végül a tényadat lett.

Utoljára egy évvel ezelőtt volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem.

Havi alapon pedig 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak októberhez képest. Alapvetően az árak nagy nyugalomban vannak, a 0,1%-os havi árindex mutatja, hogy nincsenek nagy átárazások a magyar gazdaságban, ez az utóbbi fél évre jellemző tendencia.

Az infláció csökkenése több tényező eredménye: a tavaly novemberinél (0,9%) jóval kisebb volt az élelmiszer-drágulás (0,2%), visszafogott a ruházkodási cikkek áremelkedése, segített a gázárak technikai alapú csökkenése, illetve az üzemanyagárak esése is. Emellett (bár még mindig magas) csökkenni tudott a szolgáltatásárak növekedési üteme (6,7%-ról 6,5%-ra). Érdekesség, hogy az erős forint ellenére a tartós fogyasztási cikkek áremelkedési üteme 2,9%-ra gyorsult, de ennek a hatása a teljes árindexre kisebb volt, mint a lehúzó tényezők.

Összességében a kedvező adatok és a kockázatok körüli kettősség továbbra is jellemző az inflációs folyamatokra. Az év második felére az átárazások intenzitása nagyot csökkent (a negyedéves évesített maginfláció mindössze 2,2%). Ugyanakkor az éves maginfláció még mindig 4,1%, ami mutatja, hogy az év eleji árfolyamatok nagyon meghatározók az infláció szempontjából.

Áralakulás (2025. nov., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,2 3,2 Szeszes ital, dohány 0,3 7,5 Ruházkodás 0,7 1,4 Tartós fogy. cikk 0,2 2,9 Háztart. energia -0,4 9,8 Egyéb cikk, üzemanyag -0,2 -0,8 Szolgáltatások -0,1 6,5 Fogyasztói árindex 0,1 3,8 Maginfláció 0,1 4,1 Nyugdíjas infláció 0,1 3,7 Forrás: KSH, Portfolio

Tavaly november után most először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank célsávjába (3 plusz-mínusz 1 százalékpont) csökkent az infláció.

Ennek ellenére a jegybank vélhetően még nem elégedett a fejleményekkel, hiszen korábban többször kiemelték, hogy az árrésstopok és önkéntes árkorlátozó intézkedések mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet, így

a tényleges infláció még mindig 5% körül lenne.

Emellett a Monetáris Tanács korábban többször leszögezte, hogy az inflációs cél tartós elérésére van szükség, vagyis

egyhavi adat biztosan nem lesz elegendő ahhoz, hogy a jövő héten kamatot csökkentsen az MNB.

A várakozások szerint 2026 elején tovább csökkenhet az infláció, akár 2 százalék körüli értékek is jöhetnek. Azonban az árrésstopok hatása miatt a jegybank akár azon is "átnézhet", és még tovább kivárhat a kamatcsökkentéssel.

