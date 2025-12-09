Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!

Az elemzők előzetesen 4%-os inflációs adatra számítottak a Portfolio szokásos felmérésében, ehhez képest a KSH által közölt 3,8 százalékos adat enyhe pozitív meglepetés. Ugyanakkor az elemzők nagyjából fele 4%-os, másik fele az alatti inflációra számított, így a konszenzus a becslések „teteje” volt. Mindössze egyetlen alacsonyabb előrejelzés érkezett, mint ami végül a tényadat lett.
Utoljára egy évvel ezelőtt volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem.
Havi alapon pedig 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak októberhez képest. Alapvetően az árak nagy nyugalomban vannak, a 0,1%-os havi árindex mutatja, hogy nincsenek nagy átárazások a magyar gazdaságban, ez az utóbbi fél évre jellemző tendencia.
Az infláció csökkenése több tényező eredménye: a tavaly novemberinél (0,9%) jóval kisebb volt az élelmiszer-drágulás (0,2%), visszafogott a ruházkodási cikkek áremelkedése, segített a gázárak technikai alapú csökkenése, illetve az üzemanyagárak esése is. Emellett (bár még mindig magas) csökkenni tudott a szolgáltatásárak növekedési üteme (6,7%-ról 6,5%-ra). Érdekesség, hogy az erős forint ellenére a tartós fogyasztási cikkek áremelkedési üteme 2,9%-ra gyorsult, de ennek a hatása a teljes árindexre kisebb volt, mint a lehúzó tényezők.
Összességében a kedvező adatok és a kockázatok körüli kettősség továbbra is jellemző az inflációs folyamatokra. Az év második felére az átárazások intenzitása nagyot csökkent (a negyedéves évesített maginfláció mindössze 2,2%). Ugyanakkor az éves maginfláció még mindig 4,1%, ami mutatja, hogy az év eleji árfolyamatok nagyon meghatározók az infláció szempontjából.
|Áralakulás (2025. nov., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,2
|3,2
|Szeszes ital, dohány
|0,3
|7,5
|Ruházkodás
|0,7
|1,4
|Tartós fogy. cikk
|0,2
|2,9
|Háztart. energia
|-0,4
|9,8
|Egyéb cikk, üzemanyag
|-0,2
|-0,8
|Szolgáltatások
|-0,1
|6,5
|Fogyasztói árindex
|0,1
|3,8
|Maginfláció
|0,1
|4,1
|Nyugdíjas infláció
|0,1
|3,7
|Forrás: KSH, Portfolio
Tavaly november után most először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank célsávjába (3 plusz-mínusz 1 százalékpont) csökkent az infláció.
Ennek ellenére a jegybank vélhetően még nem elégedett a fejleményekkel, hiszen korábban többször kiemelték, hogy az árrésstopok és önkéntes árkorlátozó intézkedések mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet, így
a tényleges infláció még mindig 5% körül lenne.
Emellett a Monetáris Tanács korábban többször leszögezte, hogy az inflációs cél tartós elérésére van szükség, vagyis
egyhavi adat biztosan nem lesz elegendő ahhoz, hogy a jövő héten kamatot csökkentsen az MNB.
A várakozások szerint 2026 elején tovább csökkenhet az infláció, akár 2 százalék körüli értékek is jöhetnek. Azonban az árrésstopok hatása miatt a jegybank akár azon is "átnézhet", és még tovább kivárhat a kamatcsökkentéssel.
Címlapkép forrása: Shutterstock
