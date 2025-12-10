  • Megjelenítés
2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon
Gazdaság

2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon

Portfolio
A globális kötvényhozamok 2009 óta nem látott szintre emelkedtek a Fed mai kulcsfontosságú kamatdöntő ülése előtt, miközben a piacok egyre inkább úgy látják, hogy a kamatcsökkentési ciklusok hamarosan világszerte véget érhetnek, az államadósságok bővülése pedig egyre nagyobb kockázatot jelent - jelentette a Bloomberg.

A Bloomberg hosszú lejáratú államkötvényeket mérő indexe 16 éves csúcson áll, a monetáris politikai összkép pedig érezhetően szigorodott az elmúlt hetekben. A befektetők az Európai Központi Banktól gyakorlatilag már egyáltalán nem várnak további kamatvágást, Japánban szinte biztosra veszik az újabb kamatemelést, Ausztráliában pedig jövőre két, egyenként negyed százalékpontos emelést áraz a piac.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a jegybankoknál, jövőre tovább gyengülhet a dollár

Az Egyesült Államokban a héten várhatóan csökkenti a kamatot a Fed, a kilátások azonban gyorsan változnak. A 30 éves amerikai államkötvények hozama több hónapos csúcsra emelkedett, miközben a befektetők egyre kedvezőtlenebbül ítélik meg a monetáris politika, az infláció és a költségvetési fegyelem jövőjét. A Fed által előnyben részesített inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra nőtt, ami csaknem egy teljes százalékponttal haladja meg a jegybank 2 százalékos célját. A befektetők az 1,8 billió dolláros költségvetési hiány finanszírozása és a következő Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos kérdések miatt is óvatosabbá váltak.

Csalódás-kereskedés bontakozik ki több fejlett piacon is

– írta Robert Tipp, a PGIM Fixed Income globális kötvényekért felelős befektetési stratégája, utalva arra, hogy a befektetők kezdenek szembesülni a hamarosan véget érő kamatcsökkentési ciklusokkal.

Még több Gazdaság

Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot

Hatalmas a torlódás az Árpád hídon, az 1-es villamos sem jár

Enyhül a defláció Kínában, de a termelői árak már 38 hónapja esnek

A hangulat megfordulása azt jelzi, hogy a tavaly elindított kamatcsökkentési hullám – amely a növekedés ösztönzését szolgálta, és közben rekordmagasságokba repítette a részvénypiacokat – a végéhez közeledik.

A kötvénybefektetők most a globális növekedés kilátásait és az inflációs kockázatokat mérlegelik Donald Trump kereskedelmi háborúja, valamint a duzzadó államadósságok fényében.

Kapcsolódó cikkünk

Hozamsokk Japánból: megrendült a globális kötvénypiaci egyensúly

Olyan adósságcsapda alakul ki a gazdaságokban, amely még a nagy országokat is térdre kényszeríti

A Fed ülése előtt a figyelem a kincstárjegyekre összpontosul. A 10 éves hozamok olyan magasságban mozognak, amelyre szeptember óta nem volt példa. Ez szokatlan egy várható kamatvágás előtt, és az amerikai adósságállomány, valamint a Jerome Powell elnök mandátumának májusi lejárta utáni időszak körüli bizonytalanságot tükrözi. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett számít az esélyes utódnak, akiről köztudott, hogy támogatja Trump alacsonyabb kamatokra vonatkozó elvárásait.

Kapcsolódó cikkünk

Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Jöhet a fordulat Amerikában - Hogy hat ez a befektetéseinkre?

Nagy döntésre készül Trump - Titokban már most vizsgálják, mit okozhat ezzel az amerikai elnök

Merre megy a pénz, ha gyengül a dollár?

Bemondta Trump favoritja: lehetne tovább vágni a kamatokat

Eközben a német törvényhozók várhatóan jövő héten hagynak jóvá egy rekordösszegű, 52 milliárd eurós védelmi megrendelést, amire a kötvénybefektetők eladással reagáltak. A német 30 éves lejáratú államkötvények hozama tegnapelőtt 14 éves csúcsra emelkedett. A befektetők még mindig emésztik Japán pandémia óta legnagyobb költségvetési csomagját. Ausztráliában Michele Bullock jegybankelnök gyakorlatilag kizárta a további kamatvágásokat, ami nyomán az ausztrál kötvényhozamok a fejlett piacok legmagasabbjai közé emelkedtek.

Kapcsolódó cikkünk

A németekhez is begyűrűzött a kötvénypiaci para? 14 éve nem látott szinten a hosszú hozam

Helyzet van Japánban: eddig, és ne tovább

Hozamsokk Japánból: megrendült a globális kötvénypiaci egyensúly

Ez a hozamemelkedés az erősebb növekedés várakozását tükrözi, mivel a világ jövőre várhatóan költségvetési szempontból expanzívabb lesz

– mondta Amy Xie Patrick, a Pendal Group befektetési stratégája.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Szijjártó reagált Trump meglepetést okozó szavaira: vannak egyeztetések pénzügyi védelemről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility