2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon

A Bloomberg hosszú lejáratú államkötvényeket mérő indexe 16 éves csúcson áll, a monetáris politikai összkép pedig érezhetően szigorodott az elmúlt hetekben. A befektetők az Európai Központi Banktól gyakorlatilag már egyáltalán nem várnak további kamatvágást, Japánban szinte biztosra veszik az újabb kamatemelést, Ausztráliában pedig jövőre két, egyenként negyed százalékpontos emelést áraz a piac.

Az Egyesült Államokban a héten várhatóan csökkenti a kamatot a Fed, a kilátások azonban gyorsan változnak. A 30 éves amerikai államkötvények hozama több hónapos csúcsra emelkedett, miközben a befektetők egyre kedvezőtlenebbül ítélik meg a monetáris politika, az infláció és a költségvetési fegyelem jövőjét. A Fed által előnyben részesített inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra nőtt, ami csaknem egy teljes százalékponttal haladja meg a jegybank 2 százalékos célját. A befektetők az 1,8 billió dolláros költségvetési hiány finanszírozása és a következő Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos kérdések miatt is óvatosabbá váltak.

Csalódás-kereskedés bontakozik ki több fejlett piacon is

– írta Robert Tipp, a PGIM Fixed Income globális kötvényekért felelős befektetési stratégája, utalva arra, hogy a befektetők kezdenek szembesülni a hamarosan véget érő kamatcsökkentési ciklusokkal.

A hangulat megfordulása azt jelzi, hogy a tavaly elindított kamatcsökkentési hullám – amely a növekedés ösztönzését szolgálta, és közben rekordmagasságokba repítette a részvénypiacokat – a végéhez közeledik.

A kötvénybefektetők most a globális növekedés kilátásait és az inflációs kockázatokat mérlegelik Donald Trump kereskedelmi háborúja, valamint a duzzadó államadósságok fényében.

A Fed ülése előtt a figyelem a kincstárjegyekre összpontosul. A 10 éves hozamok olyan magasságban mozognak, amelyre szeptember óta nem volt példa. Ez szokatlan egy várható kamatvágás előtt, és az amerikai adósságállomány, valamint a Jerome Powell elnök mandátumának májusi lejárta utáni időszak körüli bizonytalanságot tükrözi. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett számít az esélyes utódnak, akiről köztudott, hogy támogatja Trump alacsonyabb kamatokra vonatkozó elvárásait.

Eközben a német törvényhozók várhatóan jövő héten hagynak jóvá egy rekordösszegű, 52 milliárd eurós védelmi megrendelést, amire a kötvénybefektetők eladással reagáltak. A német 30 éves lejáratú államkötvények hozama tegnapelőtt 14 éves csúcsra emelkedett. A befektetők még mindig emésztik Japán pandémia óta legnagyobb költségvetési csomagját. Ausztráliában Michele Bullock jegybankelnök gyakorlatilag kizárta a további kamatvágásokat, ami nyomán az ausztrál kötvényhozamok a fejlett piacok legmagasabbjai közé emelkedtek.

Ez a hozamemelkedés az erősebb növekedés várakozását tükrözi, mivel a világ jövőre várhatóan költségvetési szempontból expanzívabb lesz

– mondta Amy Xie Patrick, a Pendal Group befektetési stratégája.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images