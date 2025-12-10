2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon

A Bloomberg hosszú lejáratú államkötvényeket mérő indexe 16 éves csúcson áll, a monetáris politikai összkép pedig érezhetően szigorodott az elmúlt hetekben. A befektetők az Európai Központi Banktól gyakorlatilag már egyáltalán nem várnak további kamatvágást, Japánban szinte biztosra veszik az újabb kamatemelést, Ausztráliában pedig jövőre két, egyenként negyed százalékpontos emelést áraz a piac.
Az Egyesült Államokban a héten várhatóan csökkenti a kamatot a Fed, a kilátások azonban gyorsan változnak. A 30 éves amerikai államkötvények hozama több hónapos csúcsra emelkedett, miközben a befektetők egyre kedvezőtlenebbül ítélik meg a monetáris politika, az infláció és a költségvetési fegyelem jövőjét. A Fed által előnyben részesített inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra nőtt, ami csaknem egy teljes százalékponttal haladja meg a jegybank 2 százalékos célját. A befektetők az 1,8 billió dolláros költségvetési hiány finanszírozása és a következő Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos kérdések miatt is óvatosabbá váltak.
Csalódás-kereskedés bontakozik ki több fejlett piacon is
– írta Robert Tipp, a PGIM Fixed Income globális kötvényekért felelős befektetési stratégája, utalva arra, hogy a befektetők kezdenek szembesülni a hamarosan véget érő kamatcsökkentési ciklusokkal.
A hangulat megfordulása azt jelzi, hogy a tavaly elindított kamatcsökkentési hullám – amely a növekedés ösztönzését szolgálta, és közben rekordmagasságokba repítette a részvénypiacokat – a végéhez közeledik.
A kötvénybefektetők most a globális növekedés kilátásait és az inflációs kockázatokat mérlegelik Donald Trump kereskedelmi háborúja, valamint a duzzadó államadósságok fényében.
A Fed ülése előtt a figyelem a kincstárjegyekre összpontosul. A 10 éves hozamok olyan magasságban mozognak, amelyre szeptember óta nem volt példa. Ez szokatlan egy várható kamatvágás előtt, és az amerikai adósságállomány, valamint a Jerome Powell elnök mandátumának májusi lejárta utáni időszak körüli bizonytalanságot tükrözi. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett számít az esélyes utódnak, akiről köztudott, hogy támogatja Trump alacsonyabb kamatokra vonatkozó elvárásait.
Eközben a német törvényhozók várhatóan jövő héten hagynak jóvá egy rekordösszegű, 52 milliárd eurós védelmi megrendelést, amire a kötvénybefektetők eladással reagáltak. A német 30 éves lejáratú államkötvények hozama tegnapelőtt 14 éves csúcsra emelkedett. A befektetők még mindig emésztik Japán pandémia óta legnagyobb költségvetési csomagját. Ausztráliában Michele Bullock jegybankelnök gyakorlatilag kizárta a további kamatvágásokat, ami nyomán az ausztrál kötvényhozamok a fejlett piacok legmagasabbjai közé emelkedtek.
Ez a hozamemelkedés az erősebb növekedés várakozását tükrözi, mivel a világ jövőre várhatóan költségvetési szempontból expanzívabb lesz
– mondta Amy Xie Patrick, a Pendal Group befektetési stratégája.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Teljesítené Zelenszkij Putyin egyik legnagyobb kérését, de Moszkva máris elégedetlenkedik
Máris kezdenek visszakozni.
Itt a nagybank, amelyiknél tényleg elveszi az AI az emberek munkáját
A generatív eszközök 30–35 százalékkal tették hatékonyabbá a fejlesztői programozást.
Enyhül a defláció Kínában, de a termelői árak már 38 hónapja esnek
Még nincsenek ki azért a vízből.
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után
Súlyos figyelmeztetés érkezett Európából.
A Covid-oltás súlyos mellékhatása okozhatta a furcsa haláleseteket? - Vizsgálat indult
Több korcsoport érintettségét is felülvizsgálják.
Pert nyert a Reálmonitor az Ingatlan.com-mal szemben
Nem sértik az applikációk az Ingatlan.com az adatbázisához fűződő jogait.
Nagy változtatásokat javasol az EKB a bankok tőkekövetelményeinél
Egyszerűsítés a cél, nem a lazítás.
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Háztartásonként 2,5 millió forint.
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.