Döntött az országgyűlés, végleg eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa

Megszavazta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről rendelkező törvényjavaslatot, a szavazáson részt vevő 181 képviselő egyhangúlag támogatta a javaslatot, sem tartózkodás, sem ellenszavazat nem történt.

A javaslat alapján a teljes juttatás fokozatosan, 2030-ig épül majd be a rendszerbe,

azaz 2026-ot első évnek számítva a kormánynak öt év áll majd rendelkezésére ahhoz, hogy bevezesse a teljes 14. havi nyugdíjat.

A tizennegyedik havi juttatás összege 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, azaz például 200 ezer forintos nyugdíj mellé 200 ezer forintnyi 13. havi juttatás és 50 ezer forintos 14. havi juttatás érkezik majd, azaz mindösszesen 450 ezer forint üti a markát az ekkora járandóságú jogosultaknak.

Ezzel szemben egy kiemelkedően magas, 800 ezer forintos nyugdíjszinten a 13. havi juttatás összege is 800 ezer forint, plusz 14. havi juttatásként érkezik még 200 ezer forint, így az ilyen szerencsés nyugdíjasok összesen 1,8 millió forint állami juttatásra számíthatnak februárban.

Az átlagnyugdíj jelenleg 250 ezer forintra tehető, a januárban esedékes 3,6%-os nyugdíjemelés hatására ez 259 ezer forintra emelkedhet, így az átlagnyugdíj szintjén ennek negyedrésze, 65 ezer forint érkezik majd 14. havi juttatásként. Ezzel, valamint a teljes 13. havi juttatással együtt összesen 583 ezer forint lehet az egy nyugdíjasra jutó átlagos kifizetés.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón elmondta, hogy a 2026-os költségvetés 170 milliárd forintos pluszkiadást vállal magára a 14. havi nyugdíj első részletével.

A 14. havi juttatást – a 13. havihoz hasonlóan – nemcsak a 2 millió öregségi nyugdíjas, hanem az egyéb nyugdíjszerű ellátásokban (pl. a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban) részesülő 400 ezer fő is meg fogja kapni.

A 13. és 14. havi juttatásokra az jogosult, aki már 2025-ben is legalább 1 napig ellátásban részesült, valamint 2026 februárjában is ellátásban részesül.

Aki tehát 2026 januárjában vonul nyugdíjba, ő legkorábban 2027-ben kaphat majd 13. és 14. havi juttatást.

Az ősz folyamán elsőként Lázár János jelentette be egy lakossági fórumon, hogy 14. havi juttatás bevezetésén dolgozik a kormány, majd pár nappal később Orbán Viktor is megerősítette, hogy jöhet a 14. havi juttatás.

Magyarországon jelenleg a 13. havi nyugdíj létezik, 2022 óta minden év februárjában a saját egyhavi ellátásukkal megegyező pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők. A tizenharmadik havi juttatásnak fordulatokban gazdag történelme van, fiatalabb olvasóink kedvéért érdemes felidéznünk az utóbbi évtizedek eseményeit.

2003-ban kezdődött a 13. havi juttatás fokozatos bevezetése, ebben az évben negyedhavi nyugdíj összegével megegyező pluszpénzt kaptak a jogosultak.

2004-ben már félhavi juttatás érkezett.

2005-ben háromnegyedhavi juttatást kaptak az idősek.

2006-tól 2008-ig teljes összegű 13. havi pluszjuttatás érkezett.

2009-re vonatkozóan a tomboló gazdasági válság miatt 80 ezer forintban maximálták a 13. havi juttatás összegét, de végül csak az első részlet kifizetésére került sor (maximum 40 ezer forint), a második részletet már nem fizették ki. Ekkortól kezdődően a 13. havi nyugdíj határozatlan ideig fel volt függesztve.

2010-től 2020-ig nem létezett Magyarországon 13. havi nyugdíj.

2021-ben negyedhavi összegű 13. havi juttatás érkezett, és az eredeti terv szerint évente plusz egy heti összeggel nőtt volna a juttatás, így 2024-re érte volna el a teljes havi összeget.

A 2022-es (választási) évben végül már teljes összegű 13. havi nyugdíj érkezett, azaz jóval gyorsabban megtörtént a teljes 13. havi nyugdíj beépítése, mint azt a kormány eredetileg vállalta.

2023-tól 2025-ig minden évben változatlanul a teljes havi 13. havi juttatás érkezett, és a nyugdíjtörvény értelmében az eljövendő években is ugyanerre számíthatnak a jogosultak.

Jövőre pedig a mai döntés értelmében elkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos beépítése a rendszerbe, 2026-ban negyedhavi, majd 2027-ben feltehetően félhavi, 2028-ban háromnegyedhavi, 2029-től pedig teljes havi pluszjuttatás érkezhet.

A magyar nyugdíjkiadások európai viszonylatban alacsonynak tekinthetők, a legfrissebb, 2024-es adatok szerint Magyarország a GDP 7,6%-át költötte öregségi nyugdíjakra, míg az Európai Unió átlagos értéke 11,3% volt.

