Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Powell szerint a kötvénypiaci inflációs várakozások csökkentek az utóbbi időben. Emiatt nincsen inflációs probléma. A fogyasztói és vállalati felmérések is megerősítik ezt.

A növekedési várakozások emelkednek és amiatt emelkedik a reálkamat.

(Halkan jegyezzük meg, hogy az elmúlt időszakban a term premium is elkezdett emelkedni.)