Segélyhitelt adna a kormány Budapestnek, de Karácsony nem kér belőle

Ma tárgyalta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely hitelkeretet nyitna Budapest számára, hogy elkerüljék a csődhelyzetet és biztosítsák a fővárosi dolgozók bérfizetését. A törvény elfogadása valóban biztosítékot nyújtana a 27 ezer önkormányzati dolgozónak, hogy nem kell a januári bére miatt aggódnia, ezért azonban Budapest felé nagyon komoly feltételeket támaszt. Karácsony ha lehet, elkerülné a hitelfelvételt, de nem biztos, hogy sikerülni fog.

Ma tárgyalta az Országgyűlés a "A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról" szóló törvényjavaslatot (a kormány megnevezésében "segélyhiteltörvényt"), amiben a kormányzat a fővárosnak nyújtható hitel kereteit fekteti le. A hitel célja, hogy a budapesti önkormányzat dolgozói akkor is kapjanak bért, ha esetleg az önkormányzat nem tudná kifizetni nekik.

Előfordulhat, hogy a főváros nem tudna fizetni?

Egy ilyen helyzet kialakulásának minden esélye megvan.

Karácsony Gergely még november 25.-i, Orbán Viktornak írt levelében úgy fogalmazott: "ez év végén Budapest Főváros Önkormányzata nem tudja a folyószámla-hitelét a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései szerint nullán zárni. [...] A jelenlegi cashflow előrejelzés szerint -33 milliárd forintos folyószámla-hitel fog fennállni ez év december 31-én. Ez - túl azon, hogy az önkormányzat nem tudja a kincstári rendszerben a beszámolóját elkészíteni - azzal is jár, hogy január 1-jén a jövő évi folyószámlahitel-keret nem nyílik meg, így az önkormányzati intézmények dolgozói január elején nem tudnának bért kapni."

Ráadásul a helyzet azóta minden bizonnyal nem lett jobb, hiszen két nappal később a Magyar Államkincstár 6,2 milliárd forintot emelt le a főváros számlájáról.

Segít a kormány?

Gulyás Gergely éppen az inkasszó napján beszélt arról a Kormányinfón, hogy azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, ebben az esetben a kormány segítséget nyújtana. "Nyitottak vagyunk arra, hogy egy ilyen helyzetben csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak" – mondta a miniszter.

A konkrétumok azonban ekkor még nem voltak tisztázottak, ebben a helyzetben kérdezte meg Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Orbán Viktort, hogy "január elsején hogy fognak az emberek fizetést kapni?"

A fizetést meg ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak

– válaszolta a kormányfő. Ezen ígéret öltött formát a ma tárgyalandó tervezetben.

Az ominózus eset. Forrás: Baranyi Krisztina Facebook oldala.

Mi a pontos terv?

A pénzügyi segítség egy hitelben testesült meg, amire úgynevezett készfizető kezességet vállal az állam. Ebben az esetben a kezes úgy vállal felelősséget, hogy a fennálló kötelezettséget a kötelezettel egyenrangúan kérhetik számon tőle is – tehát lényegében egy állami garancia. Emellett a fővárosnak még fedezetet is biztosítania kell.

A hitelt igénybevételére a "fizetési nehézséggel küzdő önkormányzatnak" van lehetősége, ami lényegében a fővárost jelenti, ha nem tud bért fizetni. A hitel igényléséhez ezt a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, és neki vagy a főpolgármesternek szerződést kezdeményeznie a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB). A főjegyzőnek is nyilatkoznia kell arról, hogy nincs fedezet a bérfizetésre.

A hitel feltételeibe Budapestnek nem sok beleszólása van. "Az ügylet és az állami kezesség részleteiről – ideértve a futamidőt, kamatot és a fedezetet is – a Kormány egyedi határozatban dönt." Gulyás Gergely miniszter a mai napon azt mondta erről a Kormányinfón, hogy "kedvezőtlenebb feltételek nem lehetnek, mint amiket a főváros ma a banki hitelszerződéseiben élvez".

Gulyás Gergely miniszter a mai napon azt mondta erről a Kormányinfón, hogy "kedvezőtlenebb feltételek nem lehetnek, mint amiket a főváros ma a banki hitelszerződéseiben élvez". Ha a Közgyűlés nem mondja ki a fizetési nehézséget, de az fennáll, akkor a budapesti Kormányhivatal is hozhat erről hatósági határozatot, ami ellen nem lehet jogvédelmet kérni. Ezt egyébként a szakszervezetek is kérhetik a hivataltól.

ami ellen nem lehet jogvédelmet kérni. Ezt egyébként a szakszervezetek is kérhetik a hivataltól. A hitelkeretből kifizetést legkésőbb a bérfizetési határidő lejárta előtt 5 nappal lehet kérni.

A hitellel elég komoly kötelezettségek járnak. A folyósítást követő fél éven belül a fővárosnak részletes vagyonleltárt kell készítenie (aminek tartalmát és összeállítási szabályait a kormány határozhatja meg rendeletben) és vállalnia, hogy "irányítási szervezetét és döntési eljárását a gazdálkodás megfelelőségét, átláthatóságát, célszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát biztosító módon átalakítja" és erről részletesen beszámol az MFB-nek. Ezen kívül kéthetente likviditási tervet kell készíteniük és konszolidált költségvetést elfogadniuk, az utóbbi tartalmát és elkészítési szabályait szintén a kormány határozhatja meg szintén rendeletben.

járnak. A folyósítást követő fél éven belül a fővárosnak részletes vagyonleltárt kell készítenie (aminek tartalmát és összeállítási szabályait a kormány határozhatja meg rendeletben) és vállalnia, hogy "irányítási szervezetét és döntési eljárását a gazdálkodás megfelelőségét, átláthatóságát, célszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát biztosító módon átalakítja" és erről részletesen beszámol az MFB-nek. Ezen kívül kéthetente likviditási tervet kell készíteniük és konszolidált költségvetést elfogadniuk, az utóbbi tartalmát és elkészítési szabályait szintén a kormány határozhatja meg szintén rendeletben. Aki az előbb leírt kötelezettségeket megszegi, két évig terjedő börtönnel büntetendő.

A kifizetési igényt a kormány határozatában meghatározott bizottság vizsgálja, bevonva a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, illetve a Magyar Államkincstárt.

Az MFB kijelölése teljesen logikus, mert ez az állam 100%-ban tulajdonolt fejlesztési bankja, amelynek törvényi feladata is, hogy a kormány által meghatározott speciális finanszírozási programokat lebonyolítsa. A másik állami bank, az EXIM erre profil szerint nem alkalmas.

A 100%-os, visszavonhatatlan állami készfizető kezesség nagyon erős biztosíték, és egyértelműen javítja a hitel biztonságát. Ilyen garancia mellett egy kereskedelmi bank normál esetben nem kérne további fedezetet, tehát ha itt mégis szükség van rá, annak inkább jogi-politikai, mintsem kockázati oka van.

Szokatlan, hogy nem a hitelező (MFB), hanem a garanciát adó állam határozza meg a hitel kondícióit — normál pénzügyi gyakorlatban ez nem fordul elő. Itt azonban maga a hitel is teljes mértékben állami forrásból jön létre, ezért a konstrukció inkább egy kormányzati finanszírozási döntés, mint klasszikus bankhitel – ebből következik az állami kondíciómeghatározás.

Hogy a feltételek kedvezőek vagy kedvezőtlenek lesznek-e a fővárosnak, az csak akkor ítélhető meg, ha a kormány által meghatározott kamat, futamidő, stb. kondíciók nyilvánosak lesznek. A jelenlegi szöveg annyiban kockázatos a főváros számára, hogy ezekről egyoldalúan a kormány dönt, versenyhelyzet és felső korlát nélkül.

Egész pontosan nem csak hitelről van szó, hanem az önkormányzat "hitelt, kölcsönt, illetve hitelkeret rendelkezésre tartását igényelheti". Emellett nem csupán a főváros, hanem többségi tulajdonában álló gazdasági társaság is lehet igénylő.

Karácsony: uzsorakormány, Lázár: Karácsony csődbe vitte a várost

A törvénytervezet fogadtatása elég vegyes volt, ami a kormány és főváros közti alapvető nézeteltérésből adódik a csődközeli helyzet felelőséről. A kormány szerint a mostani helyzet végső oka a főváros rossz gazdálkodása, míg a főpolgármester szerint a sarccal felérő mértékű kormányzati elvonás.

Ennek megfelelően Lázár János a javaslat kapcsán azt írta, hogy "Karácsony Gergely csődbe vitte a várost." Valamint "nyilvánosan beismerni és megmenekülni tőle – ez a kötött sorrend, másképp nem megy.” Karácsony Gergely ezzel szemben a törvényjavaslatra úgy reagált, hogy pár napja még arról beszélt a kormány, hogy kifizeti Budapest tartozásait és a fővárosban dolgozók pénzét, "ehhez képest csak egy új törvényjavaslatot kaptunk, fenyegetőzést és uzsorakamatot." Szerinte "azt is tartalmazza, hogy ha a főpolgármester nem működik együtt a kormánnyal a város kizsebelésében, akkor még börtönbe is kerülhet", valamint a javaslatot úgy jellemezte, hogy "ordít róla, hogy egy céljuk volt, a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése".

Fel fogja venni a hitelt a főváros?

A fentiekből egyértelműen látható, hogy Karácsony Gergely nem tartja túl előnyösnek a konstrukciót, és cikkünk megjelenése után Kiss Ambrus főigazgató is azt mondta egy sajtóbeszélgetésen a Telexnek, hogy a főváros egyelőre nem tervez a kormány által kínált MFB hitellel.

A mostani törvényjavaslat alapján a hitelfelvétel azonban akkor is elindulhat, ha a főváros nem kezdeményezi, viszont a Kormányhivatal úgy értékel, hogy nem tudnák kifizetni a dolgozói béreket.

A kérdés tehát nem feltétlenül az, hogy szeretnék-e felvenni a hitelt vagy sem, hanem az, hogy sikerül-e elkerülni azt, hogy szükség legyen rá. Erre akkor lenne lehetőség, ha január 1-jén megnyílna a jövő évi folyószámlahitel-keret a fővárosnak, amihez nullán kellene zárnia az évet a fentebb említett, 33 milliárdos hiány helyett.

A 33 milliárdos hiány a következő elemekből tevődik össze:

Budapest beszerzett trolikat, amiből 8,8 milliárd forintot az államnak kellett volna fizetnie, a főváros azonban megelőlegezte ezt. A főváros arra is vár, hogy a kormány átutaljon neki 12 milliárdnyi közlekedési normatívát. Karácsony azt kérte, hogy a szolidaritási hozzájárulás novemberi és decemberi, nagyjából 6-6 milliárdos tételeit a kormány ne emelje le a főváros számlájáról "a folyamatban levő peres eljárásokra figyelemmel". Ahogyan fentebb is írtuk, a novemberi levonást már elvégezte az Államkincstár.

Az első két ponttal kapcsolatban Gulyás Gergely miniszter ma a Kormányinfón azt mondta, hogy

Mindent ami a fővárosnak jár, azt ki fogunk fizetni.

Így a trolibeszerzésből járó 8,8 milliárdot is, noha konkrét időponttal a fizetésre vonatkozóan nem szolgált. (Később Szentkirályi Alexandra kiposztolta: "Az év végéig a főváros 12+8,8 milliárdot kap a kormánytól.") Gulyás szerint "a 12 milliárdot csak azért nem tudtuk átutalni, mert október 29.-e óta a Főpolgármester úr ül a szerződésen és nem írja alá".

Ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely azt írta a Facebook oldalán, hogy "Eddig olyan szerződéstervezetet kaptunk, amely szerint a 12 milliárdot nem adnák oda Budapestnek, hanem egyik zsebükből a másikba dugná a kormány. De ez a pénz is Budapestnek jár. Úgyhogy átírtuk a szerződést, aláírtam, és kézbesítettem is az építésügyi miniszternek. Lehet utalni." Az ellentmondás feloldása az lehet, amit Gulyás Gergely szintén elmondott a Kormányinfón:

mivel a főváros is tartozik a kormánynak, ráadásul többel, mint 12 milliárd, ezért nem landolna valójában a 12 milliárd Budapest számláján, hanem a kormány felé való tartozásukat csökkentenék ennyivel.

Végül a szolidaritási hozzájárulás kapcsán a főváros abban bízik, hogy a nemrég levont összeget visszautalják nekik. Kiss Ambrus szerint a Kúria ítélete alapján ez járna nekik, és júniusban már volt rá példa, hogy a kormány bírósági döntés alapján visszautalt Budapestnek pénzt. Gulyás Gergely azonban a levonásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy ebben az Államkincstárnak "nincsen mérlegelési jogköre", hiszen törvényi kötelezettség ezen adó befizetése.

Összességében nehéz látni, hogy Budapest hogyan ne szorulna rá a hitelre. Erősen kérdéses, hogy a kormány hajlandó lesz-e aláírni a Karácsony által módosított szerződést a 12 milliárdról, és még ebben az esetben is számolni kellene a szolidaritási hozzájárulás miatti 6-6 milliárdos levonásokkal.

Ami viszont mindenképp látszik, az az, hogy ha a törvényt elfogadják, az elég erős biztosítékot jelent, hogy a mintegy 27 ezer fővárosi alkalmazásban álló dolgozó fog fizetést kapni januárban.

Akár úgy, hogy mégis sikerül a fővárosnak nullán zárnia az idei évet, akár a hitel igénybevételével. A szavazás várhatóan december 17-én zajlik majd le.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Youtube oldala. Az eredeti cikk 11.30-kor jelent meg, a nap során érkező reakciókkal frissítettük elsősorban a "fel fogja venni a hitelt a főváros?" részt.