Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 71,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 287% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,89% és 6,92% között szórt, az átlaghozam 6,91% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 35,6 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,43% és 6,45% között szórt, az átlaghozam 6,44% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 75,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 759% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,45% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,47% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
Vagyis összesen a 3 aukción 95 milliárd forintnyi forrást vont be a kibocsátó.
Jól látható, hogy az ÁKK az idén megemelt finanszírozási igény bebiztosítására törekszik, ami érthető, igaz ennek azért ára van, tekintve a kialakult hozamokat. Tegnapi friss hír, hogy a jövő évi kibocsátási tervben mire készül az állam.
Legutóbb a Nemzetközi Valutaalap hívta fel a figyelmet az adósságból származó helyzetre. Magyarország – a Valutaalap értékelése alapján – sérülékeny a finanszírozási költségek emelkedésére, mivel az államadósság devizaaránya és a külső adósság is magas
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-12-11
|10Y
|2035/A
|25 000
|71 805
|35 000
|6,92
|6,91
|6,89
|2025-12-11
|5Y
|2031/B
|20 000
|35 600
|20 000
|6,45
|6,44
|6,43
|2025-12-11
|3Y
|2029/C
|10 000
|75 851
|40 000
|6,48
|6,47
|6,45
|2025-12-09
|3M
|D260429
|20 000
|88 510
|50 000
|6,22
|6,21
|6,10
|2025-12-04
|12M
|D261028
|30 000
|101 377
|50 000
|6,21
|6,20
|6,15
|2025-12-03
|6M
|D260624
|20 000
|42 150
|30 000
|6,23
|6,19
|6,10
|2025-11-20
|20Y
|2051/G
|10 000
|13 010
|10 000
|7,52
|7,49
|7,46
|2025-10-22
|15Y
|2041/A
|10 000
|40 650
|20 000
|7,10
|7,09
|7,07
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt
Azt állítják, legalább 20 olaj- és gázkitermelő kutat kellett leállítani.
Megtört a jég: tízéves csúcson a budapesti új lakások kínálata
Az Eltinga negyedik negyedéves elemzése szerint 8200 új ingatlanból választhatnak a vevők.
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó
Ez már a sokadik idén.
Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők
Hatalmas összegben értékesített az ÁKK.
Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: második Jaltától tartanak – Így osztanák fel Ukrajnát?
Adatközpont, ritkaföldfém, olajfúrás.
Már harmadik hónapja csökkennek folyamatosan az albérletárak
A Covid óta nem volt három egymást követő havi árcsökkenés.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán
Előkerülhettek a nemzetbiztonsági stratégia titkosított fejezetei.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.