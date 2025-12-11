Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Eredetileg összesen 55 milliárd forintnyi forrást vont volna be, de végül 95 milliárd forintnyi összegben dobott a piacra államkötvényeket.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 71,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 287% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 35 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,89% és 6,92% között szórt, az átlaghozam 6,91% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 35,6 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,43% és 6,45% között szórt, az átlaghozam 6,44% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 75,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 759% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,45% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,47% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

Vagyis összesen a 3 aukción 95 milliárd forintnyi forrást vont be a kibocsátó.

Jól látható, hogy az ÁKK az idén megemelt finanszírozási igény bebiztosítására törekszik, ami érthető, igaz ennek azért ára van, tekintve a kialakult hozamokat. Tegnapi friss hír, hogy a jövő évi kibocsátási tervben mire készül az állam.

Legutóbb a Nemzetközi Valutaalap hívta fel a figyelmet az adósságból származó helyzetre. Magyarország – a Valutaalap értékelése alapján – sérülékeny a finanszírozási költségek emelkedésére, mivel az államadósság devizaaránya és a külső adósság is magas

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-12-11 10Y 2035/A 25 000 71 805 35 000 6,92 6,91 6,89 2025-12-11 5Y 2031/B 20 000 35 600 20 000 6,45 6,44 6,43 2025-12-11 3Y 2029/C 10 000 75 851 40 000 6,48 6,47 6,45 2025-12-09 3M D260429 20 000 88 510 50 000 6,22 6,21 6,10 2025-12-04 12M D261028 30 000 101 377 50 000 6,21 6,20 6,15 2025-12-03 6M D260624 20 000 42 150 30 000 6,23 6,19 6,10 2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46 2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

