Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja

A tőzsdei szárnyalás ellenére óriási bajban a német ipar és külkereskedelem
A legnagyobb német tőzsdei vállalatokat tömörítő DAX részvényindex jelenleg történelmi csúcs közelében jár, az ország negyven legnagyobb tőzsdei vállalatának részvényárfolyama idén átlagosan 18,5 százalékkal emelkedett. A látszat azonban csal: ezek a cégek bevételeik mintegy négyötödét külföldön termelik meg, így eredményeik alig mondanak valamit a német gazdaság tényleges helyzetéről.
A belföldi piacon ezzel szemben töretlen a visszaesés. A Handelsblatt által megszerzett, korábban nem publikált adatok szerint a német iparvállalatok árbevétele a harmadik negyedévben 0,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, 525 milliárd euróra. A legnagyobb visszaesést az autóipar szenvedte el, 3,2 százalékkal. 2022 harmadik negyedévéhez viszonyítva a vállalatok bevételei összességében 6,2 százalékkal zuhantak, 2023 harmadik negyedéve óta pedig minden időszakban csökkenés volt tapasztalható.
A felmérés a Szövetségi Statisztikai Hivatal adataira épül, amelyeket az EY tanácsadócég elemzett. A vizsgálat a legalább ötven alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra – mintegy 22 ezer cégre – terjedt ki.
Az ipari recesszió folytatódik, és semmi jel nem utal fordulatra
– mondta Jan Brorhilker, az EY igazgatótanácsának tagja. A válság okai szerteágazók:
a tartósan gyenge belföldi kereslethez beruházáshiány társul, a magas energiaárak, a béreken felüli munkaerőköltségek, a vámok okozta kereskedelmi akadályok és az erősödő verseny egyaránt nyomás alatt tartják a vállalatokat.
Brorhilker szerint a német kormány 500 milliárd eurós beruházási programjától sem várható érdemi és gyors gazdasági fellendülés: "A rövid távú gazdasági hatásokhoz fűzött remények szertefoszlottak" - fogalmazott a szakember.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a német gazdasági modell egyik legfontosabb pillére, az export is gyengélkedik, ami nagyban köszönhető az Amerikai Egyesült Államok. Miután a német export a világ legnagyobb gazdaságába már a második negyedévben 10 százalékkal visszaesett, a harmadik negyedévben a csökkenés üteme 16 százalékra gyorsult. Ennek fő oka a Donald Trump kormánya által bevezetett vámpolitika: az uniós termékekre kivetett átlagos vám jelenleg mintegy 15 százalék, miközben 2024-ig 2,5 és 5 százalék között mozgott. A magasabb vámok megdrágítják a német árukat az amerikai piacon, így azok versenyképessége romlott.
Ezzel párhuzamosan a második legfontosabb értékesítési régióban, Kínában is nyomás alatt vannak az eladások. A Kínába irányuló export a harmadik negyedévben 8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Kína ma már csak a nyolcadik helyen áll a német exportpiacok rangsorában, holott öt évvel ezelőtt még a második volt.
Már nem a munkaerőhiány, hanem az emelkedő munkanélküliség a legnagyobb probléma
A vállalatok létszámleépítéssel reagálnak a válságra. Szeptember 30-án az ipari szektorban 2,2 százalékkal kevesebben dolgoztak, mint tizenkét hónappal korábban. Ez egyetlen év alatt 120 300 munkahely megszűnését jelenti. A járvány előtti, 2019-es évhez képest az alkalmazottak száma nettó 271 700 fővel lett kevesebb, ami 4,8 százalékos visszaesésnek felel meg. Gyakorlatilag minden huszadik ipari munkahely eltűnt.
Az autóipart érte a legnagyobb csapás: az előző évhez képest 6,3 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság, ami az összes ipari ágazat közül a legmeredekebb visszaesés.
Az iparágban 48 800 munkahely szűnt meg egyetlen év alatt. A válság előtti 2019-es évhez viszonyítva a munkahelyek száma 112 ezerrel, azaz 13 százalékkal esett vissza. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hat évben nagyjából minden hetedik állás megszűnt a német autóiparban.
Az élelmiszeripar az egyetlen jelentősebb kivétel: itt a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedévben 1,8 százalékkal, 510 500 főre nőtt. Minden más nagyobb iparágban létszámcsökkenést mértek.
A létszámleépítések a német iparban még nem értek véget
– figyelmeztet Brorhilker. Különösen igaz ez az autóiparra, ahol a csökkenő nyereség, a kihasználatlan kapacitások, a kereskedelmi korlátok és a gyengülő külföldi kereslet szigorú költségcsökkentési programokat valószínűsít. Ezek elsősorban Németországot érintik, ahol az adminisztratív központok és a kutatás-fejlesztési részlegek találhatók.
Számos vállalat indított részleges nyugdíjazási és végkielégítési programokat, amelyek hatása csak később jelenik meg a foglalkoztatási statisztikákban. Egyedül a Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi tíz németországi telephelyén 2030-ig. A Bosch mobilitási üzletágánál 22 ezer állást kívánnak leépíteni ugyaneddig a német telephelyeken. A kisebb beszállító, a Mahle ezer pozíciót szüntet meg.
Bár a hadiipar virágzik, és bizonyos területeken átfedés van a szükséges képesítésekben, az ágazat munkaerő-kereslete messze nem elég magas ahhoz, hogy ellensúlyozza a tömeges elbocsátásokat.
A gépgyártásban sem sok jel utal fordulatra. A PwC könyvvizsgáló cég legfrissebb gépipari barométere szerint míg nyár előtt még minden negyedik ipari vezető optimistán tekintett a német gazdaság következő tizenkét hónapjára, mostanra már csak minden ötödik. A növekvő költségnyomás és a gyenge kereslet sok gépgyártó cég számára jelent komoly terhet. A harmadik negyedévben az átlagos, becsült kapacitáskihasználtság 80,8 százalékra süllyedt, ami a koronavírus-járvány csúcsa óta a legalacsonyabb szint.
A munkáltatókhoz közel álló Német Gazdaságkutató Intézet (IW) legfrissebb üzleti felmérése szerint
minden harmadik német vállalat létszámleépítést tervez a következő évben.
A megkérdezett cégek 36 százaléka szándékozik munkahelyeket megszüntetni, a feldolgozóiparban ez az arány 41 százalék.
A negatív tendenciát az Ifo foglalkoztatási barométer is megerősíti, amely egy ponttal 92,5-re csökkent. A több mint 9 ezer vállalat megkérdezésén alapuló mutató legutóbb a koronavírus-járvány idején, több mint öt éve állt ilyen alacsonyan.
Sok vállalat folytatja a létszámleépítést. A lanyha gazdaság miatt a munkaerőpiac továbbra is gyenge
– mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo Intézet felmérésekért felelős vezetője.
A tartós nehézségek fényében egyre több vállalat fontolgatja termelésének részleges vagy teljes áthelyezését külföldre. A Deloitte könyvvizsgáló cég és a Német Ipari Szövetség (BDI) 148 ellátásilánc-menedzser körében végzett friss felmérése szerint a megkérdezett iparvállalatok 68 százaléka tervezi, hogy a következő két-három évben a vámok miatt termelésének egészét vagy egy részét más országba helyezi át. Az Európán kívüli legfontosabb célrégió az Egyesült Államok, amelyet a korábbi felmérésekhez képest jóval többen említettek: a válaszadók 26 százaléka jelezte, hogy oda kívánja áttenni gyártásának legalább egy részét.
A szövetségi kormánynak határozottabban és gyorsabban kell cselekednie
– kommentálta az eredményeket Wolfgang Niedermark, a BDI igazgatóságának tagja. Szerinte csak így küszöbölhetők ki a versenyhátrányok.
Európa legnagyobb vegyipari gyártója, a BASF már csökkentette a különösen energiaigényes alapvegyszerek termelését, és több üzemet bezárt ludwigshafeni központi gyárában. Cserébe fokozza Európán kívüli beruházásait, például Kínában és az Egyesült Államokban. A Német Vegyipari Szövetség (VCI) vezetője, Wolfgang Große Entrup nemrég arról számolt be, hogy az iparág átlagos kapacitáskihasználtsága mindössze 70 százalék körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az üzemek jelentősen a nyereségküszöb alatt működnek.
Mivel a Kínából – a világ legnagyobb vegyipari termelőjétől – származó vegyszerek a vámok miatt már nem exportálhatók az Egyesült Államokba, a kínai beszállítók elárasztották az európai piacot.
Németország ráadásul "a nyugati világ legdrágább helye az ipari értékteremtés számára" – az elektromos áram az Egyesült Államokban körülbelül negyedannyiba kerül, mint Németországban.
Jó hírek kizárólag Európából érkeznek
Pozitív impulzusok egyedül a kulcsfontosságú európai piacokról érkeznek. Az EY ipari barométere szerint a német iparvállalatok eurozónába irányuló exportja összességében 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A Franciaországba irányuló kivitel 6, a Hollandiába irányuló pedig 8 százalékkal emelkedett.
A rövidebb ellátási láncok, és mindenekelőtt az Európán belüli vámmentes kereskedelem kedvezően hat az exportorientált vállalatokra. Az európai országok és cégek jelentős összegeket fektetnek a digitalizációba, az automatizálásba és a zöld technológiákba. Az EU Zöld Megállapodása növeli a keresletet a kulcsfontosságú német ágazatok – a gépgyártás, az elektrotechnika és az energiatechnológia – termékei iránt.
Az általános pénzügyi feltételek szintén sokat javultak az elmúlt évben. Az Európai Központi Bank 2024 júniusa óta nyolc alkalommal csökkentette az irányadó kamatlábat, 4 százalékról 2 százalékra. Ez megkönnyíti a vállalatok és az erősen eladósodott államok számára, hogy friss tőkéhez jussanak beruházásaik finanszírozásához.
A magas fokú nemzetköziesedés és az európai országokkal fenntartott jó kereskedelmi kapcsolatok a német ipar egyik legnagyobb erősségét jelentik
– összegzi a régiós kilátásokat Brorhilker, az EY ipari szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Jutalmat osztogat a nagybank azoknak, akik kevesebbet keresnek évi 26 millió forintnál
Az amerikai dolgozók nyugdíj-előtakarékossági számlára, a többiek készpénzben kapják meg.
Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók
Vadászgépek is megindultak.
Politikai és vallási diszkriminációval vádolnak egyes amerikai bankokat, vizsgálat indult ellenük
A pénzintézeteket „woke” állásfoglalásokkal is gyanúsítják.
Stratégiát válthat a Volkswagen - Új autótípusokat dobna piacra
Európában és az Egyesült Államokban is.
A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét
Zelenszkijtől tudtuk meg.
Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint
Friss célár érkezett.
Vendégmunkások helyett rájuk is lehetne számítani – Fontos hazai munkaerő-tartalék kiaknázására indult egy új kezdeményezés
Tovább növelhető a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátája.
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!