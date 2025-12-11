Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A tőzsdei szárnyalás ellenére óriási bajban a német ipar és külkereskedelem

A legnagyobb német tőzsdei vállalatokat tömörítő DAX részvényindex jelenleg történelmi csúcs közelében jár, az ország negyven legnagyobb tőzsdei vállalatának részvényárfolyama idén átlagosan 18,5 százalékkal emelkedett. A látszat azonban csal: ezek a cégek bevételeik mintegy négyötödét külföldön termelik meg, így eredményeik alig mondanak valamit a német gazdaság tényleges helyzetéről.

A DAX részvényindex árfolyamának alakulása (pont). Forrás: TradingView.

A belföldi piacon ezzel szemben töretlen a visszaesés. A Handelsblatt által megszerzett, korábban nem publikált adatok szerint a német iparvállalatok árbevétele a harmadik negyedévben 0,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, 525 milliárd euróra. A legnagyobb visszaesést az autóipar szenvedte el, 3,2 százalékkal. 2022 harmadik negyedévéhez viszonyítva a vállalatok bevételei összességében 6,2 százalékkal zuhantak, 2023 harmadik negyedéve óta pedig minden időszakban csökkenés volt tapasztalható.

A felmérés a Szövetségi Statisztikai Hivatal adataira épül, amelyeket az EY tanácsadócég elemzett. A vizsgálat a legalább ötven alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra – mintegy 22 ezer cégre – terjedt ki.

Az ipari recesszió folytatódik, és semmi jel nem utal fordulatra

– mondta Jan Brorhilker, az EY igazgatótanácsának tagja. A válság okai szerteágazók:

a tartósan gyenge belföldi kereslethez beruházáshiány társul, a magas energiaárak, a béreken felüli munkaerőköltségek, a vámok okozta kereskedelmi akadályok és az erősödő verseny egyaránt nyomás alatt tartják a vállalatokat.

Brorhilker szerint a német kormány 500 milliárd eurós beruházási programjától sem várható érdemi és gyors gazdasági fellendülés: "A rövid távú gazdasági hatásokhoz fűzött remények szertefoszlottak" - fogalmazott a szakember.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a német gazdasági modell egyik legfontosabb pillére, az export is gyengélkedik, ami nagyban köszönhető az Amerikai Egyesült Államok. Miután a német export a világ legnagyobb gazdaságába már a második negyedévben 10 százalékkal visszaesett, a harmadik negyedévben a csökkenés üteme 16 százalékra gyorsult. Ennek fő oka a Donald Trump kormánya által bevezetett vámpolitika: az uniós termékekre kivetett átlagos vám jelenleg mintegy 15 százalék, miközben 2024-ig 2,5 és 5 százalék között mozgott. A magasabb vámok megdrágítják a német árukat az amerikai piacon, így azok versenyképessége romlott.

Ezzel párhuzamosan a második legfontosabb értékesítési régióban, Kínában is nyomás alatt vannak az eladások. A Kínába irányuló export a harmadik negyedévben 8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Kína ma már csak a nyolcadik helyen áll a német exportpiacok rangsorában, holott öt évvel ezelőtt még a második volt.

Már nem a munkaerőhiány, hanem az emelkedő munkanélküliség a legnagyobb probléma

A vállalatok létszámleépítéssel reagálnak a válságra. Szeptember 30-án az ipari szektorban 2,2 százalékkal kevesebben dolgoztak, mint tizenkét hónappal korábban. Ez egyetlen év alatt 120 300 munkahely megszűnését jelenti. A járvány előtti, 2019-es évhez képest az alkalmazottak száma nettó 271 700 fővel lett kevesebb, ami 4,8 százalékos visszaesésnek felel meg. Gyakorlatilag minden huszadik ipari munkahely eltűnt.

Az autóipart érte a legnagyobb csapás: az előző évhez képest 6,3 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság, ami az összes ipari ágazat közül a legmeredekebb visszaesés.

Az iparágban 48 800 munkahely szűnt meg egyetlen év alatt. A válság előtti 2019-es évhez viszonyítva a munkahelyek száma 112 ezerrel, azaz 13 százalékkal esett vissza. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hat évben nagyjából minden hetedik állás megszűnt a német autóiparban.

Az élelmiszeripar az egyetlen jelentősebb kivétel: itt a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedévben 1,8 százalékkal, 510 500 főre nőtt. Minden más nagyobb iparágban létszámcsökkenést mértek.

A létszámleépítések a német iparban még nem értek véget

– figyelmeztet Brorhilker. Különösen igaz ez az autóiparra, ahol a csökkenő nyereség, a kihasználatlan kapacitások, a kereskedelmi korlátok és a gyengülő külföldi kereslet szigorú költségcsökkentési programokat valószínűsít. Ezek elsősorban Németországot érintik, ahol az adminisztratív központok és a kutatás-fejlesztési részlegek találhatók.

Számos vállalat indított részleges nyugdíjazási és végkielégítési programokat, amelyek hatása csak később jelenik meg a foglalkoztatási statisztikákban. Egyedül a Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi tíz németországi telephelyén 2030-ig. A Bosch mobilitási üzletágánál 22 ezer állást kívánnak leépíteni ugyaneddig a német telephelyeken. A kisebb beszállító, a Mahle ezer pozíciót szüntet meg.

Bár a hadiipar virágzik, és bizonyos területeken átfedés van a szükséges képesítésekben, az ágazat munkaerő-kereslete messze nem elég magas ahhoz, hogy ellensúlyozza a tömeges elbocsátásokat.

A gépgyártásban sem sok jel utal fordulatra. A PwC könyvvizsgáló cég legfrissebb gépipari barométere szerint míg nyár előtt még minden negyedik ipari vezető optimistán tekintett a német gazdaság következő tizenkét hónapjára, mostanra már csak minden ötödik. A növekvő költségnyomás és a gyenge kereslet sok gépgyártó cég számára jelent komoly terhet. A harmadik negyedévben az átlagos, becsült kapacitáskihasználtság 80,8 százalékra süllyedt, ami a koronavírus-járvány csúcsa óta a legalacsonyabb szint.

A munkáltatókhoz közel álló Német Gazdaságkutató Intézet (IW) legfrissebb üzleti felmérése szerint

minden harmadik német vállalat létszámleépítést tervez a következő évben.

A megkérdezett cégek 36 százaléka szándékozik munkahelyeket megszüntetni, a feldolgozóiparban ez az arány 41 százalék.

A negatív tendenciát az Ifo foglalkoztatási barométer is megerősíti, amely egy ponttal 92,5-re csökkent. A több mint 9 ezer vállalat megkérdezésén alapuló mutató legutóbb a koronavírus-járvány idején, több mint öt éve állt ilyen alacsonyan.

Sok vállalat folytatja a létszámleépítést. A lanyha gazdaság miatt a munkaerőpiac továbbra is gyenge

– mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo Intézet felmérésekért felelős vezetője.

A tartós nehézségek fényében egyre több vállalat fontolgatja termelésének részleges vagy teljes áthelyezését külföldre. A Deloitte könyvvizsgáló cég és a Német Ipari Szövetség (BDI) 148 ellátásilánc-menedzser körében végzett friss felmérése szerint a megkérdezett iparvállalatok 68 százaléka tervezi, hogy a következő két-három évben a vámok miatt termelésének egészét vagy egy részét más országba helyezi át. Az Európán kívüli legfontosabb célrégió az Egyesült Államok, amelyet a korábbi felmérésekhez képest jóval többen említettek: a válaszadók 26 százaléka jelezte, hogy oda kívánja áttenni gyártásának legalább egy részét.

A szövetségi kormánynak határozottabban és gyorsabban kell cselekednie

– kommentálta az eredményeket Wolfgang Niedermark, a BDI igazgatóságának tagja. Szerinte csak így küszöbölhetők ki a versenyhátrányok.

Európa legnagyobb vegyipari gyártója, a BASF már csökkentette a különösen energiaigényes alapvegyszerek termelését, és több üzemet bezárt ludwigshafeni központi gyárában. Cserébe fokozza Európán kívüli beruházásait, például Kínában és az Egyesült Államokban. A Német Vegyipari Szövetség (VCI) vezetője, Wolfgang Große Entrup nemrég arról számolt be, hogy az iparág átlagos kapacitáskihasználtsága mindössze 70 százalék körül alakul. Ez azt jelenti, hogy az üzemek jelentősen a nyereségküszöb alatt működnek.

Mivel a Kínából – a világ legnagyobb vegyipari termelőjétől – származó vegyszerek a vámok miatt már nem exportálhatók az Egyesült Államokba, a kínai beszállítók elárasztották az európai piacot.

Németország ráadásul "a nyugati világ legdrágább helye az ipari értékteremtés számára" – az elektromos áram az Egyesült Államokban körülbelül negyedannyiba kerül, mint Németországban.

Jó hírek kizárólag Európából érkeznek

Pozitív impulzusok egyedül a kulcsfontosságú európai piacokról érkeznek. Az EY ipari barométere szerint a német iparvállalatok eurozónába irányuló exportja összességében 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A Franciaországba irányuló kivitel 6, a Hollandiába irányuló pedig 8 százalékkal emelkedett.

A rövidebb ellátási láncok, és mindenekelőtt az Európán belüli vámmentes kereskedelem kedvezően hat az exportorientált vállalatokra. Az európai országok és cégek jelentős összegeket fektetnek a digitalizációba, az automatizálásba és a zöld technológiákba. Az EU Zöld Megállapodása növeli a keresletet a kulcsfontosságú német ágazatok – a gépgyártás, az elektrotechnika és az energiatechnológia – termékei iránt.

Az általános pénzügyi feltételek szintén sokat javultak az elmúlt évben. Az Európai Központi Bank 2024 júniusa óta nyolc alkalommal csökkentette az irányadó kamatlábat, 4 százalékról 2 százalékra. Ez megkönnyíti a vállalatok és az erősen eladósodott államok számára, hogy friss tőkéhez jussanak beruházásaik finanszírozásához.

A magas fokú nemzetköziesedés és az európai országokkal fenntartott jó kereskedelmi kapcsolatok a német ipar egyik legnagyobb erősségét jelentik

– összegzi a régiós kilátásokat Brorhilker, az EY ipari szakértője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images