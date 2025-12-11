Vendégmunkások helyett rájuk is lehetne számítani – Fontos hazai munkaerő-tartalék kiaknázására indult egy új kezdeményezés

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának erősítése a 2030-ra kitűzött 85%-os foglalkoztatottsági cél elérésben is nagy szerepet kaphat – hangzott el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által szervezett konferencián. A fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátája mára (az uniós átlagot meghaladva) megközelítette az 50%-ot, azonban van tér a mutató további növelésére. Ezt segítheti elő a kimondottan megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégeket tömörítő, újonnan létrejött szerveződés, a Héphaisztosz Klaszter is, amelynek célja annak elősegítése, hogy e cégek minél több nyíltpiaci vállalkozásnak nyújtsanak szolgáltatásokat beszállítóként vagy bérgyártóként. A klaszter elnöke, Gulyás Kovács Gergely szerint a megváltozott munkaképességű emberek körében jelenleg mintegy 50-60 ezer főnyi munkaerő-tartalékkal lehet számolni.

Ötödik alkalommal rendezte meg a BKIK a Rehabilitációs Konferenciát, amely – mint minden évben – a megváltozott munkaképességű emberek minél szélesebb körű foglalkoztatásának elősegítési lehetőségeit járta körül. Lőrincz Gergely, a BKIK Kézműipari Tagozatának elnöke, a konferencia moderátora bevezető beszédében kiemelte: a BKIK már öt éve működteti a vállalkozások számára rehabilitációs tanácsadását, amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos jogi, gyakorlati kérdésekben támogatja a cégeket. Balog Ádám, a BKIK általános alelnöke ezzel kapcsolatban kiemelte: azért is fontos feladat gyakorlati oldalról is segíteni a munkáltatókat abban, hogy felkészüljenek a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására és megtartására, mert egy valóban befogadó munkahely nem csupán alkalmazkodik, hanem tanul is. Egyben rámutatott arra, hogy „a gazdaság nem egy értéksemleges gépezet, hanem egy közösségi struktúra, amelynek az emberi sokféleséget nem kezelnie, hanem integrálnia kell”, ennek jegyében a BKIK is több megváltozott munkaképességű kollégát alkalmaz, például adminisztrátori vagy grafikusi munkakörben.

Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára előadásában bemutatta a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos aktuális szabályozásokat, statisztikákat. A 2022-es népszámlálás adatai szerint a fogyatékossággal élők száma 270 ezer főt tesz ki, akik közül 123 ezren mozgáskorlátozottak, illetve több mint 50%-uk 65 év feletti. Megváltozott munkaképességgel élőknek azokat nevezzük, akik egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os vagy annál kisebb mértékű. Rehabilitációs ellátást 15 ezren kapnak, ennek összege idén 43 és 71 ezer forint közötti, míg rokkantsági ellátásban 230 ezren részesülnek, amelynek összege 43 és 213 ezer forint közötti.

A kimondottan megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál (úgynevezett MMK-s cégeknél) – rehabilitációs célú védett foglalkoztatás keretében – jelenleg 31 ezer fő dolgozik.

Ez a foglalkoztatás azon megváltozott munkaképességű személyek számára biztosított, akik nehezen tudnak a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni. Foglalkoztatásukhoz – amelyet 360 akkreditált munkáltató biztosít – az állam idén 75 milliárd forint támogatást nyújtott. Az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre felkészítő fejlesztő foglalkoztatás keretében pedig évente átlagosan 6500 fő dolgozik, amihez az állam 10 milliárd forint támogatást nyújt. Nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás keretében pedig, amelyhez a cégek támogatást, kedvezményt vehetnek igénybe, 110-120 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik.

A helyettes államtitkár kihangsúlyozta: a kormányzat célja, hogy 2030-ra a 20-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 2030-ra elérje a 85%-ot a jelenlegi 78% körüli szintről. E cél elérését a megváltozott munkaképességű emberek minél szélesebb körű munkaerőpiaci integrációja is elősegítheti. Munkavállalásukat azzal is ösztönzi az állam, hogy a rehabilitációs és rokkantsági ellátás mellett is korlátlanul lehet munkát vállalni, és 2021-től a minimálbér 150%-át elérő átlagos havi jövedelemszerzési korlát is megszűnt. Továbbá 2024. március 1-jétől ingyen utazhatnak a helyi és helyközi közlekedésben a fogyatékossággal élő emberek és kísérőik (a kedvezmény mértéke korábban 90%-os volt).

A munkáltatók oldaláról pedig adókedvezménnyel ösztönzik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. Az ő bérük után a vállalkozások mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól. Továbbá a 25 főnél több embert foglalkoztató cégek számára a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó legfőbb ösztönzést a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alóli mentesülés jelenti. A rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér 9-szeresének felel meg. Azoknak a cégeknek kell ezt megfizetniük, amelyek munkaerő-állományában a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az 5%-ot (a kvótához hiányzó minden egyes munkatárs után felszámolják a rehabilitációs hozzájárulást).

Daczi Péter, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati igazgatója előadásában kiemelte: a kormányzat a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében arra törekszik, hogy minél több hátrányos helyzetű, köztük megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyt integráljon a munka világába. Rámutatott arra:

a fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességű személyek hazai foglalkoztatási rátája mára (az uniós átlagot meghaladva) megközelítette az 50%-ot, miközben 2011-ben ez az adat még csak 18% volt.

A frissen létrejött, MMK-s cégeket összefogó Héphaisztosz Klasztert a szervezet elnöke, Gulyás Kovács Gergely, az 1500 MMK-alkalmazottat 18 üzemben foglakoztató Főnix MMK Nonprofit és Közhasznú Kft. tulajdonosa mutatta be. A szervezet azért a kovácsmesterség és a tűz görög istenéről kapta a nevét, mert Héphaisztosz sánta volt, azonban kovácsmesterként „egész életében értéket teremtett”, magyarázta a klaszter elnöke.

A klaszter 14 cég összefogásával jött létre, amelyek 3 ezer megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak. A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolja az MMK-s cégeket a nyíltpiaci vállalkozásokkal, amely együttműködésben az előbbiek beszállítóként, bérgyártóként tudnak szolgáltatásokat nyújtani. A konferencián ennek megfelelően egy piactér is megnyílt, ahol rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő cégek mutatták be nyíltpiaci cégeknek termékeiket, szolgáltatásaikat.

Gulyás Kovács Gergely beszámolt arról is, hogy a tervek szerint a klaszter január végén együttműködési megállapodást ír alá a BKIK-val. Továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen tavasszal várhatóan egy országos roadshow-t is elindítanak, hogy bemutassák a piaci cégek számára az MMK-s cégekkel való együttműködésben rejlő lehetőségeket. Emellett a jövő évi tervek között szerepel az is, hogy a klaszter cégei Észak-Olaszországban is bemutatkoznak a helyi vállalkozások előtt, ugyanis a hazai MMK-s cégek már most is számos külföldi megbízást kapnak akár világszinten is ismert cégektől, hogy termékeik gyártásának egy-egy részmunkafolyamatát ellássák. Példaként említhető az árbevétele alapján mintegy 50%-os külföldi megbízáshányaddal rendelkező Főnix is, amely a világ egyik legnagyobb sícipőgyártójának, a Nordicának szerel össze síbakancsokat a sajószentpéteri, 120 fős üzemükben. A Nordicát kiszolgáló második üzemük pedig január végén nyílik meg Miskolcon.

Gulyás Kovács Gergely a Portfolio.hu-nak elmondta: az MMK-s cégek piaci előnye az lehet, hogy szolgáltatásaikat versenyképes áron tudják biztosítani, miután a munkavállalóik után bértámogatást kapnak az államtól. Az MMK-s cégeknek különösen olyan gyártási tevékenységek terén nyílhatnak lehetőségek, amelyek nehezen, nagy költség mellett vagy egyáltalán nem gépesíthetők.

Nem biztos, hogy Ázsiából kellene beszerezni ehhez a munkaerőt a hazai cégeknek

– magyarázta a Főnix tulajdonosa. Egyben hozzátette azt is, hogy egy nagyvállalatnak a társadalmi felelősségvállalás szempontjainak való megfelelés miatt is érdemes lehet együttműködnie MMK-s cégekkel.

A Héphaisztosz Klaszter elnöke szerint a megváltozott munkaképességű emberek körében jelenleg mintegy 50-60 ezer főnyi munkaerő-tartalékkal lehet számolni. Egyben hozzátette: az MMK-s cégeknél dolgozó munkaerő kihasználtsága jelenleg 20-33% körüli, vagyis megfelelő beruházásokkal meg lehetni háromszorozni, ötszörözni e cégek kapacitásait.

