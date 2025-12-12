Amerikai államok perelik be a Trump-kormányzatot

Több amerikai szövetségi állam is pert indít a Trump-kormányzat ellen, hogy megakadályozzák a H-1B munkavállalói vízumok új kérelmeire kivetett 100 000 dolláros díjat, amely szerintük jogsértő és aránytalan terhet ró a munkáltatókra, írja a Bloomberg.

Több amerikai állam bejelentette, hogy

jogi lépéseket tesz a Trump-adminisztráció ellen a H-1B vízumprogram új díjszabása miatt.

A kereset célja annak megakadályozása, hogy az új kérelmezők után 100 000 dolláros díjat kelljen fizetniük a munkáltatóknak. A pert Kalifornia és Massachusetts főügyészei vezetik, azzal érvelve, hogy az intézkedés jogellenes akadályt állít a vállalatok elé, és a kormányzat nem követte a szabályalkotás előírt eljárásait.

A főügyészek szerint a díj jelentősen megdrágítja a H-1B program használatát, amely kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok foglalkoztatásalapú bevándorlási rendszerében. A vízum lehetővé teszi, hogy amerikai cégek felsőfokú végzettségű, speciális szaktudással rendelkező külföldi munkavállalókat alkalmazzanak. Kalifornia főügyésze hangsúlyozta, hogy az állam gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen a nemzetközi tehetségek bevonása, és szerinte a kormányzat nem emelhet önkényesen költségeket.

Ez az eljárás legalább a harmadik jogi kihívás a díjemelés ellen, amelyet Donald Trump szeptemberben jelentett be, ugyanakkor ez az első alkalom, hogy szövetségi államok közösen lépnek fel az intézkedéssel szemben. Korábban a US Chamber of Commerce, valamint egy nemzetközi ápolómunka-közvetítő cég és több szakszervezet is pert indított, ezek az ügyek jelenleg is folyamatban vannak.

A Trump-kormányzat azzal indokolta a H-1B program átalakítását, hogy szerintük a rendszer visszaélésekhez vezetett, és egyes esetekben amerikai munkavállalók kiszorítását eredményezte. A jogi viták most azt a kérdést helyezik középpontba, hogy a díjemelés megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és eljárási követelményeknek.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/CNP/Bloomberg via Getty Images