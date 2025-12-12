  • Megjelenítés
Amerikai államok perelik be a Trump-kormányzatot
Gazdaság

Amerikai államok perelik be a Trump-kormányzatot

Portfolio
Több amerikai szövetségi állam is pert indít a Trump-kormányzat ellen, hogy megakadályozzák a H-1B munkavállalói vízumok új kérelmeire kivetett 100 000 dolláros díjat, amely szerintük jogsértő és aránytalan terhet ró a munkáltatókra, írja a Bloomberg.

Több amerikai állam bejelentette, hogy

jogi lépéseket tesz a Trump-adminisztráció ellen a H-1B vízumprogram új díjszabása miatt.

A kereset célja annak megakadályozása, hogy az új kérelmezők után 100 000 dolláros díjat kelljen fizetniük a munkáltatóknak. A pert Kalifornia és Massachusetts főügyészei vezetik, azzal érvelve, hogy az intézkedés jogellenes akadályt állít a vállalatok elé, és a kormányzat nem követte a szabályalkotás előírt eljárásait.

A főügyészek szerint a díj jelentősen megdrágítja a H-1B program használatát, amely kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok foglalkoztatásalapú bevándorlási rendszerében. A vízum lehetővé teszi, hogy amerikai cégek felsőfokú végzettségű, speciális szaktudással rendelkező külföldi munkavállalókat alkalmazzanak. Kalifornia főügyésze hangsúlyozta, hogy az állam gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen a nemzetközi tehetségek bevonása, és szerinte a kormányzat nem emelhet önkényesen költségeket.

Még több Gazdaság

Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Macron: Tíz évvel a párizsi egyezmény után kettőzzük meg klímavédelmi erőfeszítéseinket

Asztalra csaptak a szakértők: nem lehet többé megúszni a nyugdíjprobléma megoldását

Ez az eljárás legalább a harmadik jogi kihívás a díjemelés ellen, amelyet Donald Trump szeptemberben jelentett be, ugyanakkor ez az első alkalom, hogy szövetségi államok közösen lépnek fel az intézkedéssel szemben. Korábban a US Chamber of Commerce, valamint egy nemzetközi ápolómunka-közvetítő cég és több szakszervezet is pert indított, ezek az ügyek jelenleg is folyamatban vannak.

A Trump-kormányzat azzal indokolta a H-1B program átalakítását, hogy szerintük a rendszer visszaélésekhez vezetett, és egyes esetekben amerikai munkavállalók kiszorítását eredményezte. A jogi viták most azt a kérdést helyezik középpontba, hogy a díjemelés megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és eljárási követelményeknek.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/CNP/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Szupertitkos jelentés szivárgott ki: megsemmisülhet Amerika USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozója egy összecsapásban
Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility