Újabb érvek az inkluzív növekedési fordulat mellett

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Mindenekelőtt kiemelném: megtisztelő, hogy Hüttl Antónia fontos kérdéseket boncolgató, vitaindítónak bizonyult írására válaszképpen közzétett elemzésemre Oblath Gábor, a makroökonómia egyik legnevesebb képviselője is résztvevője lett szakmai vitánknak. Kettejük írása már címében is megfogalmazta fő állításukat, mely szerint nem volt inkluzív jóléti fordulat Magyarországon. Az általuk felvetett kritikai szempontok lényeges kérdéseket érintenek, amelyek fontos részleteket adnak hozzá az összképhez, de értékelésem szerint nem cáfolják állításomat, mely szerint 2010 után nemcsak növekedési fordulat történt, hanem annak természete is megváltozott: a 2010 előtti mintával ellentétben inkluzívvá vált. A következőkben ezt támasztom alá újabb kimutatásokkal.

A Kopint–Tárki szerzői írásukban nem vitatták, amit elemzésemben kiemeltem, miszerint a rendelkezésre álló jövedelmekben (bármely mérőszámát is nézzük) Magyarország 2010-től 2023-ig kiemelkedő növekedést ért el az OECD-n és az EU-n belül is. Konkrétan:

a növekedés mértéke az OECD országai közül az 1., az EU-n belül a 2. legnagyobb volt;

a 2023. évi pillanatfelvételt tekintve a régióból csak Csehország és Szlovénia előz meg minket, amely országok 1990-től folyamatosan a térség éllovasai voltak;

a háztartások rendelkezésre álló jövedelmei 2010 és 2023 között éves átlagban több mint háromszor akkora reálnövekedést értek el éves átlagban (az időközben megismert 2024-es adatok szerint négyszer akkorát), mint a 2002-2010 közötti időszakban, meghaladva a GDP-növekedés ütemét is.

A vita köztünk a mutatók és a mögöttes okok értelmezésében van. Fenntartom, hogy a háztartások rendelkezésre álló jövedelme (RHJ) a legjobb mutatója a háztartások, vagyis a lakosság életszínvonalának, mivel – ahogy arra többek közt az OECD definíciója is rámutat – ez tartalmazza mindazt a jövedelmet, amit a lakosság fogyasztásra vagy megtakarításra fordíthat. A korrigált rendelkezésre álló jövedelem (KRHJ) ezt azzal toldja meg, hogy hozzáveszi fejenkénti bontásban az olyan természetbeni állami és nonprofit szolgáltatásokat, mint a közpénzből biztosított oktatást és egészségügyet, vagy éppen a Magyarországon jelentős mértékű rezsivédelmi támogatást.

Szintén fenntartom azt az állításomat, mely szerint a dinamikus jövedelemnövekedés motorja a keresetek növekedése volt, amit igazol, hogy a reálkereset-tömeg növekedése (ami a foglalkoztatás bővülésének és az átlag-reálkereset növekedésének együttes hatásából fakad) jelentősen meghaladta az RHJ bővülését. Az RHJ-t ezen felül az egyedülállóan magas gyermeknevelési adójóváírás, a KRHJ-t pedig a rezsivédelmi támogatás is emelte. Megítélésem szerint ezek elegendő magyarázatot jelentenek arra a jelenségre, hogy

2010 után az elkölthető jövedelmek növekedése Magyarországon a régiós versenytársakhoz és az előző időszakhoz képest is kiemelkedően magas volt.

Itt térnék ki a szerzők egy hangsúlyos állítására, mely szerint tartósan nem fenntartható, hogy a jólét a GDP-nél gyorsabban emelkedjen. Hosszabb távon kétségtelenül így van. A szomszédos Romániában ugyan láthattunk rá példát, hogy a jövedelmek növekedése – különösen 2015-től – extrém mértékben haladta meg a gazdasági növekedést, ennek oka azonban elsősorban a kormányzati keresletösztönző politika volt, aminek döntő részére nem volt fedezet, és árát – a 2024-es választási „szuperév” lezárása után – ma erőteljes megszorító csomagokkal fizetik meg.

Magyarországon ugyanakkor nem volt ilyenről szó. A rendszerváltás kezdetétől 2010-ig az RHJ növekedése jelentősen elmaradt a GDP növekedésétől, vagyis ekkor valóban az történt, hogy a gazdasági növekedés csak korlátozottan szolgálta a jólét bővülését. Volt tehát nem kevés „puffer” a gazdaságban ahhoz, hogy a minimálbér-emeléseket és azok tovagyűrűző bérfelhajtó hatását a vállalatok kigazdálkodják, amivel jelentősen sikerült lefaragni a korábbi elmaradásokat. Ezt tehát a korábbi „ki nem fizetések” korrekciójának tartom. Tartósan valóban nem haladhatja meg az RHJ-növekedés a GDP bővülését, de a fordulat megtörtént. És ha sikerül megtartani az együttes növekedést, ami közgazdaságilag is fenntartható, az az előző húsz év gyakorlatával szemben nemcsak fordulatot, hanem paradigmaváltást is jelent az inkluzív növekedés jegyében.

Az írásomra született válaszcikk legnagyobb hiányosságának azt tartom, hogy bár számos befolyásoló tényező hatását elemzi, emellett részletezi a jóléti mutatók egész sorát, az egyik legfontosabb tényezőt, a foglalkoztatás Európa-rekorder bővülését nem említi. A foglalkoztatási ráta 2010-től 2024-ig közel a harmadával (31,8%) bővült a 15-64 éves korosztályban, amely növekedést az Eurostat adatai alapján csak Málta tudott meghaladni. Ezzel az EU27 rangsorában a 2010-es 24. helyről a 9. helyre léptünk előre, megtörve azt a közel húsz éve tartó állapotot, amikor az aktív korú népességnek alig fele dolgozott.

Ennek jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Ennek köszönhető, hogy harmadára csökkent azon 60 év alatti felnőttek és negyedére azon gyermekek száma, akik olyan háztartásban élnek, amelyben senki nem dolgozik. (Elemzésem erről: Munka nélküli háztartásban élők száma: a javulásban Magyarország kontinensbajnok.) A munkajövedelmek alakulásában nemcsak annak van meghatározó szerepe, hogy mennyivel nőtt az átlagkereset, hanem annak is, hogy mennyivel több ember vihet haza egyáltalán fizetést. A nemzeti számlák rendszerében a keresetek értékét ilyen módon nemcsak az átlagkeresetek, hanem a foglalkoztatás jelentős növekedése is emeli.

Ettől persze még kereshetünk más mozgatórugókat is. Ezt tették a Kopint–Tárki vezető munkatársai is, olyan ellenérvek ismertetésével, amelyek figyelembevétele valóban indokolt az értékelés során. Ezeket megvizsgálva és értékelve, álláspontom szerint

a kritikai észrevételek árnyalják ugyan a képet, de nem cáfolják, hogy 2010 után inkluzív növekedési fordulat történt.

Elvégeztem azokat az ellenpróbákat, amelyek vitapartnereim állításából fakadnak, valamint további kiegészítő számításokat végeztem, kiegészítve immár a 2024-es adatokkal is.

Oblath Gábor és Hüttl Antónia ellenérveire adott válaszaimat a következők szerint csoportosítottam:

Árindexek (deflátorok) eltérésének hatása

A tőkejövedelmek hatása a rendelkezésre álló jövedelmek dinamikájára

A tőkejövedelmek és a személyes vagyon megoszlása a jövedelmi rétegek között

A háztartások megtakarításainak hatása a fogyasztásra

A háztartások közötti jövedelemeloszlás egyenlőtlensége európai összehasonlításban

Az árindexek (deflátorok) hatása

A Kopint–Tárki szerzői okkal hivatkoznak arra, hogy a nemzeti számlák rendszerében alkalmazott árindexek (deflátorok), illetve a fogyasztói árindex (CPI) mutatói akár jelentős mértékben is eltérhetnek, és el is tértek az elmúlt években. Bár mint írják, a rendelkezésre álló jövedelmeknek (RHJ, KRHJ) nem létezik magától értetődő deflátora, azt – és annak elemeit – a CPI-vel deflálták, ami kézenfekvő, elvégre a jövedelmek valós értékét, vásárlóerejét elsősorban a fogyasztói árindex befolyásolja. Magam is így tettem: a GDP-változás reálértékének meghatározásában a GDP-deflátorral, az RHJ-kategóriákban a CPI-vel korrigáltam a nominális értékeket. Ezek eredményét a KSH adatai alapján a következők szerint foglalhatjuk össze, összevetve egyben az előző kormányzati periódus értékeivel.

Jól látható, hogy míg 2002 és 2010 között a jövedelemnövekedés a negyedét-ötödét tette ki a szerény mértékű GDP-növekedésnek, addig 2010 és 2024 között éves átlagban 60-65%-kal meghaladta az eleve jóval magasabb GDP-növekedés ütemét. (Itt és a későbbiekben éves átlagon nem az egyes évek átlagát értem, hanem azt az értéket, amelyet behelyettesítve ugyanazt a kumulált értéket kapjuk az időszak végén, azaz az éves adatok mértani közepét.) Vagyis miközben a GDP bővülésének üteme több mint másfélszeres volt, a jövedelemnövekedésé – RHJ-kategóriától függően – tíz-tizenháromszoros.

Bár közgazdaságilag nem indokolt, hogy az RHJ-mutatókban a GDP-deflátorral számoljunk, az árhatás kiszűrésére ellenpróbaként megtettem. Amennyiben a GDP és az RHJ változásának reálértékét is a GDP-deflátorral számoljuk, akkor a kép annyiban módosul, hogy az így modellezett jövedelemnövekedés a következőképpen alakulna éves átlagban 2010 után: 2,9–2,8–3,0–2,9%. Vagyis még ebben a modellszámításban is 17-23%-kal haladja meg a jövedelemnövekedések üteme a GDP-bővülést, a 2010-es növekedéseket pedig – éves átlagban – hat-tízszeresen múlja felül. Vagyis megállapíthatjuk: 2010 után az árindexek eltérése valóban erősítette az eltérést a GDP-hez képest az RHJ és KRHJ javára, de ha ezt a hatást kiszűrjük, az állítás akkor sem fordul meg. A rés csökken, de marad, vagyis az ellenvetés árnyalja, de nem cáfolja az állításom.

A tőkejövedelmek hatása

Oblath Gábor és Hüttl Antónia érvrendszerének fontos eleme, hogy az RHJ bővülésében jelentős szerepe volt a tulajdonból származó tőkejövedelmeknek, ezen belül is az osztalékjövedelmek kiugró növekedésének, különösen 2016 után. De mennyiben magyarázhatja ez az RHJ dinamikáját? Ennek megítéléséhez figyelembe kell vennünk, hogy az egyes jövedelmi elemek mekkora súlyt képviselnek az RHJ-n belül. Ezt a szerzők meg is teszik a függelékben, de emeljük ki a főszövegben is: a tulajdonból származó jövedelmek súlya 2023-ban 11,3%, az osztalékjövedelmeké 6,3% volt a nettó RHJ (NRHJ) arányában. Ehhez képest a bérek és keresetek súlya 68,5% volt.

De nézzük meg az arányokat immár a 2024-es adatokkal, szintén az NRHJ arányában kifejezve!

Nem nehéz belátni, hogy egy 12%-os jövedelemelem növekedése még akkor is kisebb mértékben határozza meg a dinamikát, ha a növekedése jelentős, mint a közel 70%-osé. Láthatjuk azt is, hogy a tőkejövedelmek súlyának növekedése nem a bérek és keresetek arányának rovására történt. És tegyük hozzá: a tőkejövedelmek kiugró növekedése egészen másképp fest, ha nem csupán 2010 után vizsgáljuk, hanem nagyobb időtávon is. A fenti táblázatból és az alábbi diagramból is feltűnik, mekkorát zuhant a súlya a 2010 előtti másfél évtizedben. Vagyis 2010 nagyon alacsony bázist jelent, a meglóduló növekedés ehhez képest értelmezendő.

Korábbi állításomnak, mely szerint 2010 előtt a növekedés nem volt inkluzív, első pillantásra ellentmondani látszik, hogy a reálbértömeg-növekedés meghaladja a GDP növekedési ütemét. Ne feledjük azonban, hogy bruttó bérekről van szó, a pénzügyi transzfereket is magában foglaló RHJ és KRHJ dinamikája 2010 előtt szinte végig elmaradt a GDP változásától, kumuláltan igen jelentős mértékben. Ez azt jelenti, hogy még ha tartották is az ütemet a bruttó reálbérek, az erőteljes elvonások miatt az elkölthető jövedelmek növekedése ettől mélyen elmaradt.

A tőkejövedelmek dinamikája pedig egészen megdöbbentő: 2007-ig kis ingadozások mellett nagyjából stagnált, majd elképesztő zuhanás történt: 2010-ben reálértékben alig haladta meg az 1995-ös(!) érték 70%-át, vagyis közel 30%-kal zsugorodott. (Később látni fogjuk, hogy ez a középosztály kifosztását jelentette.) A 2010 utáni jelentős növekedéssel 2024-re a kumulált növekedés éppenhogy befogta a reálbérek emelkedését, 1995-ös értékét pedig csak 2017-ben haladta meg. Jól látható az ábrán az is, hogy a KRHJ növekedése 1995-höz képest éppen 2024-re érte utol a GDP kumulált bővülését.

A fentiekhez még egy fontos megjegyzés. A tulajdonosi jövedelem nettó érték, így például a kamatjövedelmeknél a kapott és a fizetett kamatok egyenlegét jelenti. (Hasonlóan az osztalékoknál is, bár a fizetett osztalék statisztikailag kimutathatatlan.) A fizetett kamatok a vizsgált időszakokban jelentősen befolyásolták a tulajdonosi jövedelmek nagyságát. 2002 és 2010 között a tulajdonosi jövedelmek úgy zuhantak 28%-kal, hogy a kapott tőkejövedelmek „csak” 6%-kal estek vissza, a fizetett kamatok viszont a 2002-es érték 223(!)%-ára nőttek, az NRHJ 1,4%-áról annak 3%-ára. Mindemögött nem nehéz azonosítani a devizahitel-válságot, majd annak megoldását. 2013-tól meredeken esni kezdtek a kamatterhek, amelyek 2018-2019-re a 2010-es érték ötödére zsugorodtak, az NRHJ 0,4%-ára. Majd 2022-től ismét megugrottak, de ekkor már lényegesen magasabb jövedelmi szint mellett, így 2024-ben ezzel együtt is csak az NRJH 1,7%-át érte el. Az RHJ 2010 utáni jelentős növekedésének miértjei között erről se feledkezzünk meg. Az inkluzivitás szempontjából különösen fontos, hogy a kamatterhek zsugorodása elsősorban a középosztály terheit csökkentette jelentősen, sok esetben az összeroppanástól mentett meg családokat, illetve forrásokat szabadított fel fogyasztásra és megtakarításra.

Az előzőekben kimutattam, hogy bár valóban nagyot ugrottak a tőkejövedelmek, viszonylag kis súlyuk miatt ez nem lehetett a fő ok az RHJ 2015 utáni dinamikus növekedése mögött. De tegyünk ellenpróbát! A kísérlet kedvéért képezzünk egy ideiglenes mutatót, kivonva a tulajdonosi jövedelmeket az RHJ-ból, és vizsgáljuk meg így is a változásokat.

Jól látható, hogy a szerzők felvetése jogos a tekintetben, hogy a tulajdonosi jövedelmek kiugró növekedése meredekebbé tette az RHJ növekedését, ami árnyalja, de nem cáfolja állításomat. Ugyanis, ha levonjuk a tulajdonosi jövedelmek hatását, akkor is igaz, hogy az RHJ és a KRHJ dinamikája 2010 után meghaladta a GDP-növekedés ütemét, és a fordulópont is ugyanúgy 2016-tól mutatható ki.

Láthatjuk, hogy az RHJ és a KRHJ bővülése 2010 után még a tőkejövedelmek nélkül is a GDP-növekedés ütemének mintegy másfélszerese lett volna. Vagyis

az inkluzív növekedési fordulat akkor is kimutatható, ha a tulajdonosi jövedelmeket kivonnánk a háztartások jövedelméből.

A következő részben a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek alakulásával folytatom elemzésem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images