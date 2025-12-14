  • Megjelenítés
Kimondta a magyar kutató: ez nem „szuperinfluenza”, csak egy újabb variáns!
Kimondta a magyar kutató: ez nem „szuperinfluenza”, csak egy újabb variáns!

Portfolio
Érdemes néhány dolgot tisztába tenni az idei influenzajárvánnyal kapcsolatban – írta Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus. Szerinte az influenzavírusoknál teljesen megszokott, ami most zajlik, vagyis nincs szó „szuperinfluenzáról”, csak egy újabb variánsról.

Rövid összefoglalót közölt oldalán Kemenesi Gábor virológus az influenzaszezon jelenlegi állásáról:

  • Korábban indult az influenzaszezon szinte mindenhol, köszönhetően az egyébként influenzavírusoknál nem meglepő új változat megjelenésének.
  • Jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti a fertőzés, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival, ám ez a szezon során még változhat, hiszen sok tényező befolyásolja
  • Még ha az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen, a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad.
  • Ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni. Ám fontos hozzátenni, hogy az influenzavírusoknál ez teljesen megszokott, csak a COVID-19 óta mindenki felkapja a fejét az ilyesmire a média meg kicsavarja és apokaliptikus színezetet ad neki.

Ahol idős családtag vagy kisbaba/fiatal gyermek, krónikus beteg vagy például szervátültetésen átesett családtag van, erősen ajánlott az oltás felvétele

- emelte ki a kutató. Mindenki másnak is javasolt felvenni az oltást, hiszen a szezonális influenza évről-évre jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre és veszélyezteti az ellátott betegeket - nem hiába a kórházi látogatások korlátozása. A vakcina önmagában nem elég, itt az idő újra odafigyelni a légúti fertőzések szezonjában megtanult jó higiéniás gyakorlatra (kézmosás, légzésvédelem, betegen elkerülni a közösséget stb).

A mostani domináns törzs több olyan változást is felszedett, ami éppen ezt az elsődleges védelmi vonalat gyengíti, azaz a korábbról vagy éppen a vakcina által kialakított antitestektől kisebb fokú védelmet várhatunk - a korai laboratóriumi adatok most ezt mutatják – írta Kemenesi.

