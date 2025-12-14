Kimondta a magyar kutató: ez nem „szuperinfluenza”, csak egy újabb variáns!

Rövid összefoglalót közölt oldalán Kemenesi Gábor virológus az influenzaszezon jelenlegi állásáról:

Korábban indult az influenzaszezon szinte mindenhol, köszönhetően az egyébként influenzavírusoknál nem meglepő új változat megjelenésének.

Jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti a fertőzés, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival, ám ez a szezon során még változhat, hiszen sok tényező befolyásolja

Még ha az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen, a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad.

Ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni. Ám fontos hozzátenni, hogy az influenzavírusoknál ez teljesen megszokott, csak a COVID-19 óta mindenki felkapja a fejét az ilyesmire a média meg kicsavarja és apokaliptikus színezetet ad neki.

Ahol idős családtag vagy kisbaba/fiatal gyermek, krónikus beteg vagy például szervátültetésen átesett családtag van, erősen ajánlott az oltás felvétele

- emelte ki a kutató. Mindenki másnak is javasolt felvenni az oltást, hiszen a szezonális influenza évről-évre jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre és veszélyezteti az ellátott betegeket - nem hiába a kórházi látogatások korlátozása. A vakcina önmagában nem elég, itt az idő újra odafigyelni a légúti fertőzések szezonjában megtanult jó higiéniás gyakorlatra (kézmosás, légzésvédelem, betegen elkerülni a közösséget stb).

A mostani domináns törzs több olyan változást is felszedett, ami éppen ezt az elsődleges védelmi vonalat gyengíti, azaz a korábbról vagy éppen a vakcina által kialakított antitestektől kisebb fokú védelmet várhatunk - a korai laboratóriumi adatok most ezt mutatják – írta Kemenesi.

