A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést

A Bank of Japan (BoJ) további előrelépést jelzett a bérek terén – ez kulcstényező a döntéshozatalban, és gyakorlatilag megszilárdítja a héten várható kamatemelés indokait –, miután egy friss jelentés szerint a béremelések lendülete az amerikai vámok ellenére is kitart.

„A központtól és a regionális kirendeltségektől beérkezett beszámolók többsége szerint a vállalatok arra számítanak, hogy a 2026-os pénzügyi évben nagyjából a 2025-ös pénzügyi évhez hasonló ütemben emelik a béreket – abban az évben, amikor magas bérnövekedés valósult meg” – írta a BoJ hétfői jelentésében.

Kazuo Ueda jegybankelnök a hónap elején azt mondta, a bank „aktívan” fog adatokat gyűjteni a béremelések alakulásáról, hogy a pénteken záruló ülésén megfelelő döntést hozhasson a kamatemelésről. A hétfői anyag volt az első ilyen jellegű jelentés a jegybanktól. A kedvező megállapítások Ueda számára is könnyebbé teszik, hogy megindokolja az irányadó kamat 0,75%-ra emelését – amit a Bloomberg által megkérdezett 50 közgazdász mindegyike vár.

A bérjelentés azt követően érkezett, hogy a BoJ negyedéves Tankan üzleti felmérése – szintén hétfőn – azt mutatta: Japán legnagyobb feldolgozóipari vállalatainál a hangulat immár a harmadik egymást követő negyedévben javult, és négy éve a legmagasabb szintre emelkedett. A nem feldolgozóipari vállalatok mutatója pedig a korai 1990-es évek óta látott csúcs közelében maradt.

A BoJ szerint a legtöbb cég úgy érzi, a 2026-os pénzügyi évben is legalább akkora mértékben szükséges béreket emelni, mint 2025-ben.

A jelentés a vállalati vélemények között a munkaerő megtartásának igényét és a dolgozói motiváció javítását említi, miközben a munkaerőhiány továbbra is tartós és súlyos.

A Rengo, Japán legnagyobb ernyőszervezete a szakszervezetek számára, az év elején arról számolt be, hogy

az éves bértárgyalások eredményeként több mint három évtizede nem látott mértékű béremelések születtek.

Ahogy ez a folyamat újra megindul, az, hogy a kirendeltségvezetők többsége szerint az idei béremelések nagyjából hasonlóak lehetnek, arra utal, hogy jövőre is viszonylag erős eredmények jöhetnek.

A kereskedők a rövid lejáratú, egynapos kamatswapok árazása alapján nagyjából 94% esélyt látnak arra, hogy a jegybank ezen a héten kamatot emel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images