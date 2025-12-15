  • Megjelenítés
Kellemetlen meglepetés érkezett a világ második legnagyobb gazdaságából
A mai nap folyamán számos makrogazdasági adat jelent meg Kínában, amelyek egyaránt a gazdasági növekedés lassulására utalnak - írta meg a Bloomberg. A kiskereskedelmi forgalom bővülése a pandémia óta nem látott szintre csökkent, a beruházások mérséklődtek, míg az ingatlanpiacon folytatódott a már évek óta tartó árcsökkenés és a beruházások mérséklődése. Optimizmusra egyedül a külkereskedelem ad okot.

Kína kiskereskedelmi forgalma novemberben mindössze 1,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez a leggyengébb bővülés a koronavírus-járvány óta, és jócskán elmarad az elemzők 2,9 százalékos növekedésre vonatkozó várakozásától.

Az állóeszköz-beruházások szintén csalódást okoztak: az első tizenegy hónapban 2,6 százalékkal estek vissza. Az 1998-ig visszanyúló statisztikák alapján ez az első teljes éves csökkenést vetíti előre. Az ipari termelés 4,8 százalékos bővülése ugyan arra utal, hogy az export továbbra is támaszt ad a gazdaságnak, de ez az adat is elmaradt az előrejelzésektől.

Az ingatlanpiac helyzete tovább romlott. Az ágazati beruházások 16 százalékkal estek vissza, a lakásárak pedig novemberben – az év korábbi részében látható mérsékelt javuló trenddel szemben – ismét gyorsabban csökkentek.

A fogyasztás lassulásához az is hozzájárult, hogy tavaly ilyenkor vezették be a háztartási cikkek vásárlását ösztönző állami támogatásokat, ami magas bázist teremtett az idei adatokhoz. A szokásosnál korábban induló Singles' Day akciók szintén előrehozták a vásárlásokat októberre. A csereprogramok kifutása egyértelműen látszik: a háztartási gépek eladása 19 százalékkal zuhant, az autóértékesítés pedig 8 százalékkal esett vissza.

Gary Ng, a Natixis vezető közgazdásza szerint

a fogyasztás és az ingatlanpiac támogatására eddig bejelentett kormányzati intézkedések korántsem elegendőek.

az elemző Úgy látja, az idei 5 százalékos növekedési cél ugyan elérhető, 2026 azonban jóval nagyobb kihívásokat tartogathat.

A kínai vezetés a múlt heti csúcstalálkozón a belföldi kereslet élénkítését jelölte meg a jövő év fő prioritásaként. Az elemzők szerint a kormány 2026-ra is 5 százalék körüli növekedési célt tűzhet ki, és várhatóan az ideihez hasonló nagyságrendű költségvetési élénkítést alkalmaz. A jegybanktól mérsékelt kamatcsökkentéseket várnak.

Raymond Yeung, az ANZ vezető közgazdásza szerint az ingatlanpiaci visszaesés és a kiskereskedelmi forgalom lassulása egyre gyorsuló ütemű. Ez éles ellentétben áll a vezetés belföldi kereslet élénkítését célzó üzeneteivel, ezért szerinte 2026-ban az apró, rövid távú lépések helyett átfogó és tartós intézkedésekre lesz szükség.

Optimizmusra talán egyedül a foglalkoztatottsági és a külkereskedelmi adatok adhatnak okot,

a munkanélküliség ugyanis változatlanul 5,1 százalék (egyezve az elemzői várakozásokkal), míg az ország külkereskedelmi többlete az év első 11 hónapjában elérte az 1 000 milliárd dollárt, amire korábban még sohasem volt példa.

Címlapkép forrása: Shutterstock

